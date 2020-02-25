 До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры

Об этом сообщает пресс-служба Министерства на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным. Это важно и для животных, и для людей, потому что все заслуживают гуманного отношения", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Украина уверенно движется к перечню цивилизованных стран, где использование животных в цирково-развлекательной деятельности запрещено полностью или частично.

Такой законопроект подготовлен и сейчас проходит общественное обсуждение.

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