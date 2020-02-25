 Нужно максимально откровенно говорить шахтерам, что их производство нерентабельно: проще сжигать газ, чем добывать уголь, - Оржель

"Нужно максимально откровенно говорить с людьми, работающие тяжелым трудом шахтера, о том, что их производство нерентабельно. С той ценой, которая будет на газ летом, проще сжигать газ, чем добывать уголь", – заявил он на Ukrainian energy forum 2020 во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, полагает он, снижение цены на газ позволит принимать важные решения в энергетическом секторе, в частности, об отказе от субсидирования населения относительно потребления газа.
"Это (снижение цены газа. - Ред.) дает шанс отказаться от субсидированной цены на газ. Мы имеем очень важный исторический момент, чтобы этим воспользоваться. Чтобы украинцы ощутили преимущество рыночной цены, чтобы мы перестали политически влиять на цену. И мы смотрим не только на цену газа, но и на цену электроэнергии", - сказал Оржель.
При этом он отметил: низкая цена газа может стать фактором, способствующим отказу инвесторов от вложения денег в добычу этого ресурса, в то же время даст возможность строить газовую генерацию для балансирования возобновляемых источников энергии.
Конец эпохи бедности все ближе и ближе...
Субсидию на газ скоро зеленое стадо отменит...
Закопают там тебя, и никто откапывать не будет - нерентабельно.
А шахтер, въ.бывающий за семь тысяч - нерентабельный. А не окуели ли вы, слуги сраные.
С коксом выплавлять сталь нерентабельно.
Зарабатывать валюту на продаже стали нерентабельно?
А та и Ахметов подключится...