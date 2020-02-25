 Отечественные производители курятины уже не смогут самовольно наносить маркировку "Без антибиотиков". Такое право получат только те, кто прошел испытание, - Сергиенко

Об этом в интервью УНН рассказала директор по маркетингу компании "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Марина Сергиенко.
Сейчас такие испытания проходят три крупных производителя курятины и яиц, включая "Мироновский хлебопродукт".
"Ассоциация "Союз птицеводов Украины" выпустила добровольный отраслевой стандарт — требования к технологии выращивания птицы и получение продукции птицеводства без использования антимикробных средств и/или без остаточных количеств антимикробных веществ. Этот стандарт предусматривает ряд лабораторных исследований, которые операторы рынка должны провести с целью подтверждения отсутствия антибиотиков в готовой продукции, и который мы внедрили на своих птицефабриках", - рассказала она
Нанесение новой маркировки, утвержденной прозрачными требованиями, прекратит нецелевое использование слогана "Без антибиотиков" и введение потребителей в заблуждение, уверена Сергиенко.
Также она добавила, что переход на концепцию "Без антибиотиков" - процесс не одного дня или месяца.
"Каждый производитель и потребитель должны понимать, что это достаточно сложная и многоуровневая задача. Чем раньше будет принято решение, тем более последовательно и менее стрессово будет происходить сам переход. Но это крайне важно и нужно делать", - уверенна она.
МХП, по ее словам, ограничил использование антибиотика задолго до проведения сегодняшних испытаний.
"Мы начали процедуру перехода на антибиотик free ("Без антибиотиков") еще несколько лет назад. Такая маркировка означает, что не только в самой продукции в упаковке (PET-лоток) отсутствуют какие-либо антибиотики, но также они не применялись в процессе выращивания птицы. Переход на новую концепцию "Без антибиотиков" вызван нашим стремлением к целям устойчивого развития здоровья человека и животных", - подчеркнула Сергиенко.
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А, ну это ж Костюк. Шо, ещё 800 млн.субсидии хочет небось?
Если птице не давать их, то в современных условиях -на птицефабриках, все куры бы дохли от эпидемий, не доживая до товарного вида.
То же самое касается "органических" яиц.
Их ведь несут куры, которых кормят антибиотиками)
Каждый купит то, что захочет, если оно будет ему по карману.
Пусть не пишут значит производители заведомую ложь.
Потому как Земля - одна. И так или иначе мы все живем в одной и той же загрязненнной атмосфере.
Больше от пэти дотаций нет, а ещё такое. Шо ж теперь, яхту продавать?
Даже домашний бройлер без этих кормов не проживет и недели...подохнет...
Не уже ли кто то думает что они там курам уколы делают....??