 Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава, - Радуцкий

Об этом сказал Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (здравоохранения. - Ред.), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что видит на этой должности заведующую кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета им.Богомольца Ольгу Голубовскую.

"Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую. Но меня не спрашивают - это решает Кабмин", - сказал руководитель комитета.

Радуцкий высказал надежду, что Кабмин с этим решением затягивать не будет, поскольку это крайне необходимо сегодня.

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