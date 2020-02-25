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 Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава, - Радуцкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что обязанности главного санитарного врача Украины будет выполнять заместитель министра здравоохранения, хотя не исключает, что это может быть и отдельная должность.

Об этом сказал Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (здравоохранения. - Ред.), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что видит на этой должности заведующую кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета им.Богомольца Ольгу Голубовскую.

"Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую. Но меня не спрашивают - это решает Кабмин", - сказал руководитель комитета.

Радуцкий высказал надежду, что Кабмин с этим решением затягивать не будет, поскольку это крайне необходимо сегодня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177730
 
 
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санстанции нет а главный санврач будет это как?
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Фельдшер Радуцкий возложет обязанности несуществующего главного санврача на своего санитара из "Бориса" или на клоуна из 95 Квартала.)) Восстанавливайте немедленно СЭС и не морочьте людям яйца. Деятели хреновы.Уничтожили санитарный контроль над инфекциями, над всеми учреждениями, и поехало - отравления массовые, в магазинах отрава продается, эпидемии пошли, вода травленная, воздух грязный- все пошло прахом. Это и есть деятельность олигархической масонской власти в Украине по уничтожению населения Украины.
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Тільки хотів саме про це сказать... Ким же він керувать буде? Кому вказівки давать? Як контролювать обстановку санітарну, в містах і селах України?... Чергове "бла-бла-бла"? Чи Радуцькому "секретутку" чергову треба прилаштувать?...
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молите Бога...чтоб коронавирус не обратил на Украину внимания! ибо с таким подходом к противоэпидем. мероприятиям...он прописался б здесь навечно (не дай Бог! повторю)
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Клоуны будут только смеяться, пока сами не передохнут.
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Щоб бути санітарним лікарем, потрібно закінчити сангіг.
Щоб бути стоматологом, потрібно закінчити стоматфакультет.
Щоб сісти на посаду, потрібно пред'явити диплом, посвідчення про відповідну кваліфікацію, інтернату, спеціалізацію. Як можна стати санітарним лікарем з вулиці? Або маючи диплом лікувального факультету?
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