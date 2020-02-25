 Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ

Об этом во время брифинга сообщил советник премьер-министра Антон Турупалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы начинаем проверять граждан, прибывающих прямыми авиарейсами, в аэропортах, и на пунктах пропуска автомобилей. Сегодня это уже на границе в Закарпатской области - Тиса (пункт пропуска. - Ред.). И сегодня же - на остальных пунктах пропуска, граничащих со странами Евросоюза (начинаются проверки. - Ред), - отметил он.
Он также отметил, что ни одного человека, больного коронавирусом, в пунктах пропуска и аэропортах не обнаружили.
"Насколько мне известно, ни одного человека не было обнаружено. Все обязательно проходят эту проверку. Поэтому, если будут хоть какие-то признаки острых вирусных респираторных заболеваний, такой человек будет обязательно передан специалистам из медицинских учреждений", - подчеркнул Турупалов.
Сейчас эта проверка в обязательном порядке осуществляется для граждан, прибывающих из Италии.
Кроме того, гражданам советуют ориентироваться на информацию Министерства иностранных дел по ситуации с коронавирусом в других странах, и, соответственно, быть готовыми к проверкам по возвращении в Украину.
"Сейчас все прибывающие прямыми рейсами, автобусами или автомобилями из Италии, проходят обязательный скрининг. Сейчас следите за информацией МИД по странам, которых также будет касаться контроль", - отметил Турупалов.
По словам и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игоря Кузина, отрабатывается алгоритм, как отличать простое повышение температуры вследствие простуды и т.д., от признаков именно коронавируса.
"Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой. Понимаем, что сейчас есть увеличение количества сезонных заболеваний острыми вирусными респираторными болезнями", - отметил он.
Чего им боятся-то - каждый слуга уродов знает что короновирус:
1. фейк и заговор
2. провокация против бубочки
Сэр, сначала убедитесь что он мертв.
Ок. Бабах. Скорая? Теперь он точно мёртв.
нет самого алгоритма обнаружения...а вы уже про алгоритм... что делать...и... кто виноват? ))))
- пацієнт с повишенной тімпіратурой! Шо дєлать?
- нє знаю, такого йєщьо нє случалось
У них, как и следовало ожидать, нет тестов на коронавирус - только бдительный глаз Скалецкой. В Киеве немножно есть, но то для себе!
А вот Новые Санжары, а с ними и Полтава рисковали, да и еще окончательно неизвестно "украинской красной зоной". А тупой президент не понял, почему люди возмутились, что с ними и с их местными властями никто ничего не согласовал. Как делается в "недиких странах", где клоуны в цирке, воры в тюрьме, а неучи - в школе.
просте
на...уя прибріхувати 'на рівному місці'..?
озвучувалась цифра 60 відсотків.
шобі другие громадяне держались від них подалi
хочь якась польза буде
чи зеленкi теж нема?
+0.1 градуса -10 доларів
+0.2 градуса- 20 доларів
... і далі за кожні 0.1 градуса по 5 доларів..(можна і в іншій валюті за курсом НБУ)
а ,виявляється,вже тоді Турупалов готувався до епідемії короновірусу,дуже докладно відпрацьовував алгоритми...
Украинское ноу-хау - не даром же наши праящуры научились доить сразу двух мамонтов!