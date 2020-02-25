 Украина отдавала миллиарды Газпрому, сейчас баланс платежей кардинально изменился, - Коболев

Об этом во время 11-го Украинского энергетического форума сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашим главным фокусом было восстановление баланса с "Газпромом". Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году: расходовалась на импорт газа и сколько тратила на транзит, и баланс который сейчас существует, он кардинально изменился. Сейчас он в пользу Украины", - сказал Коболев.

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По его словам, раньше баланс складывался таким образом, что Украина отдавала миллиарды долларов в пользу России.

"Это тот баланс, который нам удалось восстановить. Мы надеемся, что он таким останется и в будущем. Для этого было подписано транзитное соглашение. Для этого мы сделали многое, чтобы интегрировать украинскую газовую систему и европейскую", - добавил Коболев.