EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  3085  100
Все про:День Победы (1023) Зеленский (4692) Москва (2694) Россия (75021) Офис Президента (270)

 Зеленского не приглашали на парад 9 мая в Москву, - Офис президента

Российская Федерация не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Об этом говорится в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса президента на запрос "УП", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение. - Ред.) отсутствует", - цитирует издание ответ ОП.

Отмечается, что просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст

Издание напоминает, что в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой Отечественной войне" 9 мая 2020 года.

Напомним, 17 февраля 2020 года депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию в Москву для участия в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне. Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин назвал пренебрежением к Украине и ее воинам предложение нардепа из фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде в Москве 9 мая.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предостерегал от участия в российском "победобесии" 9 мая, мол парад на Красной площади Россия использует для достижения своих политических целей.

Также читайте: Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177793
 
   
 Топ комментарии
 
Как раз Порошенко тут пригодится, после шмаркли порядок наводить и всяких портновых, кив и лукашей будет гнать сцаной тряпкой за перебрик!
 показать весь комментарий
 
для тех кто 5 лет в пещере 112-й с интером смотрел, ничего, абсолютненько!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как раз Порошенко тут пригодится, после шмаркли порядок наводить и всяких портновых, кив и лукашей будет гнать сцаной тряпкой за перебрик!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
він за 5 рокі майже нічого не зробив
 показать весь комментарий
 
 
для тех кто 5 лет в пещере 112-й с интером смотрел, ничего, абсолютненько!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та ні якраз 5 канал дивився. А що такого сталося, що він має право на наступний термін? Щоб Медведчука вже в президенти обрали? Так завдяки його правлінню і та маємо зелю. Вам мало?
 показать весь комментарий
 
 
Ще скажи що в ютюбі ти на Шарія не підписаний! Зеленского не приглашали на парад 9 мая в Москву, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9024Ось чесно!
 показать весь комментарий
 
 
я дивлюсь Романенка, а твого Шарія не дивлюсь і ніколи не дивився
 показать весь комментарий
 
 
А говоришь как Шарефил! А насчет добробатов если бы не было армии агрессор бы снес бы добробаты за пару часов. Или ты думаешь против танков без арты добробаты бы выстояли?!
 показать весь комментарий
 
 
Без армії звичайно але згадайте операцію під Маріуполем, хто там там був головним? Відносно танків та арти слава Богу хоч з цим допомагали, а то і це б зажали.
 показать весь комментарий
 
 
Я 5-й не дивився, реклами забагато. А те що за його президенства за Україну не було соромно і за пороха мертведчук був передастом між кремлем та Україною. кінець. після реформаторів приходять популісти. Куди не глянь приклади.
 показать весь комментарий
 
 
а за часів пороха Медведчук, як часто літав до москви? А чому на всі прохання це зупинити порох відмовчувався? ГА?
 показать весь комментарий
 
 
Скільки казали стільки і літав, тобі термін "передаст" зрозумілий чи тобі як маленькому пояснювати треба?
 показать весь комментарий
 
 
медведчука пишешь с большой, а пороха с маленькой. а что ж тваво упрёка, то мы, мялок ни кацапстане пади и президент не имеет права запрещать... не знал?
 показать весь комментарий
 
 
Армія? А що армія? Оновилась так, що знесе агресора? Шановний скажу Вам по секрету, що нашу армію знесуть і після цього знову добробати будуть зупиняти агресора.
 показать весь комментарий
 
 
оновилась так що знесе агресора? за логікою, докторську ступінь з нейрохірургії маєш? ні? то ти дебіл!
в нас була неукомплектована армія зразку 1970-х стала укомплектована армія зразка 2000-х! какаяразніца? ну як між дебілом і магістром з права.
 показать весь комментарий
 
 
я зрозумів. Я трохи знаю краще від тебе ситуацію, а ти і далі розповідай казочки.
 показать весь комментарий
 
 
після "оновилась так що знесе агресора" мені вже стало зрозуміло що х@й ти що знаєш. В дупі був гівно бічив. ось і все.
 показать весь комментарий
 
 
наша армія не оновилась, а модернізувалась. Причому модернізували старе. Я про "оновилась так що знесе агресора", нічого не писав.
 показать весь комментарий
 
 
я просто поставив питання: "Оновилась так, що знесе агресора?" Це не твердження, а питання. Поглянте на список збройних сил світу і хто на якому місці. А відносно образ на мою адресу то це дуже погано. Я пройшов це все з Майдану і чути на свою адресу, що я за яника чи зелю це образливо для мене. Ніколи не був за них і не буду.
 показать весь комментарий
 
