 До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры

Об этом сообщает пресс-служба Министерства на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным. Это важно и для животных, и для людей, потому что все заслуживают гуманного отношения", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Украина уверенно движется к перечню цивилизованных стран, где использование животных в цирково-развлекательной деятельности запрещено полностью или частично.
Такой законопроект подготовлен и сейчас проходит общественное обсуждение.
про животных в цирке
Від наявності звірів цирк завжди виграє, а від наявності клоунів в уряді країна програє.