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 Общество, Здоровье
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 Карантин и ограничение массовых мероприятий, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан о действиях на случай эпидемии коронавируса

Превентивные меры для недопущения коронавируса в Украине похожи на те, к которым прибегают во время гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил глава Госпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

"Сейчас мы находимся на волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Коронавирус тоже принадлежит к этим инфекциям. При отсутствии посещаемости школ, лицеев, высших учебных заведений, было принято решение в Киеве прекращать учебу и переходить на дистанционное обучение. Каждый регион принимает свои решения", - рассказал Рубан.

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В случае, если возникнет угроза эпидемии (как гриппа, так и коронавируса), будут отменяться и массовые мероприятия.

"Это только когда будет угроза эпидемии гриппа, то, действительно, вводятся ограничения относительно мероприятий в общественных местах. Относительно коронавируса – точно так же. Сейчас ситуация стабильная и все контролируется", - заявил Рубан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177795
 
 
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не выходите на Майдан, а-то коронавирус нападёт!

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Для того же и делается. Крломе того, уже в марте платить бюджетникам будет нечего. Нужно срочно найти виноватого. Виноватым окажется вирус. Зеленым нужна эпидемия.
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не выходите на Майдан, а-то коронавирус нападёт!

Знакомо?
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Для того же и делается. Крломе того, уже в марте платить бюджетникам будет нечего. Нужно срочно найти виноватого. Виноватым окажется вирус. Зеленым нужна эпидемия.
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Порошенко на все пойдет, чтобы обвинить Зеленского.
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Не шатайте Будку Рошенка Ослика, а-то вирус нападьот! Карантин та обмеження масових заходів, - глава Держпродспоживслужби Києва Рубан про дії на випадок епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 7778
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Надо было ДУМАТЬ год назад ГОЛОВОЙ, а не корона+вирусом. .
Карантин и ограничение массовых мероприятий, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан о действиях на случай эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 4931
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" Иду я на работу в Раду, а вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина..." - Арахамия.
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а ще плакати мона поклеїти о врєдних прівичках
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В Украине эпидемия зебилизма. Она опаснее, чем эпидемия коронавируса. Хорошо только, что она уже пошла на спад.
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