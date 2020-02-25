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 У госпитализированного на Закарпатье мужчины коронавирус не выявили

Врачи не выявили коронавирус у госпитализированного на Закарпатье мужчины, который ранее общался с гражданином Китая.

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мужчину госпитализировали вчера, и уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Кузин отметил, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

Как сообщалось, больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177744
 
 
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Жаль мужика..... Проговорится - будет изгоем....
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кто что понял?
на нем проверили новые тест системы? или только визуально определили?
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поки що так - а там він сам "проявиться" , у патологоанатома...
У госпіталізованого на Закарпатті чоловіка коронавірус не виявили - Цензор.НЕТ 4427
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сьогодні заїде ще понад сотня "бусиків" - із "Ломбардії" теж ...., пильнуйте У госпитализированного на Закарпатье мужчины коронавирус не выявили - Цензор.НЕТ 7886
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Ой сомневаюсь. Наши докторишки язву от аппендицита отличить не могут, куда им еще в вирусах разбираться
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а чем его проверяли? клизма была на календуле? зелёнкой помазали?
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