 В Украине разрабатывается система электронного криминального судопроизводства, - Рябошапка

Об этом сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас есть пилотный проект между органами антикоррупцинной инфраструктуры, между НАБУ, САП и Антикоррупцинным судом. Разрабатывается соответствующая система электронного криминального судопроизводства. Законопроект мы подготовили. Я буквально несколько минут назад передал этот законопроект президенту. И после того, как Офис президента отработает, я надеюсь, что президент внесёт этот законопроект в парламент. И дальше уже вопрос практической имплементации. Мы также движемся в этом направлении. Я думаю, что к концу года мы сможем внедрить и кейс в рамках антикоррупционной инфраструктуры, и к концу года ввести электронное криминальное судопроизводство в рамках уже всей системы криминальной юстиции", - сказал Рябошапка.

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