 Украина выступает за создание международной платформы по крымскому вопросу, - Пристайко в ООН

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
"На протяжении долгих 6 лет Крымский полуостров превращается в остров тирании, где в рамках репрессивной кампании против крымскотатарского народа могут даже запретить посещать пожилую мать", - подчеркнул Пристайко.
Он отметил, что в вопросе отстаивания прав человека в Крыму с Украиной солидарны европейские страны.
"Вместе с участниками министерской панельной дискуссии на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека министрами Польши Яцеком Чапутовичем, Литвы Линасом Линкявичюсом и Латвии Эдгаром Ринкевичсом едины в требованиях к РФ положить конец нарушениям прав человека в Крыму и освободить всех украинских политических заложников", - отметил министр.
По мнению Пристайко, на пути решения проблемы необходимо широко ее обсуждать.
"Создание международной платформы для обсуждения крымского вопроса - насущная необходимость", - уверен он.
Просрали Зюзики всю международную поддержку, теперь какие-то платформы изобретают. Зюзя никак не наиграется. То в глаза Путенгу посмотреть хотел, то всех рассмешить.
Неадекват
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях,