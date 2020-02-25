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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9282) Нафтогаз (2869) Коболев (377)

 Низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года, - Коболев

В Нафтогазе ожидают, что низкие цены на природный газ в Европе сохранятся в течение ближайших 2-3 лет.

Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев во время Украинского энергетического форума в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Коболев подчеркнул, что падение цен связано с излишком предложения сжиженного газа на мировом рынке.

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"Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает", - отметил он.

В результате, весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. По словам Коболева, эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3177792
 
   
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неужели они у одного дилера тарятся Низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 2041 а я и не знал))
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Поверніть високі ціни від Юльки,бо собак не вистачає платити за ваш дешевий газ))
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Надо срочно наглядову раду и концесию для хранилища хранилища.
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