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 Экономика, За рубежом
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Все про:Беларусь (2966) нефть (1478) нефтепровод (64)

 Беларусь в марте начнет импорт нефти по трубопроводу Одесса-Броды

Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса-Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - рассказал он.

По его словам, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод Одесса-Броды. - Ред.) будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

При этом Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации", - добавил он.

"Объем (поставки по нефтепроводу Одесса-Броды. - Ред.) определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России", - объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин не смогли договориться на переговорах в Сочи 7 февраля о скидке для Минска на российскую нефть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Источник: https://censor.net.ua/n3177771
 
   
 Топ комментарии
 
молодец, Бацька! мокшам под хвостом скипидаром намазал.... )
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Пусть новые заводы строят, как белорусы построили , кто то обещал рабочие места, инвистиции...
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Циган хочет использовать Украину как презерватив...И кому он бацька? Пидар,который построил соцдурдом в центре Европы..
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молодец, Бацька! мокшам под хвостом скипидаром намазал.... )
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Циган хочет использовать Украину как презерватив...И кому он бацька? *****,который построил соцдурдом в центре Европы..
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Рашкованів він за компанію назвав? Сенс перти нафту з росії танкером, коли є труба?
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Так у мокши там все непросто...там вроде трохи мелких нефтяников есть кто к трубе доступа не имеет
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Шо такое? Любоф кончилась? Или Бацьке поза не зашла?
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пользуясь случаем про нефтепровод медведчука

После распада СССР, чтобы получить этот трубопровод, Украине пришлось 10 лет отстаивать право на собственность в судах. Однако, 21 апреля 2015 года Хозяйственный суд Ровенской области отменил предыдущие решения и вывел трубопровод из государственной собственности передав его управление россиянам.

и куда смотрел Петр Алесеевич?
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А куда смотрит команда молодых рехформаторов?
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сам у шоці
********* похерила все международніе договоры касающиеся нашей территориальной целостности, прихватила стратегические предприятия в которые ни копейки денег не вложила, тот же черномор нафтогаз вместе с вышками а ровенский хозяйственный суд им нефтепровод дарит
в ровно точно украинцы живуть? хотя о чем я это же вотчина луценків
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А мы когда нефть у себя перерабатывать начнем?
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Коли розвалять монополію Коломоського на переробку.
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Пусть новые заводы строят, как белорусы построили , кто то обещал рабочие места, инвистиции...
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Кацап, тебе пора домой, аленя пора пасти...
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а навіщо нам переробляти нафту...щоб дизель та бензин подешевшали...та ні
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А что так "Таежный союз"-не кормит?Дешевый сыр-боком выходит.
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Хитрозачес хочет одной жопой на двух стульях усилеть
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Нафтогаз абонплату за нефтепровод с Луки тоже слупит?
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