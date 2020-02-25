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Все про:судопроизводство (95) Рябошапка Руслан (288)

 В Украине разрабатывается система электронного криминального судопроизводства, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка высказал надежду на то, что уже к концу нынешнего года в рамках всей системы криминальной юстиции будет введено электронное криминальное судопроизводство.

Об этом сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас есть пилотный проект между органами антикоррупцинной инфраструктуры, между НАБУ, САП и Антикоррупцинным судом. Разрабатывается соответствующая система электронного криминального судопроизводства. Законопроект мы подготовили. Я буквально несколько минут назад передал этот законопроект президенту. И после того, как Офис президента отработает, я надеюсь, что президент внесёт этот законопроект в парламент. И дальше уже вопрос практической имплементации. Мы также движемся в этом направлении. Я думаю, что к концу года мы сможем внедрить и кейс в рамках антикоррупционной инфраструктуры, и к концу года ввести электронное криминальное судопроизводство в рамках уже всей системы криминальной юстиции", - сказал Рябошапка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177794
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте ще електроне відбування покарань, в першу чергі для маніяків. А чо - "держава в смартфоні" же...
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ОПа 2 розробляє прогу Рябашапка в смартфоні.
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Давайте ще електроне відбування покарань, в першу чергі для маніяків. А чо - "держава в смартфоні" же...
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Нічого не зрозумів! Хто над ким стояв?!!
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"... пилотный проект, ...разрабатывается, ...кейс,... ввести"- пздбл хв. журналисты нашли во Франции особняк рябошапки.
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разрабатывается/ давая понять что коломойских и прочих фирашей ему сажать некогда.
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на цей випадок там буде спеціальна блокировка на олігархів та їх наближених
щоб не було, боронь боже, судових помилок
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И сидеть преступники будут тоже электронно.
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Винні будуть обиратися по всіх електронних базах випадковим чином? Справа буде формуватись із добірки стандартних доказів, які сформовані в один кейс за логікою генератора випадкових чисел. Стаття та строк покарання можуть бути призначені в ручному режимі в залежності від стану банківського рахунку судді В Украине разрабатывается система электронного криминального судопроизводства, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4718
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Экс-глава военной прокуратуры и заместитель бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Анатолий Матиос пытается купить себе должность в офисе генпрокурора, а за кресло чиновника готов "слить" компромат на своего прошлого шефа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак во вторник, 25 февраля.

"Толик Матиос выторговывает в Офисе Генерального прокурора для себя должность. За пост Толик предлагает отдать компромат на Юру Луценко, а точнее видео на котором зафиксировано, как Юра берет взятку в особо крупном размере", - написал журналист.

Крутчак также добавил, что Луценко якобы знает о наличии у его бывшего зама компромата на него и поэтому "при любой возможности не забывает подлизнуть Матиосу".

"Ну дайте уже ту должность Толику, пусть все увидят то видео", - подытожил журналист.
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Слухай, передай там по інстанціям, що всім відверто насрати на ваші історії про минулу владу!!! За зашкварвми і швидкістю втрати Україні зе-дебілам немає рівних!
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Ты откуда выскачило, из сортира БОРОВА ПЕТИ? Ты твёрдое или жидкое ?
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журналист Василий Крутчак - оксюморон. В мертвечука - лиш пропагандони від скабеєвої. Збрешуть - недорого візьмуть. Про "распятого мальчика" - нагадайте хто...
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А уголовные дела в суд Рябошапка будет в виде флешки, передавать? И суд - в виде видеоконференции...
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Ряба-шапка просто кумедний дурник - корупція процвітає, корупціонери відомі поіменно, затримані на гарячому але замість того щоб карати злочинців він перекладає відповідальність за судочинство з правоохоронної на якусь неіснуючу віртуальну "електронну систему". Це якась пародія на "великого брата" - віртуальне правосуддя в віртуальній країні. Мертве має судити живих? Чергова дурня від придурків...
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