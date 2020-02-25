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 Политика Украины
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 Украина выступает за создание международной платформы по крымскому вопросу, - Пристайко в ООН

На панельной дискуссии глав МИД на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека была поднята тема Крыма.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"На протяжении долгих 6 лет Крымский полуостров превращается в остров тирании, где в рамках репрессивной кампании против крымскотатарского народа могут даже запретить посещать пожилую мать", - подчеркнул Пристайко.

Он отметил, что в вопросе отстаивания прав человека в Крыму с Украиной солидарны европейские страны.

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"Вместе с участниками министерской панельной дискуссии на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека министрами Польши Яцеком Чапутовичем, Литвы Линасом Линкявичюсом и Латвии Эдгаром Ринкевичсом едины в требованиях к РФ положить конец нарушениям прав человека в Крыму и освободить всех украинских политических заложников", - отметил министр.

По мнению Пристайко, на пути решения проблемы необходимо широко ее обсуждать.

"Создание международной платформы для обсуждения крымского вопроса - насущная необходимость", - уверен он.

Украина выступает за создание международной платформы по крымскому вопросу, - Пристайко в ООН 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3177749
 
 
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по Крыму я вижу только одно решение, которое устроило бы всех: полная и абсолютная демилитаризация полуострова и создание совместной экономической зоны Украина - Россия - Турция......
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i де там таке кажуть, може ссылочку даш? чи аби тiльки поп#дiти?
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Совместная зона может быть только в Украине? В расее места куды как больше для всяких зон. А Турции оно нафиг не нужно
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ааа! я так розумiю, що у вас на вiдновлення цього лайна грошей повнi кишенi.... )
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хтось , заберіть у цих "дітей" айфони ...поверніть їх у реальність ...
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То платформа за примирение от Сивохи, то очередная пустопорожняя платформа по Крыму.
Просрали Зюзики всю международную поддержку, теперь какие-то платформы изобретают. Зюзя никак не наиграется. То в глаза Путенгу посмотреть хотел, то всех рассмешить.
Неадекват

Эффект Да́ннинга - Крю́гера - метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях,
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