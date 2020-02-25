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 Общество
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Все про:курятина (21) Мироновский хлебопродукт (11)

 Отечественные производители курятины уже не смогут самовольно наносить маркировку "Без антибиотиков". Такое право получат только те, кто прошел испытание, - Сергиенко

Вскоре отечественные производители курятины уже не смогут самовольно наносить маркировку " Без антибиотиков". Такое право получат только те, кто прошел испытание.

 Об этом в интервью УНН рассказала директор по маркетингу компании "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Марина Сергиенко.

Сейчас такие испытания проходят три крупных производителя курятины и яиц, включая "Мироновский хлебопродукт".

"Ассоциация "Союз птицеводов Украины" выпустила добровольный отраслевой стандарт — требования к технологии выращивания птицы и получение продукции птицеводства без использования антимикробных средств и/или без остаточных количеств антимикробных веществ. Этот стандарт предусматривает ряд лабораторных исследований, которые операторы рынка должны провести с целью подтверждения отсутствия антибиотиков в готовой продукции, и который мы внедрили на своих птицефабриках", - рассказала она

Нанесение новой маркировки, утвержденной прозрачными требованиями, прекратит нецелевое использование слогана "Без антибиотиков" и введение потребителей в заблуждение, уверена Сергиенко.

Также она добавила, что переход на концепцию "Без антибиотиков" - процесс не одного дня или месяца.

"Каждый производитель и потребитель должны понимать, что это достаточно сложная и многоуровневая задача. Чем раньше будет принято решение, тем более последовательно и менее стрессово будет происходить сам переход. Но это крайне важно и нужно делать", - уверенна она.

МХП, по ее словам, ограничил использование антибиотика задолго до проведения сегодняшних испытаний.

"Мы начали процедуру перехода на антибиотик free ("Без антибиотиков") еще несколько лет назад. Такая маркировка означает, что не только в самой продукции в упаковке (PET-лоток) отсутствуют какие-либо антибиотики, но также они не применялись в процессе выращивания птицы. Переход на новую концепцию "Без антибиотиков" вызван нашим стремлением к целям устойчивого развития здоровья человека и животных", - подчеркнула Сергиенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3177799
 
   
 Топ комментарии
 
"Без антибиотиков"- так не бывает, что бы не писали.

Если птице не давать их, то в современных условиях -на птицефабриках, все куры бы дохли от эпидемий, не доживая до товарного вида.
То же самое касается "органических" яиц.
Их ведь несут куры, которых кормят антибиотиками)
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да ладно врать ,без гормонов и антибиотиков за 45 дней курица не вырастит , возьмите сравните печень домашней курицы и курицы куриных королей ,вот вам и ответ на антибиотики
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Якщо ввести ці норми то є два варіанти або закриватись або башляти за справки.
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...испытание на жадность.
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Об этом в интервью УНН рассказала директор по маркетингу компании "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Марина Сергиенко.Источник: https://censor.net.ua/n3177799

А, ну это ж Костюк. Шо, ещё 800 млн.субсидии хочет небось?
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"Без антибиотиков"- так не бывает, что бы не писали.

Если птице не давать их, то в современных условиях -на птицефабриках, все куры бы дохли от эпидемий, не доживая до товарного вида.
То же самое касается "органических" яиц.
Их ведь несут куры, которых кормят антибиотиками)
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Якщо ввести ці норми то є два варіанти або закриватись або башляти за справки.
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есть еще третий вариант- писать так, как оно есть, то есть правду.
Каждый купит то, что захочет, если оно будет ему по карману.
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Ну раньше же куры как- то были без антибиотиков и гормонов.
Пусть не пишут значит производители заведомую ложь.
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да ладно врать ,без гормонов и антибиотиков за 45 дней курица не вырастит , возьмите сравните печень домашней курицы и курицы куриных королей ,вот вам и ответ на антибиотики
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Если не вливать кучи антибиотиков, то все Наши Рябы передохнут, там где их сотни тысяч, это типа рекламный ход, который решили себе присвоить определенные производители
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Никому верить нельзя, доказано жизнью, чем больше пытаются убедить, тем больше жди подвоха.
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Посмотрел фильм "Темные воды" . Тяжелый осадок . Рекомендую ищущим правду .
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Так, это наверно то, о чем я пишу. Мировая ылита зарабатывает миллиарды, загрязняя окружающую среду. А теперь им хоть на Марс.
Потому как Земля - одна. И так или иначе мы все живем в одной и той же загрязненнной атмосфере.
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Косюк в шоке.
Больше от пэти дотаций нет, а ещё такое. Шо ж теперь, яхту продавать?
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Эти антибиотики...и прочая дрянь заложены уже в кормах...
Даже домашний бройлер без этих кормов не проживет и недели...подохнет...
Не уже ли кто то думает что они там курам уколы делают....??
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Ну спи с миром...близкий к теме ты наш...
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Ключевое здесь - и/или без остаточных количеств антимикробных веществ, потому що все кормили и будут кормить птицу а/б. Главное - не перед забоем.
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А куда антибиотики могут деться перед забоем? Раствориться? Антибиотики ето на всю жизнь. Иначе зачем бы их людям запрещали принимать без контрольно.
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Угу, было бы так, нашпиговали при рождении - и до старости хватало бы. На самом деле - шоб резистентных к а/б бацилл было поменьше.
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Вы не поняли сути приема антибиотиков. Вся проблема в том что бактерии привыкают к антибиотикам которыми вас пичкали в детстве и в жизни и становятся не восприимчивыми к лекарствам. И лечить вас даже при обычном гриппе будет нечем.
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Такое право будут иметь только те кто хорошо отслюнявил. Потому что ниодин производителькурятины не может написать что выращивал кур без антибиотиков так как ето невозможно в масштабах птицефермы
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Ну хотя бы, чтобы не одни антибиотики вместо курицы.
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Я работал в етой сфере лет пятнадцать назад. И мягко говоря, всем советую чтобы фабричную курятину детям не давали вообще, а лучше детям до 12 лет ее запретить.
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А взрослым нормально, пусть умирают что-ли ?! 😕
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как мило.зеленые гиены нашли очередной способ обдирать
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нехай косюки на кожну тушку свої морди штампують. їсти таку гидоту не буду, але куплю, буду з пневматики вправлятись по мішені.
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