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 На КПП проводят скрининг людей, прибывающих прямыми рейсами из Италии, - ЦОЗ

В настоящее время на контрольно-пропускных пунктах работают эксперты санитарно-карантинных подразделений, которые проводят скрининг людей, прибывающих прямыми рейсами из Италии.

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Работают эксперты санитарно-карантинных подразделений, которые оперативно смогут оценить эпидемические риски по каждому случаю. Если будет необходимость, по вызову скорой человека госпитализируют в медучреждение инфекционного профиля",- сказал он.

"Что касается автомобильного транспорта, не важно, автобус это или автомобиль - если он едет из Италии, все пассажиры проходят скрининг",- добавил Кузин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177750
 
 
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Назбирали слів з усіх мов, незрозуміло про шо він каже.
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я такою фуйньою малій воду в ванночці міряю)) ...ви їм краще по 50г налийте салом і цибулькою закусять і все буде гуд))))
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Правильно делают! Хоть здоровых людей посмотрят. А то с таким подходом скоро их днем-с-огнем не найдешь
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Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня…. Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:

«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.

Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.

Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.

Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.

Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
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