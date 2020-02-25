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 Политика Украины
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Все про:опрос (1824) Центр Разумкова (110)

 В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей, - опрос Центра Разумкова

Хуже предыдущей новую власть считает в два с половиной раза больше украинцев, чем это было в октябре 2019 года

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 13 по 17 февраля 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно исследованию, хуже предыдущей действующую команду власти назвали 19,9% респондентов. В октябре 2019 г. так считали 8,3% опрошенных.

Существенно сократилась доля тех, кто считает, что новая власть является лучше - с 48,2% в октябре 2019 г. до 29,5% в феврале 2020 г.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы отдать свой голос 40% украинцев, за "Слугу народа" - 36%, - опрос Центра Разумкова

В том, что действующая власть ничем не отличается от тех, кто раньше руководил страной убеждены 39,1% опрошенных. В октябре 2019 г. так считали 26,6% украинцев.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3177733
 
   
 Топ комментарии
 
так все логично - две платежки - в два раза обрыдли)))))
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Вы фсе врете. Воав-самый первый в мире презик.
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так все логично - две платежки - в два раза обрыдли)))))
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и график - мелко-мелко.. чтобы не так заметно было))
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Вы фсе врете. Воав-самый первый в мире презик.
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Монетизація пільг чергове шахрайство і развод громадян..Чергове на@балово зеленого лайна.
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Останнім часом центр соцдосліджень Разумкова нагадує людину, яка жре все підряд і намагається схуднути не прикладаючи зусиль, важиться по кілька разів на день, а на вагах бачить лиш збільшення своєї маси.
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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По цифрам сходится. 40% такая как и предыдущая, 20% хуже предыдущей=60. Оставшимся 40% ЗЕбилов не хочется верить, что они идиоты.
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Им невдомек, что способность признавать ошибки признак наличия ума, а вот когда начинаешь упрямиться и отказываешься признавать свои ошибки даже когда они очевидны.....короче, чем дольше ты упрямишься тем в большей степени являешься идиотом!!!
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В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей-радостно сообщил спикер парламента Разумков
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в следующий раз не по стадиону бегать будут ,а онлайн в будке месяц жить ,с квартплатой и минимальной зарплатой В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4705
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МажьТе зеленое говно на хлеб,зебилы.
ДумайТе!-не предлагаю,поздно.
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Вряд ли спрашивали про отстаивания суверенитета Украины, при сравнении властей, или у кого офшор больше в Панаме или Кипре, а если спросить о состоянии экономики начала агрессии паРаши и оставленной после Порошенко, то 80% скажут - трудно ответить...
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Дело может окончиться непредсказуемо ,Санжары показали ,что у народа крыша едет капитально и если полыхнёт то потушить удастся вряд-ли ...
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ПАПа-пять лет-пропетлял никуя не делая,у этого надеюсь не прокатит.
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Украинцьі поделились на два лагеря...в одном умеют читать и писать, в другом- голосуют за Зеленина.
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В кращому випадку, буде добре якщо взагалі буде цей рік.
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Предвыборные лозунги были громкими, а способов реализации нет. Чуда не случилось, невозможно закончить эпоху бедности, когда нет денег. И сажать не получается, когда все те же свои лица.
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Та зупинить ви вже Пороха. Дайте моніці попрацювати 😁😁😁
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Головне не дати їм втекти з України.
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ясно. значит уже 19,9 х 3 ~ 60% излечившихся от зелёновируса.
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нет, этим баранам уже ничего не поможет .. следующий раз будут голосовать за шария ...
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как теперь затолкать пасту обратно в тюбик?
мудрый украинский нарид - не подскажешь...?
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на 80% нарид тут малоросо-кацапский !
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на Цензоре еще норм...
на улицах страшно...
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вопрос поставлен не правильно. не власть виновата, а президент, который их привел туда!
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Вова, БЕГИ! БЕГИ Вова, пока не поздно! Ростов ждет!
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Ну тут хоч якась логічна послідовність ,не те що видали КМІС.
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Путлеру пополам кто президент Украины,хоть Порох,хоть Зеленский,хоть Иисус Христос.Ему нужна Украина...вся и любым способом...от кибервойны...до горячей войны.Недоимперия Гопников кремля ни перед чем не остановится
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