По петиному закону о люстрации: "В течение трех месяцев правительство должно выплатить пяти заявителям по 5 тыс. евро + любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тыс. евро)". Постановление европейского Суда по Правам Человека.
 показать весь комментарий
 
Чи не головна риса ознака упоротого зебіла Володимир Волошин 55d42e7b - нагла і цинічна брехня; друга головна ознака 73/43%зебіла, подібно Rem Mer - суцільний дебілізм.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
І в чому ж брехня? Скільки складів взлетіли в повітря за правління пороха? Хто за це покараний? Дайте мені відповідь, а потім починайте писати несінітницю
 показать весь комментарий
 
 
долбоJоп, в результаті нападу ворога, вдесятеро сильнішого за нас, в нас не лише склади рвонули, в нас є окуповані території, врешті, Україна нині воює і в результаті війни загинуло десь 3,5тис. цивільного люду і чи не стільки військових ЗСУ.
 показать весь комментарий
 
 
о як. А аргументи є? Чи просто так ярлики вішаєм? Загалом нам немає про що говорити. А ситуацію з армією знаю, он достаньо глянути тут на відео, як в Миколаїві полетів дах в аеромобільній бригаді. Це все що вам треба знати, а про боєготовність додумайте самі. В нас некомплект складє від 30 до 40% це так на хвилинку.
 показать весь комментарий
 
 
Аргументи? Для тебе? для 73/43%зебільного долбожопа? Тобі не допоможуть. Тобі тільки - лоботомія.
 показать весь комментарий
 
 
що ти мені приписуєш зелю? Я яке має до нього відношення?
 показать весь комментарий
 
типовий ти 73/43%зебіл, як би не віднікувався. Першою і чи не головною рисою якого, ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня. А другою головною ознакою 73/43%зебіла - суцільний дебілізм. Що для тебе і характерно.
А там, за якого фюрера собі ти топиш - третя справа.
 показать весь комментарий
 
я б нагородив Полторака за те що організував перевезення з тих складів такої кількості ліквідних *********** скільки дозволяла залізниця і час. Для нотатки вивозили саме те що зберігалось більш менш у належному стані, а не те що валялось десятиріччями під відкритим небом.
 показать весь комментарий
 
ти по клавах стучиш гнутель. Щоб його нагнути треба мати нормального головнокомандувача, а не кукловодів типу Турчинова, Порошенка чи тим більше Зеленського. Зрозумій вже це!!!!!
 показать весь комментарий
 
***** вже гнули і не один раз, і було за президенства "чоколядного бариги" тому ольгінске лайно досі трясе від одного його імені, а ти з отим усім лайном у резонансі трясешся!
 показать весь комментарий
 
 
я там вище відповів, якщо так цікаво то прочитай. А я сам був на Майдані в гарячі його цикли, так що не тобі мені робити зауваження.
 показать весь комментарий
 
значить, Зє!білу прислали неофіційне запрошення
 показать весь комментарий
 
 
та в ОП(Г) - траур... клоуна не позвали на парад в мацкве...
 показать весь комментарий
 
 
это шоб не спалить - тю - секрет полишинеля)))
 показать весь комментарий
 
 
Не представляю, как Зеленский это переживет...)))
 показать весь комментарий
 
 
если он не увидит мумию ленина, то всё киздец.
 показать весь комментарий
 
 
и сейчас - ждут! всегда ж клоун-вислюк на майские шлялся в мацкву - победобесие праздновать. Даже в мае 2014го.
 показать весь комментарий
 
Йой! Не запросили ж бо сараку...
Аді, Бубочька буде банувати-єс, тускувати, сі з'їдати-єс...
 показать весь комментарий
 
на прийняли запрошення? Висловлюйтесь точніше.
 показать весь комментарий
 
Что-то одно надо говорить, а то приглашали, а теперь уже не приглашали...
 показать весь комментарий
 
 
Оно поедет без приглашения...по зову сердца....
 показать весь комментарий
 
 
в ростов запрошення було? Ні, тоді Москва відпадає
 показать весь комментарий
 
Свою поїздку в Оман ШанпанЗЄ теж не анонсував.
 показать весь комментарий
 
 
Вот бЯда, так бЯда! И как же ему теперь после этого жить?
Подумаешь, не приглашали....в Оман тоже не приглашали, но оно и без приглашения поперлось.
 показать весь комментарий
 
 
правильно, ему еще не все привисвки в ветклинике сделали. Еще, панимашь, заразит глистами лабрадора Кони.
 показать весь комментарий
 
