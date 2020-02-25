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 Политика Украины, Общество
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Все про:животные (728) законопроект (2343) цирк (55) Министерство культуры, молодежи и спорта (38)

 До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры

Министерство культуры, молодежи и спорта призывает присоединяться к обсуждению будущего законопроекта о запрете использования животных в цирке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным. Это важно и для животных, и для людей, потому что все заслуживают гуманного отношения", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Украина уверенно движется к перечню цивилизованных стран, где использование животных в цирково-развлекательной деятельности запрещено полностью или частично.

Такой законопроект подготовлен и сейчас проходит общественное обсуждение.

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До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177789
 
 
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хотели референдум, получите
про животных в цирке
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жалко животных До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3978 а шо с ними нафтогаз делать будет? на колбасу наверно пустят, Шарик спасайся и бабку предупреди.
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Цирки- без звірів, влада - без клоунів! До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 966
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цирк завжди був зі звірами, а от клоуни у владі мабуть вперше лише в Україні. І результат нульовий. Плачевний, можна сказати, враховуючи те, що Україні треба лізти наверх, а клоуни - як гиря на шиї.
Від наявності звірів цирк завжди виграє, а від наявності клоунів в уряді країна програє.
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Цирк - это по своему исследование животных и общение с ними. Плохая идея отказаться от этого.
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еще бы о людях так думали наши власти, как о животных, а то к людям хуже отношение бывает
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В цирках животных уже почти не осталось- они переехали в ВР и Офис Бубочки. До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 7382
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вместо животных во втором отделении будет гей-парад
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Це урізання прав тварин - чому хомо можна, а іншим ні?
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Все цирковые животные и сами циркачи - в Раде.
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Вместо животных будет выступать квартал 95-73. До 2021 года в украинских цирках не будет животных и этот запрет будет законодательным, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3545
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А как же цирк порохоботов, там одни животные. Даже сами себя ПЕС называют.
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