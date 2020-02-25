 У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные паспорта РФ, - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью "LIGA.net" заявил секратарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы внимательно следим за количеством паспортов, которые выдаются Российской Федерацией. Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - отметил он.

Данилов отметил, что российский народ терпит, что у него забирают деньги.

"В Советском Союзе мы помогали всем в Африке. Чем это закончилось, известно. Теперь они "помогают" Осетии, Абхазии. Там небольшие суммы. А на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей они вынуждены выплачивать сумасшедшие деньги. Миллиарды долларов Путин тратит для удержания этих территорий. ... На сегодня это порядка 156 000 паспортов", - добавил он.

По словам Данилова, украинские власти физически не могут на это повлиять.

"На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта", - сообщил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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