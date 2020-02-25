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 Общество, Здоровье
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 "Слуга народа" Радуцкий о мерах безопасности на случай вспышки коронавируса в Украине: Мы сделали все необходимое согласно рекомендациям ВОЗ

Все противоэпидемиологические мероприятия в Украине в связи с возможной коронавирусной инфекцией COVID-2019 проводятся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"На сегодняшний день Украина сделала все необходимое, что надо делать в такой ситуации в любой стране в соответствии со всеми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)", - сказал Радуцкий.

По его словам, в настоящее время осуществляются все необходимые карантинные мероприятия по обсервации здоровых граждан Украины, которые были в зоне поражения и доставлены в Украину.

"Что касается подготовки страны, не дай Бог, к возникновению вируса, то разработаны планы мероприятий, которые полностью согласованы с рекомендациями ВОЗ. Плюс, они основываются на опыте тех стран, где уже есть коронавирус. Именно ВОЗ собирает, анализирует и структурирует этот опыт", - отметил народный депутат.

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По словам Радуцкого, противоэпидемические мероприятия для Украины не новые, новый только этот вирус, ведь Украина имела опыт с SARS – атипичной пневмонией, эпидемией кори, а в советские времена - и с эпидемией холеры.

Глава профильного комитета также отметил, что в случае заражения человека коронавирусом включается план противоэпидемиологической безопасности.

"Будут проводиться все мероприятия согласно плану очага эпидемиологической опасности. То есть будет, в первую очередь, обеспечено ограничение самой больницы, куда будет доставлен этот больной, естественно, будет ограничение передвижения", - сказал Радуцкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3177732
 
 
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а открывать окно настежь в карантине это по стандартам воз?
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и богуцкая с Пенделью сзади бегуи и самолет, аккурат, под хвост целуют...
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Судя по птрясающей "слуги" харе, что на меня смотрит с картинки, сделано было все возможное, но возможно, все, что не нужно...
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Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны - разве именно эти рекомендации давала ВОЗ?И как опер штаб с премьером и советом нац безопасности собираются боротся с вирусом ,которому глубоко н,,ть и на премьеров и на китайские штабы и разные советы нац безопасности???Cовок рулит,вирусами занимаются врачи и вирусологи во всем мире,а в Украине премьер и штабисты.... "Слуга народа" Радуцкий о мерах безопасности на случай вспышки коронавируса в Украине: Мы сделали все необходимое согласно рекомендациям ВОЗ - Цензор.НЕТ 3276
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Що можна сказати про єврея, котрий не зміг закінчити медуніверситет, ледь домучивши на трійки медучилище?
Який там рівень розумових здібностей, як гадаєте?
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видно по роже что он сам не понял что сказал
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Все противоэпидемиологические мероприятия в Украине в связи с возможной коронавирусной инфекцией COVID-2019 проводятся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ - Володимир Олександрович Зеленський).
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Только все же "противоэпидемические". Эпидемиологов в Украине уже давно побороли.
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"Будут проводиться все мероприятия согласно плану очага эпидемиологической опасности. То есть будет, в первую очередь, обеспечено ограничение самой больницы, куда будет доставлен этот больной, естественно, будет ограничение передвижения", - сказал Радуцкий.



Похоже, что фельдшер-спортсмен - это то же, что и акушер-бульдозерист. Интересно, он сам себя понимает? Иногда лучше жевать...
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