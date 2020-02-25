 Женщину, которая вернулась из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА

Об этом Укринформу рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает Цензор.НЕТ.
"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказала Полищук.
Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.
Более подробную информацию обещают обнародовать позже.
санжары для китайцев
черновцы для итальянцев
зебилы ДО СИХ ПОР НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРИОБРЕСТИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ.
или просто температуру померяют, как в Санжарах?
Так, скандал разгорелся на острове Искья. Недавно были приняты попытки ввезти сюда туристов из регионов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Чтобы предотвратить это, местные жители перекрыли проезд для автобусов. Они возмущены тем фактом, что туристов вовсе не проверяли на наличие коронавируса. Им даже банально не измеряли температуру. Жители Искьи требуют объяснений от местной власти. Ведь предварительно было оговорено, что на время эпидемии туристические маршруты на остров будут закрыты. Однако вскоре власть изменила свое решение, разрешив въезд. «Вчера сюда приехали автобусы с более 100 туристами из этих районов. Это не акт расизма, но в этой чрезвычайной ситуации нужны меры», - говорят напуганные местные жители.
Это 75-летняя сингапурка
Она заразилась через кластер церкви Tree of Life, теперь там семь заражений
Назван адрес её проживания и поликлиника, куда она ходила
Насчёт пациента номер 89, подтвердилось, что это тот филиппинец, о котором посольство выпустило заявление накануне.
Его адрес и место работы тоже упоминается.
За последние сутки было выписано два выздоровевших человека, теперь их 53 из 90.
Оставшиеся 37 госпитализированы, из них семь в критическом состоянии
Минздрав определил 2842 контактов больных, из которых 856 находятся в карантине, а 1986 свой карантин завершили.