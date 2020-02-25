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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4692) шахта (856) шахтеры (554) уголь (779) Алексей Оржель (57)

 Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля и это - украинские ТЭС, - Зеленский

За гарантированный рынок сбыта украинского угля и создание государственного комитета по угольной промышленности выступает президент Украины Владимир Зеленский.

"Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок – украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать", – сказал он на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, сейчас Украина добывает больше угля, чем может продать, но это не должно быть проблемой шахтеров. "Задача профильного министра – определить, каким должен быть энергобаланс, какая доля должна принадлежать тепловой генерации", – указал Зеленский.

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Помимо этого, он сообщил, что Министерству развития громад и территорий необходимо разработать программу справедливой трансформации угольных территорий, которая будет включать, в частности, программу доступа к образованию детей работников угольной отрасли и поддержку пожилых людей.

По его словам, согласно этой программе, ни одна шахта не может быть закрыта до тех пор, пока ее работники не будут обеспечены другой работой с достойной оплатой.

"Трансформация угольной отрасли должна быть справедливой. Это длительный процесс, в течение которого будут постепенно создаваться социально-экономические возможности для развития угольных территорий", – подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, он акцентировал внимание на важности комплексного решения вопросов работников отрасли.

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"Когда вы говорите с шахтерами о будущем, нужно сначала решить их прошлое. И когда вы решите их проблемы, они только тогда начнут вам доверять. Только так", – констатировал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3177747
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил вообше собирается заниматься своими прямыми обязанностями - внешней политикой,
в Кабмин своими - экономикой?!
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Вова нашел себе нового "рыжего" хозяина?
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Слышь придурок, для этого нужно сначала перевести эти ТЭС на уголь газовой группы.
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Зебил вообше собирается заниматься своими прямыми обязанностями - внешней политикой,
в Кабмин своими - экономикой?!
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Украинский уголь уже давно добывают со слишком больших глубин. Донбасские шахты уже заркывают лет как 40-50. В Ростовской области давно уже неприбыльные шахты закрыли. Вова на Ахметова конкретно начал работать.
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Вова нашел себе нового "рыжего" хозяина?
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ЗЕ, на фронте стреляют, гибнут пацаны. Да займись делом, ты, блин, говнокомандующий!
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Точно, надо ещё и цены на ликтричество не забыть отрегулировать.
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Слышь придурок, для этого нужно сначала перевести эти ТЭС на уголь газовой группы.
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Чого Ахметов уже не хоче робити, бо йому дешевше контрабасом потрібні сорти вугілля з Лугандонії возить...
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вот самка собаки - копирует фюрере цапской нации - договариваться он будет - отец нации - сколько на это народ смотреть спокойно та будет?
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На майдан призывать нельзя. В прошлый раз меня за это забанили.
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Вместо того чтоб переделать котлы энергоблоков, начинается закрытие убыточных шахт и поиск работы для шахтеров.
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экологи бастуют. газовый уголь даёт выхлоп в 4 раза больше, чем антрацитный.
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Создание новых рабочих мест. Но для этого надо голову иметь. И Ахметка за это не заплатит.
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ЗеДятлы, прошу обратить ваше внимание на яростную "борьбу" этого членограя с олигархами. Как он вам и обещал. Бене уголек за пол цены и за счет бюджета, Гудку донецкому Ахметке Центрэнерго и шахты. Пинчуку ништяки разные за ваш и мой счет. Борется аж гай шумит.
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Боже, шо воно меле! Воно хоч значення слів, які промовляє вголос знає, розуміє?
Міністр ВС коментує епідем. ситуацію в Україні, Міністр економіки, торгівлі та сільгоспу переймається харчуванням дітей в школах, Голова ОПи озвучує тези міжнародної політики держави...
Там хоч хтось займається свїм ділом???
Ну а найвеличнішому краще шаурмувати по фонтанах, ніж пельку розтуляти будь-де
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зелёный туман в голове ишака оманского решил, что ТЭС будут покупать не антрацитный уголь. наверное, работники ТЭС теперь будут получать зарплату углём газовой группы.
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Вот так Зеленский и продался Ахметову за поставку 200 штук авто скорой помощи!! А вы говорите: ""бесплатная помощь ахметова""!!! бесплатно только в сортир можно сходить!!!.....
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