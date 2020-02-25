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 Общество, Здоровье
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Все про:ВР (24443) законопроект (2343) курение (222) сигареты (706) Радуцкий Михаил (56)

 В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий

В Верховной Раде Украины идет подготовка законопроекта о борьбе с курением. Однако этот закон забрали у комитета здравоохранения нации и передали на налоговый комитет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Готовится антитабачный закон, но на сегодняшний день, мы, к сожалению, имеем очень большое лоббистское сопротивление этому закону. И на сегодняшний день у нас идёт война, потому что почему-то этот закон забрали у комитета здравоохранения нации и передали на налоговый комитет, хотя в том законе о деньгах вообще нет речи", - рассказал он.

По словам Радуцкого, идет борьба с коллегами из комитета. 

"Это были не депутаты "Слуги народа", кто это инициировал, но мы боремся с коллегами из комитета. Все-таки этот законопроект придет в наш комитет, и мы сделаем все возможное, чтобы мы запретили в Украине, уменьшили возможность, особенно молодым людям, начинать курить", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин усиливает борьбу с курением: крепкие, электронные и сигареты со вкусом будут регулироваться по правилам ЕС, - проект закона

Источник: https://censor.net.ua/n3177765
 
   
 Топ комментарии
 
Идиоты всегда с чем то борются.... зеленые идиоты решили бороться с курением....
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На їх місці я б боровся з наркоманією. А почав би з обов"язковим наркотестом перших осіб держави.
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Идиоты всегда с чем то борются.... зеленые идиоты решили бороться с курением....
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На їх місці я б боровся з наркоманією. А почав би з обов"язковим наркотестом перших осіб держави.
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мастершеф тебе любых тестов понаделает, хоть для вируса, главное шоб кокс вовремя подвозили да ядрёный не разбавленный.
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а по борьбе с пердением, нема Законопроекта?
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хер завернутый в наждачку
заменяет ватры пачку! В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8975
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готовлю законопроэкто борьбе с наркоманией в правительстве.
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сроку тебе до утра, будем соплю исцелять, а то он так и землю продаст, потом шахты потом нас вместе с котами и собаками
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бабки в переходах ,бабки на базарах плевали на ваше повышение ,сколько угодно если дураки , у бабок прямые поставки из Беловежской Пущи,цена стабильная и ассортимент на любой вкус ..... и намногоооооооо дешевле
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Правильно нада и водку запретить что-бы на майдане было много народа!
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Не треба плутита Майдан з червоною площею що біля зікурата.
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А обіцяли, що першим будуть Закони про народовладдя, референдум, виведений капітал, корупцію. А! про корупцію Гончарук вже сказав, що її немає.
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За такие деньги,
Которые курильщики приносят в бюджет
Им можно курить везде,
Даже на нефтебазе))))
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Кожен зашквар чи розпил, кожну руйнацію економіки вони прикривають "турботою" про нарід
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бедность значит уже побороли.. теперь пора за курящих взяться
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К каждой сигарете - по квитанции на штраф!
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Я кину палити, коли в ОП не залишиться жодного наркомана. Обіцяю!
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Изображают "заботу" о народе. Бедность побороть не могут, значит, надо её усугубить. Хотя бы для курящих и их семей.
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даже не могу придумать, что там наваяли в этом законе. разрешат курить, не зажигая сигарету, в своём доме с закрытыми окнами до 22:00?
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Скоты, одним словом, безмозглые наглые скоты.
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Кстати о скотах: на глазах у домашних животных тоже наверное курить запретят.
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Жизнь у большинства народа Украины такая, что тут впору по 100 "фронтовых" граммов спирта ежедневно наливать, а эти "радетели о благе народном" так и норовят эту жизнь только усложнить.
Хреново, когда телега впряжена впереди лошади, и, что примечательно, жизнь такими примитивными запретительными мерами они не улучшат, только ухудшат. История знает много подобных случаев, все закончились хреново.
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Лучше бы с наркотой боролись. В стране долбаных нариков развелось больше, чем пьяниц и курильщиков вместе взятых, а они с куревом решили "бороться", что-бы цены на табак еще больше поднять под видом "борьбы за здоровье нации", циники наркотой обдолбленные.
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***, я офигеваю от этого зеленого слуги непонятно какого народа, такое впечатление что в Украине все проблемы решены и для полного всеобщего счастья украинцам не хватает лишь принятия этого закона.
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В совці боролися з алкоголізмом,в результаті стало ще гірше.
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та розумію: у вас боротьба одна - 100 гривень пачка цигарок...де ж ваші вчені з їхньою альтернативою курінню...
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Курильщику в Україні президентом стати значно важче аніж наркоману.
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Гончарук сказав що проблеми корупції немає в Україні, тепер мабуть скаже що проблеми куріння в Україні немає В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7600
Грощі накинув комітету і проблеми намає ))
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а йа тільки люльку пригледів із корня вєрєска
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..из реального- там только акцыз повышать будут...дыра в бюджете огромная, уже и так пачка 2 доллара, еще же упыри поднимут, под приводом борьбы.....а как помню в Раде ***** рафинированный ШЛюшко выл, за повышение акцыза на сигареты... вот такие же шлюшки зашедшие туда теперь и продолжают курс дырявого дятла этого.. В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8666..
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Это не борьба слуг курением, а борьба с курящими(читай народом ) за их бабулеты.
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