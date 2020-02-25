 Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что человек, который должен проводить собеседование, сейчас находится на обсервации. Это министр здравоохранения", - ответил Радуцкий на вопрос, почему Кабмин медлит с назначением нового главы НСЗУ.

Эта должность стала вакантной в декабре 2019 года, когда подал в отставку Олег Петренко. Обязанности главы НСЗУ сейчас исполняет заместительница Петренко Оксана Мовчан.

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