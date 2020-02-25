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 Политика Украины, Происшествия
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 У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные паспорта РФ, - Данилов

Украинская власть физически не может повлиять на незаконную паспортизацию Россией украинцев в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью "LIGA.net" заявил секратарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы внимательно следим за количеством паспортов, которые выдаются Российской Федерацией. Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - отметил он.

Данилов отметил, что  российский народ терпит, что у него забирают деньги.

"В Советском Союзе мы помогали всем в Африке. Чем это закончилось, известно. Теперь они "помогают" Осетии, Абхазии. Там небольшие суммы. А на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей они вынуждены выплачивать сумасшедшие деньги. Миллиарды долларов Путин тратит для удержания этих территорий. ... На сегодня это порядка 156 000 паспортов", - добавил он.

По словам Данилова, украинские власти физически не могут на это повлиять. 

"На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта", - сообщил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177736
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
це вже не українські громадяни, а кацапське лайно)
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Власть не может повлиять на паспортизацию сепаров, но думает , что сможет повлиять на путина и выгнать его до осени из Донбасса, чтобы провести выборы. Это логика зеленой плесени. А насчет паспортов, то это уже граждане РФ и пусть шуруют в паРашу, выселить за 24 часа, чтоб и не воняли. И не давать возможности голосовать в Украине.
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А ты уверен, что крыса с израильским паспортом, которая об этом молчит до поры до времени, лучше чем эти?
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И что они сделают? Зебил даже не может им перестать раздавать пенсии
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ну ведь сказали . что сделают - введут двойное гражданство
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>> есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта

Ну так может для начала перестить им платить пенсию
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для начала надо чтобы те 150 000 каждый лично написали отказ от гражданства Украины
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Можна прийняти зміни в Конституцію про припинення таким громадянства.
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Все можна при бажанні, навіть нову Конституцію.
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Сначала лишить гражданства... А соц обязательства прекращаются автоматом!
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и што теперь? срочно объявляем примирение и выборы в "дыре"?
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уголовные дела заведете или конституцию перекроите чтоб и этой ******* пенсии платить?
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А по каким паспортам они будут голосовать за слугу народа на выборах? По паспортам днр? россии? или Украины? Или можно сразу 3 голоса дать за СН?
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И что, какие действия? Гражданства их не лишают, ограничений на въезд и получение украинских выплат тоже нет. Сидят и считают сколько народу уже получили паспорта с курицей.
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Вычеркнуть из списков пенсионеров и избирателей, пенсиюю отправить на выплаты АТОшников, права на недвижимость в Украине анулировать, в том числе и Крыму
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Це добре. Ще би закон про подвійне громадянство - отримав інше, автоматично позбавляєшся українського + три-п"ять років тюрми з конфіскацією.
Але депутати-уроди самі мають інше громадянство. Тому, мабуть, не приймуть.
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Надо им должности в СНБО срочно выдать.
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Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные паспорта РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6732

Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
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Ну то вперед. Чим менше громадян України - лугандонії, тим краще для нас, та й для них теж.
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Списки мають,самі це визнають,так що якщо їх
не позбавлять громадянства,це можна розцінювати як соботаж і службову недбалість.
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Не работает эта статья, половина депутатов с двойными гражданствами.
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Ми так ради за вас що ви знаєте всіх ціх щурів ! І що далі ??Далі що ? Якщо нічого то нах мені така інфа ? Що вони хтіли сказати ?
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В порядашных странах право голоса у тех, кто платит подоходный налог --
просто говоря , только работающие.
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Ну и чьто, они этого хотели, звали "путен, приди, памаги" Другое дело, что надо прекратить выплачивать таким украинские пенсии, причем давно. Гукали путєна, тепер нехай його хоч на хліб амащують.
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та это так...пустая болтовня..
ибо если б были - молчали в тряпочку, чтоб не палить контору
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а Сивохо в этом списке есть??
Если нет значит список не полный
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а депутатів та чиновників і члєнов сємєй з московськими пачпортами в той список внесли?
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Ну вот, пора делать следующий шаг - чтобы это было их единственным гражданством.
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Вот этих всех граждан согласно списка лишить избирательного права.
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И ладно бы только с курицей, там еще у многих паспорта ЛДНР.
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