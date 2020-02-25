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 Первые результаты тестирования на коронавирус эвакуированных из Ухани украинцев обнародуют завтра, - советник премьера Турупалов

Советник премьер-министра Антон Турупалов заявил, что первые результаты тестов на новый коронавирус в эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, находящихся в обсервации в медицинском центре "Новые Санжарах" в Полтавской области и их сопровождающих, будут обнародованы завтра, 26 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области.

"Сегодня шестой день обсервации, на объекте у нас все в порядке, все идет в штатном режиме, все чувствуют себя в порядке, повышений температуры нет. Сегодня утром был скрининг, у нас все хорошо", - заявил Турупалов.

"Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов у 100% людей, которые были вовлечены, - это не только люди, которые были эвакуированы из Китая, а также обслуживающий их персонал, службы ГСЧС, Нацгвардия, полиция ... сегодня результаты были переданы в лабораторию. Завтра мы ожидаем результаты тестов у граждан, у которых они были взяты накануне, и проинформируем вас об этом", - подчеркнул он.

Также Турупалов отметил, что никаких внештатных ситуаций в Новых Санжарах нет.

Кроме того, советник премьер-министра отметил, что в Украине сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, и правительство держит ситуацию полностью под контролем как в Новых Санжарах, в зоне обсервации, так и на границах и внутри страны.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177781
 
 
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дебилы! Им уже делали тест в Китае перед эвакуацией!
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Тесты нужно делать несколько раз. Как абсолютный минимум, дважды: при поступлении и по окончании каратнина. Проблема в том, что скелецкая с зелей крайне не заинтересованы в том, чтоб вирус был и вправду обнаружен, так что надежда узнать правду минимальная.
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Вот же ж, любители всё усложнять. А на границе, например, гражданам градусник в жопу воткнули - и сразу диагноз.
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Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.

На счетах аппарата (это юридическое лицо) СНБО Украины находится 18,779 млрд. гривен. Куда уже ушли 1,221 млр. гривен мы не знаем (это вопрос к ведомству Пацкана) , но именно с этих денег на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" (не предусмотрены бюджетом). Кстати нынешний руководитель аппарата СНБО до сих пор имеет статус "исполняющий обязанности". Это означает что все финансовые бумаги визирует либо глава, либо секретарь СНБО (Зеленский\Данилов). Эти деньги так и не переданы в общий фонд бюджета и фактически являются личным загашником Зеленского. Исходя из того, что доходная часть бюджета по результатам двух месяцев показывает крутое падение, а медицина профинансирована только по первый квартал 2020 года (так заложена субвенция в бюджете), именно отсюда нужно брать деньги на финансирование противоэпидемических мероприятий, закупку оборудования и медикаментов. Или эти деньги Зеленский хранит под что то другое?.

На данный момент Украина имеет в наличии 63 комплекта костюмов высшей степени эпидемиологической защиты (на складах). Украина имеет реактивы для проведения обследования приблизительно 1000 человек. В Украине отсутствуют специализированные герметические капсулы для транспортировки заболевших. В Украине не создано ни одного регионального центра размещения заболевших оборудованного соответственно требований ВОЗ.
"У нас есть четкий план действия в случае обнаружения заболевания COVID-19" премьер=министр Гончарук. Интересно какой?
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Дай им волю, они бы ничего не проверяли. Тесты проводятся под давлением общества. И то, "проводятся". На самом деле мы не знаем, действительно ли кто-то что-то проверяет. Или только рассказывает.
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"Сегодня шестой день обсервации, на объекте у нас все в порядке, все идет в штатном режиме, все чувствуют себя в порядке, повышений температуры нет. Сегодня утром был скрининг, у нас все хорошо", - заявил Турупалов.
пишеть шо якісь сквирiнг у когось був, усе у нiх хорошо
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