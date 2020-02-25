EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  401  7
Материалы по теме:
Все про:МВД (8069) суд (22898) Варченко Иван (61) COVID-19 (289) Новые Санжары (107)

 В суд направлены ходатайства об аресте 5 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах, - советник главы МВД Варченко

Полтавский суд во вторник рассмотрит ходатайство о мере пресечения участникам массовых беспорядков в пгт Новые Санжары Полтавской области, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, которые обвиняются и получили сейчас подозрения в организации массовых беспорядков по ст.294 Уголовного кодекса. Они буду рассмотрены Полтавским судом и, соответственно, будет принято решение о мере пресечения", - сказал Варченко журналистам во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время получили подозрения шесть участников беспорядков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

"Из них один – это подозрение по 345 статье Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа. Напомню – идет речь о том новосанжарце, который сел в автомобиль и пытался наехать на сотрудника Национальной гвардии", - рассказал советник главы МВД.

"Пятеро лиц, по которым сегодня меру пресечения будет рассматривать Полтавский суд, получили подозрения по статье 294 Уголовного кодекса Украины – организация массовых беспорядков. Санкция статьи – от 5 до 8 лет", - добавил Варченко, уточнив, что суд будет "сегодня". "Мы надеемся, что сегодня, но у суда есть 24 часа, чтобы принять решение… Мы говорим о содержании под стражей", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы". ВИДЕО

Советник министра также рассказал, что Национальная полиция "направлена сейчас на то, чтобы формировать правовую сознательность на территории в том числе поселка Новые Санжары". По словам Варченко, с 20 февраля на жителей Новых Санжар было составлено 15 административных протоколов, из них 4 – за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177751
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как у нас хорошо оказывается прокуратура работает-Как все быстренько состряпали и в суд.Давайте посадите теперь людей с конфискацией лет на 10.
 показать весь комментарий
 
 
Это была првокация. Теперь по всему миру нас грязью поливают . Вот пример
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
 показать весь комментарий
 
 
и где там "поливают грязью"? вы в неадеквате?
 показать весь комментарий
 
Поливає Лубянка і нікчеми з комплексом меншовартості. Світовому обивателеві на нас начхати - якщо випадково щось побачить-прочитає, через дві секунди забуде.
 показать весь комментарий
 
Сажать нужно приезжих подстрекателей, а местным впаять неслабый штраф за нарушение порядка в пьяном виде.
 показать весь комментарий
 
Україна стає знову схожа на Московію.А тутешні коментатори це підтримували.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх