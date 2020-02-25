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 Политика Украины
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Все про:прокурор (960) Переаттестация (128) Рябошапка Руслан (288) Офис генерального прокурора (107)

 Рябошапка: Первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре оцениваю очень высоко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины был успешным.

Об этом он сказал на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно же я оцениваю то, как мы прошли первый этап переаттестации, очень высоко. И мне кажется, что то, что сделали мы, такого не делали до этого не то что в Украине, но, наверное, во всей Восточной Европе. В принципе мы можем быть своего рода лидерами этого процесса и даже делиться этим позитивным опытом" - сказал он Рябошапка.

Он уточнил, что на первом этапе переаттестации количество прокуроров сократилось на 50% поскольку, эти люди не сдали тесты на знание законодательства или на общие способности, а также не прошли проверку на добродетель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177768
 
 
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Смотрю на его рожу и уверен что он героиновый наркоман!
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Хуже.Он же знает,что проверку на добродетель не прошел и зеля.И все его друзья,родственники и челядь.Зеля сам кричал,что прокурор свой.А переаттестация была проформой.Прошли свои.
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проваливших тесты равномерно распределят между гбр, набу и холодницким
военная прокуратура еще кстати есть с тепловизарами
опытные кадры везде нужны
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Примерно через год и Украина сможет оценить переаттестацию.
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прокуроров дела шеремета переатестовывали? да? ну тогда все с вами понятно...
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РябоТряпка...жена дети граждане Франции, там же имение...ОНО видит своё будущее в Украине? Только как временное место наживы. Американские хозяева тебя похвалили?
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ржунимагу!...общие способности и проверка на добродетель...у прокуроров... это шо????
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Как Генеральный прокурор Украины Рябошапка совмещает проживание с семьёй во Франции и и ?работу в Украине? Неужели в Украине не нашлось специалиста который живёт в Украине и мог бы с успехом выполнять обязанности Генерального прокурора? Не ценит Президент В.Зеленский интеллектуальные и проффесиональные качества украинцев. Такой подбор кадров является позором для руководства страны.
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чим воно гірше чи краще за луценка? ...звичайні заробітчани, як усик з ломаченком....
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