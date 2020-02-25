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 Политика Украины
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 Женщину, которая вернулась из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА

В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее проверяют на возможное заражение коронавирусом.

Об этом Укринформу рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает Цензор.НЕТ.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказала Полищук.

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Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Источник: https://censor.net.ua/n3177767
 
 
 Топ комментарии
 
новую абсервацию надо делать
санжары для китайцев
черновцы для итальянцев
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та нестись нечему, тестов нет, толку с того, зелёная сопля ждет наполнение моргов, потом рвёт когти на Израиль и занавес.
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Всех вывехти на стадионы ***,они всеравно пустые
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новую абсервацию надо делать
санжары для китайцев
черновцы для итальянцев
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вот тут ты прав, как раз там можно нормально пересидеть и самые умные поедут именно туда.
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В наше інфекційне чоловік 20 влізе, ну якщо повиганяти тих хто вже лежить з чимось, то 50.
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Сама інфа про те що привезли з підозрою на... "очистить" койки!
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Наверное проверяют что за фигня, везут пачками в Украину коронавирус, а никак не ввозится.
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Это уже второе подозрение. Первый "заробитчанин" вообще уникал: нашёл в Европе китайца который недавно приехал из Уханя и тесно с ним сотрудничал.
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а она одна недавно вернулась из Италии??? самолет был пустым?
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З Італії буси молотять кожен тиждень десятками.В бусі в якості пасажира могла бути і одна.
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а точно! а про бусики я и забыл....там она тоже одна недавно возвращалась !))))
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Мабуть бус був на автопілоті, або водії пішли меж люди.
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а ЧЕМ ее проверяют, ежели не секрет?
зебилы ДО СИХ ПОР НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРИОБРЕСТИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ.

или просто температуру померяют, как в Санжарах?
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Санжари на фоні того, що в інших областях кладуть в лікарні, можна розпускати.
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В Закарпатті один, тут друга. А лікарні готові, вранці сказав Гончарук. Женщину, которая вернулась из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА - Цензор.НЕТ 8126
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В последнее время весь мир активно наблюдает за ситуацией в Италии, где массово фиксируют случаи заболевания смертельным китайским коронавирусом. Местное население напугано.
Так, скандал разгорелся на острове Искья. Недавно были приняты попытки ввезти сюда туристов из регионов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Чтобы предотвратить это, местные жители перекрыли проезд для автобусов. Они возмущены тем фактом, что туристов вовсе не проверяли на наличие коронавируса. Им даже банально не измеряли температуру. Жители Искьи требуют объяснений от местной власти. Ведь предварительно было оговорено, что на время эпидемии туристические маршруты на остров будут закрыты. Однако вскоре власть изменила свое решение, разрешив въезд. «Вчера сюда приехали автобусы с более 100 туристами из этих районов. Это не акт расизма, но в этой чрезвычайной ситуации нужны меры», - говорят напуганные местные жители.
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На фоне наметившейся паники в северных регионах Италии наши тетки скоро ломанутся домой, дабы пересидеть. Ну, в общем, "скоро в кинотеатрах"!
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Може й так, а може бути навпаки, італійці закриються по хатам, а наші будуть бігати для них по магазинах.
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нечего сюда гавноносцев собирать,пусть продолжают присматривать за макаронниками руськомирскими
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рано или поздно будет у нас, вопрос времени.
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Та він вже можливо давно в нас є! Просто перше ніхто ніколи в наших лікарнях перед встановленням діагнозу не робить аналізів на збудника хвороби, просто кажуть ГРВІ або ГРЗ і все. Коли хтось від такого "діагнозу" помирає, кажуть не повезло, ускладнення хронічних захворювань та серцева недостатність, а з тими кому за 60, то взагалі не паряться. Тому так як в Італії помирати від вірусу в 89 років це ще якщо тобі дуже повезе, що ти домучився до такого віку в нас. А смертність в нас є і постійно передають що є померлі від грипу ось тільки ніхто не каже від якого штаму грипу чи то свинячого чи пташиного чи уханського. А какая разніца....
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Всех надо иодом смазывать,по Чехову
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От так зведення оформляють в Сингапурі - Зарегистрирован один новый случай подтверждённого заражения (номер 90)
Это 75-летняя сингапурка
Она заразилась через кластер церкви Tree of Life, теперь там семь заражений
Назван адрес её проживания и поликлиника, куда она ходила
Насчёт пациента номер 89, подтвердилось, что это тот филиппинец, о котором посольство выпустило заявление накануне.
Его адрес и место работы тоже упоминается.
За последние сутки было выписано два выздоровевших человека, теперь их 53 из 90.
Оставшиеся 37 госпитализированы, из них семь в критическом состоянии
Минздрав определил 2842 контактов больных, из которых 856 находятся в карантине, а 1986 свой карантин завершили.
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