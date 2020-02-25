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 Тест-системы диагностики коронавируса пока не распределили по регионам, - ЦОЗ

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что тест-системы диагностики коронавируса пока не распределили по регионам.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Тест-системы распределят на протяжении двух-трех дней. Однако не во всех областях есть необходимое оборудование, поэтому регионы, куда не распределят тест-системы, смогут провести необходимое обследование на национальном уровне",- сказал он.

Напомним, 20 февраля председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине есть достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177754
 
 
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Однако не во всех областях есть необходимое оборудование, Источник: https://censor.net.ua/n3177754 Спасибо, обнадежили бл@!
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а что там распределять? Там для СЛУГ НАРОДА тестов не хватает... Я не говорю о членах их семей, родственников, кумовьев и любовниц.
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Им бы другие тесты - на вменяемость и адекватность
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зачем? У народа хватает ума только обсуждать шарлотанов, мошенников и проходимцев, хотя все понимают, что каждый следующий день только усугубляет положение народа в Украине.
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подстрєкаєш на бунт? Так панам нічо - а мужиків не одну сотню на небо відправлять
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Так 800 систем тільки нажебрали,що ж там ділити.
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скорее всего "делить" будут для тех, кто больше бабла предложит
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Зато теперь хоть понятно,почему в Украине нет зафиксированных случаев
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Так в Санжировке для чего закупорили если не проводить тесты. Для чего создал панику сАБАКОВ
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В КИТАЕ ЗА 6 ДНЕЙ ФАБРИКУ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 250 ТЫС МАСОК В ДЕНЬ ПОСТРОИЛИ
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Тест-системы диагностики коронавируса пока не распределили по регионам, - ЦОЗ

Сказал, что все градусники сейчас на границе работают.
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тю...а как определили что закарпатец не болен коронавирусом? на вид-цвет-запах?? )))
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скрининг это хорошо...особенно если есть чем (на чем) его сделать ...так ведь?
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хороший вопрос:"коронавирус не обнаружен" потому что его точно нет или потому что нечем "обнаружить"?
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а гончарук ше на прошлому тижні збрехав шо всі регіони полностью готові до встрєчі коронавіруса
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Он еще сказал, что 2000 больниц готовы принимать больных. Вот брехло: кого же они будут принимать если тест-систем нету
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Тест системи не розподілялись по регіонах, ними буде торгувати Юзік у ВР.
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Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня…. Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:

«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.

Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.

Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.

Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
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