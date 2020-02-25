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 Украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили, - "слуга народа" Мельник

Четырех украинских рыбаков, которых 15 февраля задержала ФСБ РФ в Азовском море, отпустили

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Срочно! Украинских рыбаков освободили! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они по морю планируют идти домой на собственном судне!" - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

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Украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили, - слуга народа Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177752
 
   
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Новость неплохая, вопрос в том на какую уступку пришлось согласится.
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та вофка, известно кому, отстрочил и всех делов.....
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Т.е. реакции на незоконное задержание наших граждан не будет никакой, типа соизволили отпустить и слава богу? Ну ОК.
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Юридически претензий нет, это море в общем пользовании а у рыбаков не было никаких документов на вылов. На задержание права у них были но не на доставку в Керчь.
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теперь срочно им выдать квартиры в Киеве, положить всех в Феофанию на обследование и наuрадить орденами и медалями.
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