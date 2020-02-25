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 Политика Украины
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Все про:Газ (9282) уголь (779) Алексей Оржель (57)

 Нужно максимально откровенно говорить шахтерам, что их производство нерентабельно: проще сжигать газ, чем добывать уголь, - Оржель

Из-за значительного снижения цены на газ его использование является более выгодным, чем добыча угля, считает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Нужно максимально откровенно говорить с людьми, работающие тяжелым трудом шахтера, о том, что их производство нерентабельно. С той ценой, которая будет на газ летом, проще сжигать газ, чем добывать уголь", – заявил он на Ukrainian energy forum 2020 во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, полагает он, снижение цены на газ позволит принимать важные решения в энергетическом секторе, в частности, об отказе от субсидирования населения относительно потребления газа.

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"Это (снижение цены газа. - Ред.) дает шанс отказаться от субсидированной цены на газ. Мы имеем очень важный исторический момент, чтобы этим воспользоваться. Чтобы украинцы ощутили преимущество рыночной цены, чтобы мы перестали политически влиять на цену. И мы смотрим не только на цену газа, но и на цену электроэнергии", - сказал Оржель.

При этом он отметил: низкая цена газа может стать фактором, способствующим отказу инвесторов от вложения денег в добычу этого ресурса, в то же время даст возможность строить газовую генерацию для балансирования возобновляемых источников энергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия"

Источник: https://censor.net.ua/n3177758
 
   
 Топ комментарии
 
О как, прозрение!!! А три года вопили про злобный Роттердам +...
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В то же время, полагает он, снижение цены на газ позволит принимать важные решения в энергетическом секторе, в частности, об отказе от субсидирования населения относительно потребления газа.Источник: https://censor.net.ua/n3177758

Конец эпохи бедности все ближе и ближе... Нужно максимально откровенно говорить шахтерам, что их производство нерентабельно: проще сжигать газ, чем добывать уголь, - Оржель - Цензор.НЕТ 5855
Субсидию на газ скоро зеленое стадо отменит...
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Іли можешь свой из організьма вірабатівать и пользоваться. Всего за скромную плату.
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то есть решать проблему зеленая шмаркля не будет....
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А Владимир Александрович только что сказал, что пох на нерентабельность
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О как, прозрение!!! А три года вопили про злобный Роттердам +...
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Это потому, что у этой схемы само название злобное было ("Ротердам..."), сейчас этой схеме новое название придумают например "Кривой Рог+" и заживем!!!
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В то же время, полагает он, снижение цены на газ позволит принимать важные решения в энергетическом секторе, в частности, об отказе от субсидирования населения относительно потребления газа.Источник: https://censor.net.ua/n3177758

Конец эпохи бедности все ближе и ближе... Нужно максимально откровенно говорить шахтерам, что их производство нерентабельно: проще сжигать газ, чем добывать уголь, - Оржель - Цензор.НЕТ 5855
Субсидию на газ скоро зеленое стадо отменит...
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Поедь к шахтерам, спустись в шахту и крикни это, чтоб в каждом забое услышали..
Закопают там тебя, и никто откапывать не будет - нерентабельно.
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Смелянский, бл.., ни хера не делающий п..добол, с зарплатой в 2-а лимона - рентабельный.
А шахтер, въ.бывающий за семь тысяч - нерентабельный. А не окуели ли вы, слуги сраные.
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Проще кормить чужих шахтёров и себя не забывать.
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Те що вугільна галузь збиткова і кармільці з дамбвабве сиділи на дотаціях, зрозуміло. От чого платіжки приходять неначе у мене дома Версаль?
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прямым текстом "рашистски слуга .зависящий от рашисткой газовой трубы в собственной о,,пе заявляет -"мне выгодно сидеть на рашисткой газовой трубе ,но не на родном украинском угле"
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лугандонские кормильцы больше не будут кормить гейропу ? азазазаза )))
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Из угля делать кокс нерентабельно.
С коксом выплавлять сталь нерентабельно.
Зарабатывать валюту на продаже стали нерентабельно?
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не путай хер с пальцем, есть коксующиеся угли, а есть энергетические. Стыдно это не знать
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кокс не используют при выплавке стали. кокс - для доменных печей, в которых плавят чугун, который потом в мартенах переплавляют в сталь. эта технология позапрошлого века.
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Был бы Фима Звягильский рядом он бы тебе рассказал какая его шахта нерентабельная.
А та и Ахметов подключится...
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простіше бидло відправити на роботу до Польщі, а потім за ту валюту у кацапів купити газ та вугілля - коли Германію в 1945 році почали відбудовувати то почали з відновлення шахт та боротьбою з епідемією туберкульозу, а ці гнидники що виробляють...
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розкажи що зробила "негідниця" Маргарет Тетчер в Британії ще в минулому сторіччі та яка погана Меркель при якій в 2018 році в Німеччині закрили останню шахту
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В Англию даже энергетический уголь было в разы дешевле возить морем из Австралии (где его добывают открытым способом), чем продолжать субсидировать из госбюджета (то есть за счет налогов) дорогую и опасную работу английских шахтеров. Но конечно, тем, кто привык себе на жизнь в шахте или возле нее зарабатывать, тогда нелегко было: пришлось переезжать из шахтерских поселков в другие места и искать себе новые профессии.
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ти маєшь гроші платити за зелений ток в сім разів більше? а англійці і німці мають, наша держава щось виробляє, щоби заробляти валюту? ні, не виробляє, а продає за копійки сировину, що би розрахуватися з кацапами (ми багато вугілля в них купуємо)
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А какого хера тогда высокие цены на элетроенергию обосновывают углём?)
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Уголь дорогой, все на дотациях из бюджета, а если без дотаций то электрика еще дороже будет.
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Тебе же говорят, он дорогой, проще газом топить.
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То я сначала подумал что уголь не выгодно добывать потому что его дорого не продашь. Ну всё равно закроют сейчас шахты, РФ цены на газ подымет или вообще газ перекроет и мы в жопе)
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тільки провести газ у приватний будинок дурних грошей коштує..а на твердому паливі став що хочеш..
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близько 100 000 грн дозвільна документація на газифікацію + приблизно по 1000 грн за метр труби від газогону до будинку..Київ, такий прайс мені намалювали роки три тому..
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а оржеля хтось знайомив з поняттям НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ? ... здається ні ...або він ОГЕНТ ...
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