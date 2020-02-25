 В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Готовится антитабачный закон, но на сегодняшний день, мы, к сожалению, имеем очень большое лоббистское сопротивление этому закону. И на сегодняшний день у нас идёт война, потому что почему-то этот закон забрали у комитета здравоохранения нации и передали на налоговый комитет, хотя в том законе о деньгах вообще нет речи", - рассказал он.
По словам Радуцкого, идет борьба с коллегами из комитета.
"Это были не депутаты "Слуги народа", кто это инициировал, но мы боремся с коллегами из комитета. Все-таки этот законопроект придет в наш комитет, и мы сделаем все возможное, чтобы мы запретили в Украине, уменьшили возможность, особенно молодым людям, начинать курить", - подчеркнул он.
заменяет ватры пачку!
Которые курильщики приносят в бюджет
Им можно курить везде,
Даже на нефтебазе))))
Хреново, когда телега впряжена впереди лошади, и, что примечательно, жизнь такими примитивными запретительными мерами они не улучшат, только ухудшат. История знает много подобных случаев, все закончились хреново.
Грощі накинув комітету і проблеми намає ))