 Женщину, которая вернулась из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА

Об этом Укринформу рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает Цензор.НЕТ.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказала Полищук.

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Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

Более подробную информацию обещают обнародовать позже.