 
Придется ехать так, без приглашения. Постоять сбоку. Может путина увидеть повезет. В бинокль. Хотя в бинокль стремно. Охрана еще не поймет, и пристрелит.
 показать весь комментарий
 
 
у нас в деревне, кого не пригласили на свадьбу, имел полное правой пойти на "позаглядать". из за полетня.им обязательно выносили "куклету та стакан горилки"
 показать весь комментарий
 
 
Ну, зеле вынесут использованный презерватив.
 показать весь комментарий
 
 
А Жаль , а как хотелось бы поехать , мавзолей еще раз увидить в Глазах путина.
 показать весь комментарий
 
 
Хоть что-то Кремль сделал правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Ты вменяемый? Оманский сам попрется, и не факт, что вернется назад. Хотя, если начнется эпидемия, оманский мародер свалит еще в марте. Нужно изъять паспорт.
 показать весь комментарий
 
бужанского с мамалюбскоростным дубинским призгласите они изветный борци с фашизмом пусть шагают там свеликой русской армией
 показать весь комментарий
 
Ну.... хотелось бы посмотреть на нашего президента, если бы он ТУДА поехал.... хрне бы он чем объяснил такие покатушки
 показать весь комментарий
 
Ну, надеюсь, хоть с 23 февраля Зеленский Путина поздравил?
 показать весь комментарий
 
 
Они только союзников пригласят то есть Меркель.
 показать весь комментарий
 
 
То есть он как бы может поехать сам? Без приглашения?
 показать весь комментарий
 
 
Не спешите врать - сейчас выложат в сеть текст приглашения, датированый где-то январём... Потом придётся искать "дежурную задницу в ОПУ, который будет назначен дураком...
 показать весь комментарий
 
 
Беда то какая! Хоть бы наш Президент не наложил на себя руки! Ай-яя, горе то какое!!!
 показать весь комментарий
 
 
ті хто гоне за пороха. Скажіть шановні чому Кучма увйшов до переговорників до мінської групи від України? Скільки складів зброї взлетіли в повітря за його каденції і хто поніс за покарання? Чому справи Майдана дотягнули до 2019 року і популіст зеля їх похерів, завдяки кому це відбулось? А які реформи відбулись? пригадуєте його вислів: "Каких тебе реформ не хватает?" Це не порох казав? а чому судова реформа не відбулась? Корупція в нас зникла? А Кернес і Труханов чому сидять в своїх кріслах? І між іншим на президентських виборах кого Кернес та Труханов підтримали????? Так що зеля це не мій вибір, а ваш. Бо 5 років був балаган, який завершився повним реваншем. І затямте наступного разу ваш вибір буде ще гірше.
 показать весь комментарий
 
Плачет наверное Владимир Александрович. Бедный весь в слезах, хоть бы чего с собой не сотворил!
 показать весь комментарий
 
 
якщо буде суїцид - я не заперечуватиму
 показать весь комментарий
 
Жаль ....... Вот бы на рояле , да на красной площади , да перед Владимир Владимировичем ....)))))
 показать весь комментарий
 
 
да х@ем по клавишам!!! да как крышку захлопнуло!!! и рояль за собой по площади штанов не поднимая!!!
 показать весь комментарий
 
Придурки. Заява повинна була б бути :"Зеленський не поїде на парад у маськву 9 травня".

Хто вам ці звернення пише?
 показать весь комментарий
 
А вдруг после этого поступит-таки приглашение? Что тогда Зеленскому делать, как быть?
 показать весь комментарий
 
 
Это сцыкло, чартером , втихаря, полетит ... Прикажут, и полетит !
 показать весь комментарий
 
 
тая я не понял-они радуются или расстроились и плачут? или как обічно не знают что делать и поєтому есть смісл ********* хоть что-то?)))))
 показать весь комментарий
 
 
путлєр запрсить блазня зіграти головну роль малоросса-колаборанта в постановочному штурмі картонного Рейхстага.
 показать весь комментарий
 
 
абидели хлопчика, он так хотел посмтреть хйлу в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
После этого ЗЕ с облегчением вздохнул. А то если бы пригласили,то начал бы метаться-не поедешь,пуйла - обидишь,поедешь-потом хоть не возвращайся,уррра,не пригласили, асссса,ассса....
 показать весь комментарий
 
Интересно, "УП" любопытство раздирает или это нам для разведения срача сообщают?? Зеленського не запрошували на парад 9 травня до Москви, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5042
 показать весь комментарий
 
Как жиж так ? А як же заготовлені промови,сценарії,репетиції ???
Обідився,навєрно.
Зеленського не запрошували на парад 9 травня до Москви, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3888
 показать весь комментарий
 
