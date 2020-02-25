Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Во-первых, стратегии не существовало... Последняя стратегия была в 2016 году ещё при Квиташвили (глава Минздрава с 2014 по 2016. - Ред.). Во-вторых, стратегия, которая сегодня разрабатывается, она разрабатывается до 2030 года", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.
Также Радуцкий рассказал об инициативах возглавляемого им комитета в сфере здравоохранения Украины.
"Что касается того, что делаем, что планируем делать. Переход ориентации системы здравоохранения с политики лечения к политике предотвращения заболевания. Это первое. Второе - это возрождение конкуренции. Нет разницы, какая форма собственности учреждения, они должны между собой конкурировать качеством услуг, ценой услуг", - объяснил нардеп.
По его словам, идет работа над обеспечением равного доступа всех граждан Украины к медицине, так называемая "Universal coverage".
"Максимальное покрытие для всех граждан Украины по тем гарантированным медицинским пакетам, которые разрабатываются НСЗУ", - отметил Радуцкий.
Радуцкий сообщил, что практически готов новый закон об общественном здоровье, в котором говорится о предупреждении заболеваний, эпидемиологическом контроле. А в сотрудничестве с ЕС ведется работа над подготовкой нового закона "О лекарствах и лекарственных препаратах", который на 99% будет скопирован с 83-й директивы ЕС.
Занимается расчесыванием норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Б
Аппарат по снабжению отдела А расческами для расчесывания шубы жены президента Зеленского
Отдел В
Фабрика по производству расчесок для расчесывания норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Г
Фабрика по производству пластмассы для производства расчесок для расчесывания норковой шубы президента Зеленского
Отдел Д
НИИ по разработке технологии изготовления и усовершенствованию расчесок для расчесывания норковой шубы жены президента Зеленского
Отдел Е
Отдел охраны труда разработки и производства РДРНШ-ЖПЗ
Отжел Ж
Отдел сертификации качества продукции разработки и производства РДРНШ-ЖПЗ
И куда трудоустроить столько квалифицированных работников, если у президента Зеленского умерла жена?
Короче, Зеленский, лучше бы ты в комиках ходил, никто бы без работы не остался.
2) Бесплатно лечить не будут, бесплатно будут только предотвращать, помещая в клинику Радуцкого
Депутат "Слуги народу" Лада Булах зареєструвала Законопроєкт №2684.
Там є норма закону, яка дозволяє підліткам з 14 років самостійно, без згоди батьків робити операції зі зміни статі та з переривання вагітності.
https://zik.ua/article/zakonoproiekt_2684_chy_zmozhut_pidlitky_bez_zhody_batkiv_robyty_aborty_ta_zminiuvaty_stat_959661