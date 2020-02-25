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 Общество, Здоровье
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Все про:ВР (24443) здравоохранение (275) стратегия (128) Радуцкий Михаил (56)

 В Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины до 2030 года, - "слуга народа" Радуцкий

Планируется переход ориентации системы здравоохранения с политики лечения к политике предотвращения заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Во-первых, стратегии не существовало... Последняя стратегия была в 2016 году ещё при Квиташвили (глава Минздрава с 2014 по 2016. - Ред.). Во-вторых, стратегия, которая сегодня разрабатывается, она разрабатывается до 2030 года", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.

Также Радуцкий рассказал об инициативах возглавляемого им комитета в сфере здравоохранения Украины.

"Что касается того, что делаем, что планируем делать. Переход ориентации системы здравоохранения с политики лечения к политике предотвращения заболевания. Это первое. Второе - это возрождение конкуренции. Нет разницы, какая форма собственности учреждения, они должны между собой конкурировать качеством услуг, ценой услуг", - объяснил нардеп.

По его словам, идет работа над обеспечением равного доступа всех граждан Украины к медицине, так называемая "Universal coverage".

"Максимальное покрытие для всех граждан Украины по тем гарантированным медицинским пакетам, которые разрабатываются НСЗУ", - отметил Радуцкий.

Радуцкий сообщил, что практически готов новый закон об общественном здоровье, в котором говорится о предупреждении заболеваний, эпидемиологическом контроле. А в сотрудничестве с ЕС ведется работа над подготовкой нового закона "О лекарствах и лекарственных препаратах", который на 99% будет скопирован с 83-й директивы ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий о мерах безопасности на случай вспышки коронавируса в Украине: Мы сделали все необходимое согласно рекомендациям ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3177759
 
   
 Топ комментарии
 
Знаем мы вашу раду. Насмотрелись!
В Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины до 2030 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 6056
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тиобто зменшити населення до 25 мільйонів? В чому полягає суть реформи? Щоб менше народу мали доступ до лікарів?
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Предотвращение -- это люди массово в масках на улице. Кашляешь -- надень маску.
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Для этих главное процесс, а не результат. Порох армию грабил, стану грабил, ничего не делал, с рашкой целовался, а был рост ВВП, промышленности, пенсий и зарплат, и армия оказалась ОК, и во всем мире уважали страну, а засРашку давили--это результат. А клоуны в процессе, у них гастроли до 2024. Но думаю уже в этом году артистов вернут в цирк.
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Отдел А

Занимается расчесыванием норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Б
Аппарат по снабжению отдела А расческами для расчесывания шубы жены президента Зеленского
Отдел В
Фабрика по производству расчесок для расчесывания норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Г
Фабрика по производству пластмассы для производства расчесок для расчесывания норковой шубы президента Зеленского
Отдел Д
НИИ по разработке технологии изготовления и усовершенствованию расчесок для расчесывания норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Е
Отдел охраны труда разработки и производства РДРНШ-ЖПЗ
Отжел Ж
Отдел сертификации качества продукции разработки и производства РДРНШ-ЖПЗ
И куда трудоустроить столько квалифицированных работников, если у президента Зеленского умерла жена?
Короче, Зеленский, лучше бы ты в комиках ходил, никто бы без работы не остался.
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тиобто зменшити населення до 25 мільйонів? В чому полягає суть реформи? Щоб менше народу мали доступ до лікарів?
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1) Будут лечить только платно в клинике Радуцкого.
2) Бесплатно лечить не будут, бесплатно будут только предотвращать, помещая в клинику Радуцкого
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Якщо Квартал-95 щось там розробляє - то біда...

Депутат "Слуги народу" Лада Булах зареєструвала Законопроєкт №2684.
Там є норма закону, яка дозволяє підліткам з 14 років самостійно, без згоди батьків робити операції зі зміни статі та з переривання вагітності.
https://zik.ua/article/zakonoproiekt_2684_chy_zmozhut_pidlitky_bez_zhody_batkiv_robyty_aborty_ta_zminiuvaty_stat_959661
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