 В Иране от коронавируса умерли 15 человек

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом в эфире государственного телевидения заявил представитель министерства здравоохранения Ирана.

Всего в стране подтвердили 95 случаев заболевания новым китайским коронавирусом.

21 февраля представитель иранского Минздрава Мину Мохраз заявил, что коронавирус мог попасть в страну через китайских работников в Куме. Китайская компания возводит в данном регионе солнечную электростанцию.

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На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За последние сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончался 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.