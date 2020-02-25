 Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев"

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта "Борисполь", по состоянию на 14:00 вторника, представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии, передает Цензор.НЕТ.
"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила агентству руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.
По ее словам, в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте.
"Этот пункт работает штатно, согласно всем процедурам и в соответствии с украинским законодательством. Специалисты санитарно-карантинного пункта прибывают к месту посадки самолета, только если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение", - пояснила Богданенко.
Как сообщалось ранее власти заверили, что пассажирам, прибывающим из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру.
Источник:https://censor.net.ua/n3177732
коронавирус? не-не.!..не слыхали...
В Закарпатской области мужчину госпитализировали в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус.
https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-podozrevayut-u-zhitelya-zakarpatskoy-oblasti-novosti-ukrainy-50072188.html
а наши в бирюльки играют...
овцы блин...
Браво! Бис!
Там все це є.
У інфікованих НЕ БУВАЄ температури.
Тільки у хворих. А заразу розносять в першу чергу інфіковані.