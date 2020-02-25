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 Политика Украины
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 За шесть лет войны на Донбассе погибли более 3 350 мирных жителей, более 7 тысяч - получили ранения, - ООН

За шесть лет войны на востоке Украины погибли более 3350 мирных жителей, среди них - 147 детей.

Об этом заявил заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека Бенжамин Моро во время международной конференции "Защита мирного населения в условиях вооруженного конфликта" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 6 лет более 3 350 мирных жителей были убиты. Более 7 тысяч человек получили ранения. Среди них - 147 детей погибли, ранены 383 ребенка", - заявил Моро.

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Представитель мониторинговой миссии ООН подчеркнул, что правительство должно реализовывать план мероприятий о компенсациях жертвам конфликта. "Необходимо уважать потребности жертв такого конфликта. Также помнить о будущем страны, о необходимости развивать мир дальше, об осуществлении социальных выплат - это тоже необходимо. Правительство должно обеспечить это независимо от того, находятся его граждане в Донецке или в Севастополе", - отметил Моро.

Источник: https://censor.net.ua/n3177784
 
 
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Это те мирные,которые в "ополчении"состояли или на референдум ходили?
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Нужно спросить у местных стоило ли "просить" путина вводить войска и выдавать местным бандитам оружие? Да и вообще стоила ли российская тряпка (флаг) скольких жизней?
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только и умеют, что мониторить и писать красивые слова
пускай Рашку обуздают для начала
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"правительство должно реализовывать план мероприятий о компенсациях жертвам конфликта" - чье, пардон, правительство?
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Не понимаю статистику... Всего погибло пишут - 13000 украинцев, из них 3350 гражданских, около 3000 военных... Остальные кто?
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