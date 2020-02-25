 У госпитализированного на Закарпатье мужчины коронавирус не выявили

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Мужчину госпитализировали вчера, и уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции", - сказал он.
Кузин отметил, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.
Как сообщалось, больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье.
на нем проверили новые тест системы? или только визуально определили?