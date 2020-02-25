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 За рубежом, Здоровье
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 Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека

В Хорватии и Австрии зарегистрированы первые случаи заболевания китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные издания.

"Во время заседания правительства мы получили информацию о первом пациенте с коронавирусом", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает Vecernji List.

Он добавил, что заболел молодой человек из Загреба. Сообщается, что с 10 по 21 февраля он находился в Милане, административном центре региона Ломбардия, охваченного в данный момент вспышкой коронавируса.

Сообщается, что мужчину изолировали в инфекционной больнице Загреба. Болезнь у него протекает в легкой форме.

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Кроме того, как пишет Kurier со ссылкой на главу земельного правительства Тироля Гюнтера Платтера, два 24-летних пациента с невысокой температурой изолированы в одной из клиник Инсбрука. Это административный центр федеральной земли Тироль, граничащей с Италией.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За последние сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончался 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.

Источник: https://censor.net.ua/n3177760
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕ спасет Украину от короновируса. Всем без паники
Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека - Цензор.НЕТ 1030
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Если вирус в Италии, то скорее он уже во всей Европе. Дело времени когда выявят больных.
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Вы не смейтесь. Уже не до смеха

В Закарпатской области мужчину госпитализировали в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус.

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-podozrevayut-u-zhitelya-zakarpatskoy-oblasti-novosti-ukrainy-50072188.html
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ЗЕ спасет Украину от короновируса. Всем без паники
Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека - Цензор.НЕТ 1030
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В Израиле тоже короновирус и есть первый (е) погибшие, врятли он туда их отправил, но чутъ шо, я не удивлюсь, шо семья резко поедит отдыхать куда нибудь на остров, а нам будут втирать шо все ок, все под контролем, то от осложнения ОРВИ умерли а не от вируса.
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на сейшылы к завхозу багдаше отправил))) я так подумываю шо скоро всё шапито 95 переедет туда же.
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Если вирус в Италии, то скорее он уже во всей Европе. Дело времени когда выявят больных.
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Да. Подтвержденный ВОЗ 30-дневный латентный период к этому очень располагает.
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У всех этих деятелей, ВР, тада Гончарука, администрации ваЗЕлиновго мародера и сочувствующих, изъять паспорта, что бы не сбежали за границу. Пусть испытают все тяготы и лишения украинской #неэпидемии.
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Без паники

Смертность 0.7% от числа популяции. Много это или мало как посмотреть.
При глобальной эпидемии 50млн трупов.
Но в целом вероятность , что меня на улице задавит машина выше чем смерть от этого вируса.
Насчёт машин я что-то не вижу никакой паники. Наверное привыкли. Так само привыкнут и к вирусу.
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уходим сталкерами в чернобыльскую зону
радиационный фон задержит вирус
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