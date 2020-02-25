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 Политика Украины, Здоровье
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 Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ

Граждан, прибывающих в Украину авиарейсами или через пункты пропуска автомобилей, начали проверять на наличие признаков, которые могут свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил советник премьер-министра Антон Турупалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы начинаем проверять граждан, прибывающих прямыми авиарейсами, в аэропортах, и на пунктах пропуска автомобилей. Сегодня это уже на границе в Закарпатской области - Тиса (пункт пропуска. - Ред.). И сегодня же - на остальных пунктах пропуска, граничащих со странами Евросоюза (начинаются проверки. - Ред), - отметил он.

Он также отметил, что ни одного человека, больного коронавирусом, в пунктах пропуска и аэропортах не обнаружили.

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"Насколько мне известно, ни одного человека не было обнаружено. Все обязательно проходят эту проверку. Поэтому, если будут хоть какие-то признаки острых вирусных респираторных заболеваний, такой человек будет обязательно передан специалистам из медицинских учреждений", - подчеркнул Турупалов.

Сейчас эта проверка в обязательном порядке осуществляется для граждан, прибывающих из Италии.

Кроме того, гражданам советуют ориентироваться на информацию Министерства иностранных дел по ситуации с коронавирусом в других странах, и, соответственно, быть готовыми к проверкам по возвращении в Украину.

"Сейчас все прибывающие прямыми рейсами, автобусами или автомобилями из Италии, проходят обязательный скрининг. Сейчас следите за информацией МИД по странам, которых также будет касаться контроль", - отметил Турупалов.

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По словам и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игоря Кузина, отрабатывается алгоритм, как отличать простое повышение температуры вследствие простуды и т.д., от признаков именно коронавируса.

"Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой. Понимаем, что сейчас есть увеличение количества сезонных заболеваний острыми вирусными респираторными болезнями", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3177775
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто, на сьогодні ніякого алгоритму не існувало. Зекоманда!
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Камнями закидать... Ну или сжечь нахр...н. А если серьезно, вот он ответ на то, готовы ли мы к подобным ситуациям: "Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой...". То есть все заявы зеленоплесневых о том что мы там ко всему готовы внеочередной п...здешь. Клоуны-маларосы просто не знают что делать и как даже солгать красиво. Одни говорят одно, другие ляпают другое. Это жесть...
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Высылать Скалецкую по месту в костюме АХЗ Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 321
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другой вариант - повезти со слугами уродов через всю Украину, с остановками и прогулка в каждом мало-мальски населенном пункте.
Чего им боятся-то - каждый слуга уродов знает что короновирус:
1. фейк и заговор
2. провокация против бубочки
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Понять и простить *ля. Не благодарите!
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Скорая? Здесь джентельмен без сознания, наверное он мертв.
Сэр, сначала убедитесь что он мертв.
Ок. Бабах. Скорая? Теперь он точно мёртв.
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как обнаружены? кто их обнаружит? ну разве что потеряет сознание...
нет самого алгоритма обнаружения...а вы уже про алгоритм... что делать...и... кто виноват? ))))
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они шо там того малёха?? шо они там курят? Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5204 выж уже готовы ? или ещё нет ?
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Тобто, на сьогодні ніякого алгоритму не існувало. Зекоманда!
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ізмєрєніє тімпіратури ізганяєт із чєлавєка коронавірус
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Доречі, зараз треба перевіряти не тільки з Китаю, Італії та Ірану, а ще й з Хорватії, Австрії... Вони, мабуть, теж у свої "Санжари" евакуювали людей...
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а ранше шо? всьо ж було готово!

