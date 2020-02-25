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 В Иране от коронавируса умерли 15 человек

Жертвами нового коронавируса в Иране стали уже 15 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом в эфире государственного телевидения заявил представитель министерства здравоохранения Ирана. 

Всего в стране подтвердили 95 случаев заболевания новым китайским коронавирусом.

21 февраля представитель иранского Минздрава Мину Мохраз заявил, что коронавирус мог попасть в страну через китайских работников в Куме. Китайская компания возводит в данном регионе солнечную электростанцию.

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На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За последние сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончался 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.

Источник: https://censor.net.ua/n3177737
 
 
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Может это им бумеранг за сбитый украинский самолет прилетел?
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этот бумеранг по-моему по миру шастает...без привязки к грехам... а если б так как Вы сказали - рашку первую должно было бахнуть...ибо столько в Небе просьб и слез...скопилось
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Сегодня девять зараженных в Бахрейне найдено. Из Ирана по любым подсчетам в Иране должно быть не менее десяти тысяч зараженных на данный момент и это число множится в каждый момент. Короче, Иран стал на данный момент главным разносчиком вируса после того как Китай его локализировал, посадив семьдесят миллионов человек под замок.
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Италия успела заразить Хорватию и Австрию с Канарами. От Канар вирус вполне может перекинутся на весь регион, так как туристы там постоянно, а Австрия это уже движение в сторону северной Европы, Хорватия на Балканы. С другой стороны от Ирана вирус раньше или позже дойдет до Турции.
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когда ротация нарасеянских ихтамнетов в Иране?
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Это уникальное явление. Можно день за днем следить как эпидемия шагает по планете, а государства чешут репу, так как не имеют ни малейшего понятия что с этим всем делать. Насколько хрупка наша цивилизация.
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В Иране там тяжелая и практически неконтроллируемая ситуация. Ввиду низкой дееспособности правительства. Даже у замминистра охраны здоровья обнаружили этот вирус
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Самое странное в этом всём, что Иран теплая страна. Скорее всего сухость решает. Сухой климат - вирус, так как пересыхает носоглотка и больше шанс у споров пролезть дальше. Оттого летом вполне возможна эпидемия этой гадости, если лето будет жарким.
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Лето может замедлить процесс. Вирус на солнце сразу погибает
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Это если он гибнет. Нас летом спасает как раз то, что грипп умирает. Мы меньше приспособлены к защите как раз летом и зимой из-за сухости воздуха.
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Чого ви так вирішили, в Тегерані зараз на 2 градуси холодніше чим у мене( Чернівці).
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Там є місцевості де тепліше і є гори, де звісно прохолодніше.
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Это не с глобальным потеплением бороться или какой-то другой чепухой.
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