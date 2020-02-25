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 Общество
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Все про:МВД (8069) Красный Крест (275) Варченко Иван (61) Новые Санжары (107)

 Около десятка жителей Новых Санжар пришли с гуманитарной помощью к палатке Красного Креста, - советник главы МВД Варченко

Более 30 жителей Полтавской области, в частности жители Новых Санжар, через Красный крест пытаются оказать гуманитарную помощь эвакуированным из Китая украинцам и иностранцам, которые находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии на территории населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга относительно эвакуированных из Ухани граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области.

"Новосанжаровцы, ранее поддавшись мгновенному головокружению в отдельно взятый день февраля месяца 2020 года, сейчас активно вместе со всеми остальными гражданами, которые хотят помочь, проявляют свое "большое сердце" и "широкую душу", - заявил он.

По словам Варченко, более 30 жителей Полтавской области, из них - около десятка - это жители Новых Санжар со своей гуманитарной помощью пришли к палатке Красного креста и "пытаются чем-то помочь".

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3177745
 
 
 Топ комментарии
 
Вы, дебилы, достали уже с этим шоу!
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Напугали селян,они последнее с дому теперь несут,чтоб без репрессий обошлось.
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Голодают китайские заробитчане???

А они налоги платили?

Шоу ЗЕбилов!!!
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так харчі ніззя передавать! а там - кока-кола, кава, фрукти
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более того...это по-моему первые фото гумпомощи... не санжаровцев...
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вот блин.....- какая же это совковая хрень...
в детдом передайте - сиротам при живых родителях...
в больницу раненым....
старым и бедным людям...
У этих эвакуированных и так скоро рожи треснут....
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Голодают китайские заробитчане???

А они налоги платили?

Шоу ЗЕбилов!!!
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Напугали селян,они последнее с дому теперь несут,чтоб без репрессий обошлось.
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"хотят помочь"... Уже помогли: за русских марионеток проголосовали.
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Да хватит уже зебобикам пиариться на єтом вирусе. Дебилам-зебобикам єто ума не добавляет
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А вот как рузкая пропаганда работает. Провокации, которые там устраивали теперь используют против украинцев
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk

Поставьте пожалуйста дизлайк или коммент.
Ну, что опять промолчим, когда каждая рузкая свинья будет грязью поливать
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anti-colorados
Как Макрон?

Близько десятка жителів Нових Санжар прийшли з гуманітарною допомогою до намету Червоного Хреста, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 465

Помнится, во время своей отсидки в Париже между первым и вторым турами выборов, янелох встречался с президентом Франции Макроном и именно там начал свою серию фирменных заявлений в стиле «хочу, как у тебя» или «хочу, как ты». Тогда он еще не рассуждал о больших самолетах, которых у него нет или чем-то подобном, а потому сказал просто, типа: «Эмануэль, я хочу быть похожим на вас».
Но если хочешь - делай! Ведь ты получил президентскую власть, с огромными полномочиями и тебе никто не мешает «быть похожим». Правда, Эмануэль - тот еще болтун и популист и вот именно в этом быть похожим на него - нет никаких проблем. По большому счету, еще большой вопрос, кому у кого надо бы поучиться. Но согласимся, делать высшим должностным лицом парня, который хочет просто изображать кого-то или попросту играть роль - рискованное дело.
Но дело ведь не только в этом. Если ты вживаешься в роль, то хотя б делай это так, как заявил сам, но с этим, как и со всем остальным - не сложилось, и вот почему. Население Украины составляет, примерно 42 миллиона человек. Население Франции - 66 миллионов человек. Условно можно говорит о том, что население Украины на треть меньше населения Франции.
В таком случае, посмотрим на то, что и как делают во Франции, в ожидании эпидемии короновируса прямо сейчас, пока там нет массового явления, как в той же Северной Италии, в которой введен карантин. Еще раз подчеркну, во Франции нет официальной информации о том, что вирус вырвался наружу, Итак.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран пояснил стратегию правительства, в ожидании эпидемии. С его слов, для этого предпринимаются меры, чтобы имелось хотя бы одно медицинское учреждения на департамент, которое подготовлено для приема зараженных. Далее - прямая речь:
«Для размещения возможных пациентов у нас до сих пор было тридцать восемь медицинских учреждений, в основном CHU [университетские больничные центры]. Я решил, по соглашению с премьер-министром, что семьдесят учреждений со штаб-квартирой службы скорой медицинской помощи [САМУ] [будут активированы] завтра, чтобы увеличить наши возможности реагирования в случае необходимости.»
И добавил, общие соображения.
«Мы действуем быстро, мы прилагаем все усилия, чтобы противостоять эпидемической угрозе (…), и мы принимаем все меры, необходимые для обеспечения безопасности французов», - подчеркнул он, подчеркнув «очень развивающуюся ситуацию».
Простой подсчет того, что уже было подготовлено во Франции по состоянию на 23 февраля и что будет готово в ближайшие дни показывает вот что: 38 медицинских учреждений уже готовы и 70 уже готовятся. Итого -108 медицинских учреждений получают оборудование, инструкции и все необходимое для действий в подобной ситуации.
Наше позорище, которое почему-то называется министершей здравоохранения, то же самое, которое называется премьер-министром, демонстрируют какие-то позорные стендап-шоу, которые вообще никому не нужны и более того -уже просто опасны для населения Украины.
А что же янелох? Раз ты сам хотел быть похожим на Макрона, то исходя из пропорции населения двух стран, в Украине должно быть готово 22 медицинских учреждения, по состоянию на воскресенье, а в ближайшие дни таких учреждений должно быть не менее 70. И что? И - ничего! Ноль! Зиро! Дырка от бублика!
В связи с этим возникает вопрос: а в чем же ты хотел быть похожим на Макрона? Он хотя бы позорных клоунов не рассадил по критическим местам, а тут - сплошная лига смеха. В общем, 73% должны себе дать отчет в том, что они избрали власть, которая решила оборжать опасность позорным смехом. Больше она ничего делать не умеет. И это уже не домыслы и сгущение красок. Желающие могут ознакомится с соответствующим текстом на первоисточнике французской прессы.https://defence-line.org/2020/02/kak-makron/
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starshinazapasa (А.Бабченко)

КИТАЙ: - Чот у меня температура, кажется. Кашель. Панголины. И в Ухане жжет...

ИТАЛИЯ: - Военный самолет с 56 итальянцами на борту, которые вернулись из КНР, приземлился в понедельник утром на авиабазе Пратика-Ди-Маре. Пожелавшие вернуться из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, будут помещены в двухнедельный карантин в спортивном комплексе на окраине Рима.

БАБЧЕНКО: - Эммм.... Извините, конечно. Не мое дело. Но зачем вы людей из центра вспышки неизвестной ***** развозите по всему миру? Может, лучше пока вообще прекратить сообщение, а тем, кто волею судеб, там остался, обеспечить условия и продукты, чтобы они во время карантина ни в чем не нуждались? Извините еще раз.
ВРЕМЯ: - Вот щас я прошло два месяца.

МИРОВЫЕ СМИ: - В Италии 129 зараженных коронавирусом. Два человека умерли. Вводятся беспрецедентные меры безопасности.

ИТАЛИЯ: - Отменяет венецианский карнавал, ограничивает свободу перемещения, в трех регионах вводит частичный карантин, запрещает посещение школ, супермаркетов, общественных мест.
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