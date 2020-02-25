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 За прошедшую неделю наемники РФ 23 раза не допустили патрули ОБСЕ на оккупированную территорию, - СЦКК

За прошедшую неделю зафиксированы 23 случая ограничений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ по стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Почти половина всех отказов и задержек в доступе к неподконтрольной правительству Украины территории была зафиксирована на блокпосту у населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля обнародована информация об очередных два случая отказа патрулю Миссии в проезде на неподконтрольных правительству Украины территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское. Также патрулю Миссии отказали в проезде и через блокпост возле населенного пункта Староласпа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ для расследования атаки возле Золотого, - представитель правительства ФРГ Деммер

По наблюдениям представителей ОБСЕ другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3177796
 
 
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А бубочка зможе зробити спільні патрулі! Ну, язиком точно...
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А зачем ОБСЕ тогда нужно , - Ну не пустили и шо им , а ничего . Даже не понятно кому пожаловались То .
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НУ И?...
Не допустили и что дальше?
Какие последствия или ответные шаги?
НИ-КА-КИХ!
И вы надеетесь, что они со временем "осознают и исправятся", "совесть их замучает"?

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А якесь там коронавірусне сцикливе зелене чмо ще розповідає всім маячню про якісь там "вибори", "спільне патрулювання ", "вибачення перед терористами" та іншу хрінь... Терміново викликайте йому бригаду ветеринарів з дурки і галоперідолу йому клізмою в дупу побільше
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