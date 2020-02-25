 Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные издания.

"Во время заседания правительства мы получили информацию о первом пациенте с коронавирусом", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает Vecernji List.

Он добавил, что заболел молодой человек из Загреба. Сообщается, что с 10 по 21 февраля он находился в Милане, административном центре региона Ломбардия, охваченного в данный момент вспышкой коронавируса.

Сообщается, что мужчину изолировали в инфекционной больнице Загреба. Болезнь у него протекает в легкой форме.

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Кроме того, как пишет Kurier со ссылкой на главу земельного правительства Тироля Гюнтера Платтера, два 24-летних пациента с невысокой температурой изолированы в одной из клиник Инсбрука. Это административный центр федеральной земли Тироль, граничащей с Италией.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За последние сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончался 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.