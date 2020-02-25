 Украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили, - "слуга народа" Мельник

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочно! Украинских рыбаков освободили! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они по морю планируют идти домой на собственном судне!" - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

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