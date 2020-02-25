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 Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности разоблачило схему нелегального ввоза в Украину электротехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, в преступлении участвовал персонал одной из авиакомпаний.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что трое фигурантов дела во время регулярных авиарейсов в одной из стран Персидского залива скупали и ввозили в Украину крупные партии несертифицированной электронной продукции известных мировых брендов.

После переправки товара в Украину члены экипажа реализовывали продукцию без обязательной сертификации по поддельным документам через сеть торговых заведений в Киеве и других регионах страны", - говорится в сообщении.

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Правоохранители изъяли незаконно ввезенную продукцию, в частности, смартфоны, поддельные товарно-сопроводительные документы, наличные деньги, а также платежные карточки банков-нерезидентов, с использованием которых осуществлялись финансовые сделки.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3177773
 
 
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не только)
думаешь второй борт в кетай реально за собакой посылают?))
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Боже какой ужас. Как страшно жить Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5899
P.S. Когда найдут ежедневные рейсы с контрабасом, разбудите. Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5099
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Жесть! При шоколядном такого не было!
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не только)
думаешь второй борт в кетай реально за собакой посылают?))
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Всегда думал, что электротехника это перфораторы, а смартфоны - это электронная техника.
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Так кроме водки - ничего, провереный, свой товарищ.
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Тебя бы за ноги потрясти, глядишь чего и звякнет Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 1641 . Шутка
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Боже какой ужас. Как страшно жить Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5899
P.S. Когда найдут ежедневные рейсы с контрабасом, разбудите. Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ - Цензор.НЕТ 5099
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