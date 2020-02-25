 Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава, - Радуцкий

Об этом сказал Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (здравоохранения. - Ред.), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что видит на этой должности заведующую кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета им.Богомольца Ольгу Голубовскую.
"Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую. Но меня не спрашивают - это решает Кабмин", - сказал руководитель комитета.
Радуцкий высказал надежду, что Кабмин с этим решением затягивать не будет, поскольку это крайне необходимо сегодня.
Щоб бути стоматологом, потрібно закінчити стоматфакультет.
Щоб сісти на посаду, потрібно пред'явити диплом, посвідчення про відповідну кваліфікацію, інтернату, спеціалізацію. Як можна стати санітарним лікарем з вулиці? Або маючи диплом лікувального факультету?