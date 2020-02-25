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Все про:НСЗУ (28) Радуцкий Михаил (56) Зоряна Скалецкая (93) обсервация (5)

 Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий

Нового руководителя Национальной службы здоровья не утвердят, пока министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится на обсервации.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что человек, который должен проводить собеседование, сейчас находится на обсервации. Это министр здравоохранения", - ответил Радуцкий на вопрос, почему Кабмин медлит с назначением нового главы НСЗУ.

Эта должность стала вакантной в декабре 2019 года, когда подал в отставку Олег Петренко. Обязанности главы НСЗУ сейчас исполняет заместительница Петренко Оксана Мовчан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют восемь человек, - Нацагентство по госслужбе. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3177782
 
 
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Этой обсервацией скалецкая показала, что без разницы есть она или нет её... Отака ХХХХ, малята! Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3656
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Что любопытно, не соврала. Толку от нее ноль, что она есть, что ее нет. Что с куклы взять кроме анализа?
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Обижаете -- Через обсер(в)ацию. \ нужное подчеркнуть \
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Сьогодні тітка в скафандрі сказала, що вона крута і може керувати міністерством навіть з палати, головне щоб фізрук частіше заходив. ЗІ везіть на співбесіду в пансіонат.
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ЗеЛупа

https://trurost.livejournal.com/210518.html

Изо рта *********** Зеленского полилась вонючая жижа в адрес украинцев - это и "стадо", и "средневековье", и "вирус ненависти".

Зеля, скажи прямо, что ты обосрался, получив первый мини-Майдан. Думал, что в не пределов Киева живет послушное быдло, а получилось совсем наоборот? Люди делом показали своё отношение к тебе , как и твоё настоящее место в рейтинге. "Зелёный" электорат Полтавщины подвёл.

Вместо того, чтобы разыскивать и привлекать "подстрекателей", лучше бы разобрался в том, кто отдал приказ на штурм протестующих, предварительно согнав в посёлок бронетехнику и "космонавтов".
Не было бы приказа на штурм - не было бы ничего. Если его отдал не ты, то спроси у своего ары, он-то точно тебе скажет. Ищи говно внутри себя, а не в украинцах.

В Италии десяток городов закрылся - школы, рестораны и т.д., людей просят не выходить из домов. Туристы массово покидают места, куда свозят "уханьцев".
А новосанжарцам куда бежать? Они у себя дома. А в случае их заболевания, ты сможешь им обеспечить тот же уровень медицинского обслуживания - хотя бы, как в Китае, не говоря о странах Западной Европы? Что ты дал украинцам, как президент, чтобы они уважали тебя и верили? Шоу и сериалы?

Зеля, это именно ты, придурок, создал конфликт. Привыкай к тому, что не все от тебя тащатся, и далеко не все готовы смело умереть от короновируса, ради твоей тупой идеи "не стада".

Народ как раз и показал, что он не стадо, именно это тебя и взбесило. Ну где же мы тебе стадо найдем? Ехай в Рашку, что-ли, где великодуховным народом-нестадом обеспечена беспрецедентная стабильность власти.

И вообще, на примере Новых Санжар, Зеля показал своё отношение к Майдану, как таковому. Слабый, мстительный, злопамятный, трусливый и подлый "лидер", чуждого ему народа, и полный антиевропейских, антидемократических взглядов, человек мафиозного склада ума и поведения.

отсюда
https://trurost.livejournal.com/210518.html
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i шо вона на неї робить? Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8856
передайте цьому кацапові шо не на обсервації, а в обсерваціїГлаву НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9186
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