- пацієнт с повишенной тімпіратурой! Шо дєлать?
- нє знаю, такого йєщьо нє случалось
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любая проверка не тест и этим все сказано
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Камнями закидать... Ну или сжечь нахр...н. А если серьезно, вот он ответ на то, готовы ли мы к подобным ситуациям: "Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой...". То есть все заявы зеленоплесневых о том что мы там ко всему готовы внеочередной п...здешь. Клоуны-маларосы просто не знают что делать и как даже солгать красиво. Одни говорят одно, другие ляпают другое. Это жесть...
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«Разрабатывается алгоритм»-це означає «шо робити, пля?!»
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Ага таким образом вы определите есть вирус или нет, уже слышал что наши с Италии с перепугу у кого есть небольшая температура перед полетом пьют лошадиную дозу парацетамола,солпадеина или что-то в этом роде чтоб по прибытии не было температуры вообще,до задницы эти измерения температуры
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Реформу таможни и погранцов за вас сейчас сделает вирус , все с непосильным трудом нажитые убегут первые...
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Ну не дебилы, прошло 2 месяца а они только алгоритмы вырабатывают, хотя все давно уже прописано в международных правилах.
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Клонировать Скалецкую на каждый пункт. И в руки "Алгоритм Кузина" украинского шнобелевского лауреата.
У них, как и следовало ожидать, нет тестов на коронавирус - только бдительный глаз Скалецкой. В Киеве немножно есть, но то для себе!
А вот Новые Санжары, а с ними и Полтава рисковали, да и еще окончательно неизвестно "украинской красной зоной". А тупой президент не понял, почему люди возмутились, что с ними и с их местными властями никто ничего не согласовал. Как делается в "недиких странах", где клоуны в цирке, воры в тюрьме, а неучи - в школе.
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Скалецкой будет предоставлен чужой тест на коронавирус. Кому-то его не хватит.
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скільки ше добрих справ записати в актів Зє!льоних???
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Та він вже можливо давно в нас є! Просто перше ніхто ніколи в наших лікарнях перед встановленням діагнозу не робить аналізів на збудника хвороби, просто кажуть ГРВІ або ГРЗ і все. Коли хтось від такого "діагнозу" помирає, кажуть не повезло, ускладнення хронічних захворювань та серцева недостатність, а з тими кому за 60, то взагалі не паряться. Тому так як в Італії помирати від вірусу в 89 років це ще якщо тобі дуже повезе, що ти домучився до такого віку в нас. А смертність в нас є і постійно передають що є померлі від грипу ось тільки ніхто не каже від якого штаму грипу чи то свинячого чи пташиного чи уханського. А какая разніца....
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А с января бубочки из МОЗ ананизмом занимались?
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та некогда было, то новый год то корпоратив, потом с кацапами водки попил в Омане, занят в общем.
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Фи, то они называют "Интенсивная полировка инструмента для игры на рояле". Это как АПУ они переименовали в ОПУ, чтоб Богдана туда засунуть, а потом высунуть. Зараз відпрацьовується алгоритм що робити, якщо під час перевірки на кордоні будуть виявлені громадяни з підвищеною температурою, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8000
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Это уже не имеет значения , по прогнозам переболеют до 70% населения Земли . Но главную задачу вирус выполнил - засрал мозги украинцам - бубочкиных зашкваров в Мюнхене и в законодательстве никто не заметил .
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от запитання
просте
на...уя прибріхувати 'на рівному місці'..?

озвучувалась цифра 60 відсотків.
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можно им мазать лоб зеленкой как вариант
шобі другие громадяне держались від них подалi
хочь якась польза буде
чи зеленкi теж нема?
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алгоритм прост, за 1000 гр.?, я думаю, решение будет найдено на месте.
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Часть мудрого нарида думает, что от вируса можно камнями отбиться.
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Мудрый народ понимает, насколько опасен в трудное время дебил у власти! Хотя другая часть мудрого народа, в количестве 43 процента по оценкам КМИС, считает шо и пьяным в жопу можно рулить - у нас же демократия!
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Не, что ни говори, а как-то интересней мы жить стали. Каждый день новые открытия!
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Десь на українській митниці на Закарпатті...
+0.1 градуса -10 доларів
+0.2 градуса- 20 доларів
... і далі за кожні 0.1 градуса по 5 доларів..(можна і в іншій валюті за курсом НБУ)
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після звільнення з посади голови РДА, Турупалов почав працювати заступником мера Миколаєва і звідти теж був звільнений за прогули.

а ,виявляється,вже тоді Турупалов готувався до епідемії короновірусу,дуже докладно відпрацьовував алгоритми...
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О! А в принципе Скалецкая может по скайпу определять - здоров или сильно здоров!
Украинское ноу-хау - не даром же наши праящуры научились доить сразу двух мамонтов!
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а что нарабатывать, выше на один градус сто евро, на два двести евро...
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И потом...когда в морге будут мереть..ниже на один градус сто евро...ниже на два двести евро...
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