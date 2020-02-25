 Рябошапка: Первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре оцениваю очень высоко

Об этом он сказал на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно же я оцениваю то, как мы прошли первый этап переаттестации, очень высоко. И мне кажется, что то, что сделали мы, такого не делали до этого не то что в Украине, но, наверное, во всей Восточной Европе. В принципе мы можем быть своего рода лидерами этого процесса и даже делиться этим позитивным опытом" - сказал он Рябошапка.

Он уточнил, что на первом этапе переаттестации количество прокуроров сократилось на 50% поскольку, эти люди не сдали тесты на знание законодательства или на общие способности, а также не прошли проверку на добродетель.

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