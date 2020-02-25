 Украина отдавала миллиарды Газпрому, сейчас баланс платежей кардинально изменился, - Коболев

Об этом во время 11-го Украинского энергетического форума сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нашим главным фокусом было восстановление баланса с "Газпромом". Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году: расходовалась на импорт газа и сколько тратила на транзит, и баланс который сейчас существует, он кардинально изменился. Сейчас он в пользу Украины", - сказал Коболев.
По его словам, раньше баланс складывался таким образом, что Украина отдавала миллиарды долларов в пользу России.
"Это тот баланс, который нам удалось восстановить. Мы надеемся, что он таким останется и в будущем. Для этого было подписано транзитное соглашение. Для этого мы сделали многое, чтобы интегрировать украинскую газовую систему и европейскую", - добавил Коболев.
«Я требую выполнения «Нафтогазом» обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Эта премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года - ред.)», - сказал он.
Витренко подчеркнул, что премия «за победу над «Газпромом» положена не только руководству компании, а около 40 сотрудникам «Нафтогаза».
Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны. «А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили 2,1 миллиарда долларов, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс 7,2 миллиарда долларов - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Вместе - это 10 миллиардов долларов», - добавил Витренко. Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что в руководстве страны не ответили на данное предложение. Витренко добавил, что считает премию заслуженной, и призвал власть публично признать обоснованность ее выплаты.
Отметим, что в 2018 году набсовет «Нафтогаза» одобрил выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиардов долларов). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов, что соответствовало 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.
Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата»
его мамочка в Украине пристроила
Витренко так 100%
вот теперь отдача пошла
памагають мамам