Загострення "синдрому Порошенка" в лютому: що вразило кабінети на Банковій сильніше, ніж коронавірус
Росія не полишає намірів із повзучого захоплення Азово-Керченської акваторії, як і не відмовляється від наповнення свого обмінного фонду для майбутніх "звільнень", вважає колишній дипломат, експредставник України в ЄС Костянтин Єлісєєв.Цього місяця команда президента Зеленського отримала сприятливі позиції для дипломатичного наступу на ключових майданчиках - Мюнхенській безпековій конференції, Раді Безпеки та Генасамблеї ООН - таку думку у своєму блозі висловив український дипломат, колишній заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.
"У підсумку - знову невикористані шанси і плутанина у представленні командою президента стратегічних і тактичних підходів щодо деокупації і повернення українських Донбасу та Криму, брак жорсткої дипломатичної реакції на акти агресії з боку Росії, наростаючі тенденції серед західних лідерів до умиротворення та реабілітації Путіна", - пише Єлісєєв.
А історію з евакуацією українських громадян із Китаю він назвав ганебною і такою, яка "завдала болючого удару по міжнародному іміджу нашої держави і засвідчила суттєві вади в комунікації української влади в екстремальних умовах".
Крім того, призначення Андрія Єрмака главою ОП, на думку Єлісєєва, цементує центр вироблення зовнішньої політики на Банковій, ще більше обмежує самостійність МЗС та відводить професійній дипломатичній команді на Михайлівській роль звичайного виконавця та "слуги Офісу".
Про основні зовнішньополітичні підсумки дипломатії Зеленського за два тижні лютого - подаємо текст автора без суттєвих змін
Плюси:
1. Проведення спецзасідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських домовленостей та розгляд питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України у рамках Генасамблеї ООН. Дискусії на обох майданчиках виявилися своєчасними, адже повернули боротьбу України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності на міжнародний порядок денний. Як і засвідчили факт того, що попри всі дипломатичні маневри і наміри вирватися з фактичної міжнародної ізоляції, російський агресор поки залишається маргіналізованим.
Ґрунтовні, тверді, аргументовані, з елементами емоцій та креативу (передусім, у РБ) виступи представників України на майданчиках ООН. Хоча знов не обійшлося без упущень. У виступах із найвищої трибуни світу не вистачало сигналів про потребу зміцнення політики міжнародних санкцій щодо Росії, звернення уваги на триваючі економічні злочини та проблематику повернення захоплених Росією наших підприємств. Не вистачало й акцентів на Азово-Керченській проблематиці. Адже йдеться про цілий регіон, де як і на суші, на Донбасі і в Криму, відбувається повзуча анексія Росії. Забули нагадати українські спікери й про нагальну необхідність забезпечення свободи суднопластва в Азово-Керченській акваторії, про яку, без активності і ініціативності Києва, можуть забути.
2. Повернення до теми про необхідність розміщення миротворчої місії ООН для сталого і тривалого вирішення ситуації на Донбасі. Нарешті до цього висновку дійшла і дипломатія Зеленського, яка могла би взяти собі на озброєння напрацювання попередніх років, а не чекати, поки про потребу миротворців нагадає навіть представник Коста-Ріки в ході пленарних дебатів ГА ООН.
Широка дискусія про таку місію, на засадах напрацювань попередніх років, може виступити гарантом і наближення повернення миру, і додатковим стимулом для виконання Кремлем його зобов'язань. Москва найбільше боїться міжнародної присутності на Донбасі та твердої міжнародної солідарності з Україною.
3. Ситуація із захопленням чотирьох українських рибалок і риболовецького судна в Азовському морі засвідчила, що Росія не полишає намірів із повзучого захоплення Азово-Керченської акваторії, як і не відмовляється від наповнення свого обмінного фонду для майбутніх "звільнень". Відзначимо рішучу, хоча із певним запізненням, реакцію вітчизняного МЗС на цей інцидент.
4. На відзначення заслуговує активна взаємодія по лінії Міноборони України та країн-партнерів НАТО. Напередодні Мюнхенської безпекової конференції міністр оборони України відвідав Брюссель, де родзинкою робочої програми стала зустріч у форматі 29+1 із союзниками. Правильний крок вітчизняного Міноборони, яке має стати своїм для наших партнерів по НАТО.
Важливою стала заява міністра про незмінність євроатлантичного поступу України. Заявлене очікування щодо рішення про приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО вже у жовтні цього року можна було б вважати позитивним, якби воно одночасно наближало і перспективу отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі. Останню ціль продовжуємо визначати більш пріоритетною, якій мали би підпорядковуватися всі інші кроки нашої держави на шляху до Північноатлантичного альянсу, як це і передбачено Конституцією.
