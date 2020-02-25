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 Политика Украины
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 Украина отдавала миллиарды Газпрому, сейчас баланс платежей кардинально изменился, - Коболев

Баланс отношений между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" на данный момент сложился в пользу Украины.

Об этом во время 11-го Украинского энергетического форума сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашим главным фокусом было восстановление баланса с "Газпромом". Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году: расходовалась на импорт газа и сколько тратила на транзит, и баланс который сейчас существует, он кардинально изменился. Сейчас он в пользу Украины", - сказал Коболев.

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По его словам, раньше баланс складывался таким образом, что Украина отдавала миллиарды долларов в пользу России.

"Это тот баланс, который нам удалось восстановить. Мы надеемся, что он таким останется и в будущем. Для этого было подписано транзитное соглашение. Для этого мы сделали многое, чтобы интегрировать украинскую газовую систему и европейскую", - добавил Коболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3177769
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь она их отдаёт маме кобелева... Украина отдавала миллиарды Газпрому, сейчас баланс платежей кардинально изменился, - Коболев - Цензор.НЕТ 8044
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Як наслідок політики енергонезалежності Пороха. Просто отримуєте результат
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Для тренировки воображения просто замените в его фамилии некоторіе букві звездочками: Коб*л**
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Смешно -- зимы практически нет поэтому потребление меньше и суммы разумеется другие. хотя мы как платили максимум так и будем платить ((( Олигархи все не нажрутся а воли политической НЕТ
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14.02.2020 Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко через суд требует выплатить премию за победу над «Газпромом», в Стокгольмском арбитраже через суд.
«Я требую выполнения «Нафтогазом» обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Эта премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря (2019 года - ред.)», - сказал он.
Витренко подчеркнул, что премия «за победу над «Газпромом» положена не только руководству компании, а около 40 сотрудникам «Нафтогаза».
Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны. «А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили 2,1 миллиарда долларов, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс 7,2 миллиарда долларов - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Вместе - это 10 миллиардов долларов», - добавил Витренко. Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что в руководстве страны не ответили на данное предложение. Витренко добавил, что считает премию заслуженной, и призвал власть публично признать обоснованность ее выплаты.
Отметим, что в 2018 году набсовет «Нафтогаза» одобрил выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиардов долларов). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов, что соответствовало 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.
Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата»
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Як наслідок політики енергонезалежності Пороха. Просто отримуєте результат
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Терміново треба виписати премію за виконання безпосередніх обов"язків.
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Витренко подчеркнул, что премия «за победу над «Газпромом» положена не только руководству компании, а около 40 сотрудникам «Нафтогаза».
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походу наоборот
его мамочка в Украине пристроила
Витренко так 100%
вот теперь отдача пошла
памагають мамам
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Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны. «А это 3 миллиарда долларов по последнему решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили 2,1 миллиарда долларов, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс 7,2 миллиарда долларов - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Вместе - это 10 миллиардов долларов», - добавил Витренко.
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Тобто? Транзит коштує більше ніж те що ми споживаємо? а чому в платіжках такі суми?
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Сейчас отдает коболеву и компании и ещё другим прокладкам- прихлебателям
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сравнил баланс платежей в квитанции за газ, что-то не в мою пользу, хотя простые люди для небождителей это не Украина
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ше п пак! Газа беремо як кіт накакав, а транзіт неізвєстно скоко стоє - то руковоцтво нафтогазу ізлішки собі, ну шоп баланс не нарушать
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конечно баланс изменился *****, с каждым месяцем всё веселей и веселей.
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Чем изменился для народа ? Дешевле ? или тем что теперь бабло идет патриотично за место ***** в ваши карманы ?
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Уже давно по схемам бабло получают фирмы прокладки в Европе и соответственно чиновникми власть в Украине, Газпром своё всё равно получает, газ фиктивно по документам "европейский! но на 100 долларов дороже , а населению огромные тарифы!
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Коболев, гад, як ти міг фуйловий "газпром" образить? Зараз тобі, захисники мокшанських інтересів, про твою маму розкажуть
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так-так ("кардинально")...раніше країну тарифами газпром гнобив...а тепер коболєв
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