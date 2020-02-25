 На КПП проводят скрининг людей, прибывающих прямыми рейсами из Италии, - ЦОЗ

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Работают эксперты санитарно-карантинных подразделений, которые оперативно смогут оценить эпидемические риски по каждому случаю. Если будет необходимость, по вызову скорой человека госпитализируют в медучреждение инфекционного профиля",- сказал он.
"Что касается автомобильного транспорта, не важно, автобус это или автомобиль - если он едет из Италии, все пассажиры проходят скрининг",- добавил Кузин.
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».