Наразі фіксуємо практично цілковите зникнення згадок про ПДЧ для України у риториці ключових високопосадовців України, включно з результатами останніх переговорів президента Зеленського з Генсеком НАТО у рамках Мюнхенської безпекової конференції.
5. Заслуговує на підтримку ініційоване Україною спільне звернення міністрів закордонних справ України, Грузії та Молдови до Європейської Комісії щодо виділення достатніх фінансових ресурсів у майбутній Багаторічній фінансовій перспективі Євросоюзу на 2021-2027 роки на цілі зближення асоційованих країн з ЄС.
Треба бути активним і використовувати кожну нагоду для прискорення нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. І хоча на спецзасіданні Європейської Ради 20-21 лютого лідери ЄС не досягли консенсусу щодо параметрів майбутнього багаторічного бюджету Союзу в умовах Брекзіт, українській дипломатії слід продовжувати просувати фінансові інтереси України у структурах Євросоюзу.
6. Логічним результатом останніх контактів Зеленського з керівництвом МВФ стало прибуття до Києва 20 лютого команди експертів Фонду для проведення технічних обговорень економічної політики держави з метою започаткування нової багаторічної програми співпраці Фонду з командою Зеленського.
Водночас суттєвих зрушень очікувати не варто до моменту схвалення Верховною Радою законопроєктів щодо унеможливлення ренаціоналізації "ПриватБанку" та проведення земельної реформи.
7. На позитив тижня заслуговують також дві зустрічі Зеленського з відповідними делегаціями Конгресу США і в Україні, і на полях Мюнхенської конференції. Було засвідчено, що токсичність українського файлу для американської вашингтонської політики має свої межі, і межі ці можна (і треба) подолати. Варті відзначення потужні запевнення обох сторін щодо твердої і незламної двопартійної підтримки України з боку США. Це той актив, який треба зберегти і убезпечити від потенційних загроз.
На порядку денному без чітких відповідей залишаються питання про здійснення візиту президента України до Вашингтона, призначення посла США в Україні, відновлення роботи двосторонньої Стратегічної комісії та практична реалізація допомоги США у сфері безпеки і оборони. Залежно від прогресу, у цих питаннях і визначатиметься справжній стан стратегічного партнерства між Україною та США.
Мінуси:
1. Всеохоплюючий та повний режим припинення вогню залишається "ахіллесовою п'ятою" мирного врегулювання на Донбасі. Як би не намагалося українське керівництво демонструвати відкритість, миролюбність та навіть лояльність до агресора, ситуація на фронті повертає до жорсткої реальності - перспективи миру залежать виключно від волі Кремля. За останні тижні лютого навіть найбільші оптимісти мали змогу переконатися в тому, що російська сторона не цінує мирних ініціатив.
Ми не побачили жорсткої реакції Києва на останні спроби Росії підірвати мирне врегулювання, окрім несистемних, спонтанних і емоційних сплесків з боку Банкової. Дипломатії Зеленського слід провести роботу над помилками та зробити правильні висновки з випадків військової ескалації на Донбасі і поблизу Золотого 18 лютого, і в районі Новотошківського 22 лютого. Це відповідь Кремля на оманливе завищення очікувань щодо перспектив сталого і невідворотного миру з російським агресором.
Помилковим слід вважати й те, що українська сторона охарактеризувала масований наступ російських військ та незаконних збройних формувань при підтримці важкої артилерії "провокацією". Це нівелює відчуття загрози, як і применшує небезпеку та виправдовує справжніх відповідальних за ескалацію насильства на лінії зіткнення - найвище російське керівництво, яке навпаки мало б докладати зусиль для того, щоб лінія фронту перетворилася на лінію миру без регулярних і вбивчих пострілів.
Вочевидь, наступ російських окупаційних сил був тестом Кремля на здатність Зеленського діяти в екстремальних умовах, на готовність українського війська гідно відповідати, на рішучість міжнародного співтовариства виступати консолідованим голосом.
2. Зі знаком мінус відзначаємо безініціативність української сторони у питанні організації і проведення на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрічі на рівні міністрів закордонних справ чи дипломатичних радників глав держав Нормандської четвірки. Очевидна втрачена нагода, для якої були і можливості (увсі залучені сторони були у Мюнхені або могли приєднатися), і підстави (як мінімум, невиконання Москвою режиму припинення вогню і підготовка до наступного саміту). Списувати весь процес врегулювання і прийняття відповідних рішень на рівень глав держав недалекоглядно і небезпечно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх