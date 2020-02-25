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Все про:нападение (1810) СБУ (14383) уголовное дело (2320) Рябошапка Руслан (288) Офис генерального прокурора (107)

 Дела о нападениях на активистов передадут в СБУ, - Рябошапка. ВИДЕО

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что уголовные дела о нападениях на общественных активистов будут переданы в Службу безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он сказал на Форуме реформ "На пути в Вильнюс" во вторник.

"Мы пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности Украины. Есть некоторые особенности, почему именно туда передаются эти дела. Мы понимаем, что контекст, почему эти нападения происходят, един для всей Украины независимо от региона. Поэтому лучше для нас, чтобы эта служба была единым органом досудебного расследования", - сказал генеральный прокурор.

Он добавил, что и процессуальное руководство тоже будет осуществлять одно подразделение Офиса генеральной прокуратуры.

Напомним, 12 декабря 2019 Рада проголосовал за создание временной следственной комиссии (ВСК) с целью осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Возглавил ВСК народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васылив, а его заместителем стала Соломия Бобровская из фракции "Голос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка: Первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре оцениваю очень высоко

Источник: https://censor.net.ua/n3177776
 
 
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На Зеленского и Авакова дела передайте они на активистов и волонтёров нападают, дела на них шьют.
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"Мы пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган..

Та знаем мы, что это за орган. На нём эти дела и видали, и вертели.
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Согласен!!!!
98% если не 100 громких дел переданных в СБУ бесследно пропали!!!!
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О це сильно: нападами буде займатися не прокуратура, а СБУ. СБУ в курсі?
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сбу в гбр
гбр в набу
набу с сап
сап в гбр
итак пока ишак не сдохнет
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Можно сразу передать в Спортоло. Одинаково.
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передадут/за то что обещает- уже герой. Перешлёт по интернету-дважды герой. Обещания из выпускника университета Соломона сыпятся как блохи из Бобика.
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