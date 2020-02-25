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 Политика Украины, Здоровье
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 Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев"

В столичных аэропортах по состоянию на 14:00 вторника дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Министерством здравоохранения Украины не обеспечиваются.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта "Борисполь", по состоянию на 14:00 вторника, представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии, передает Цензор.НЕТ.

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила агентству руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажирам, прибывающим из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

По ее словам, в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте.

"Этот пункт работает штатно, согласно всем процедурам и в соответствии с украинским законодательством. Специалисты санитарно-карантинного пункта прибывают к месту посадки самолета, только если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение", - пояснила Богданенко.

Как сообщалось ранее власти заверили, что пассажирам, прибывающим из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру.

Источник: https://censor.net.ua/n3177729
 
 
 Топ комментарии
 
Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 6559 браво!

коронавирус? не-не.!..не слыхали...
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да и какая разница! взяли зеленое лайно - теперь нужно испить до капли. Наслаждайтесь!
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Кто-же у нас опять соврамши? Неужели бубочка, да вы что?
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сам в шокє! нікада такого нє било - і вот опять!
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"На сегодняшний день Украина сделала все необходимое, что надо делать в такой ситуации в любой стране в соответствии со всеми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)", - сказал Радуцкий.
Источник:https://censor.net.ua/n3177732
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***** нимагууу Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 893 Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 893 идиоты, пойду я запасаться жратвой сегодня, чую шото будет страшное.
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Уже не до смеха

В Закарпатской области мужчину госпитализировали в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус.

https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-podozrevayut-u-zhitelya-zakarpatskoy-oblasti-novosti-ukrainy-50072188.html
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в Австрии - 2 подтвержденных и еще где-то совсем рядом - 1 (Европа точно)
а наши в бирюльки играют...
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да и какая разница! взяли зеленое лайно - теперь нужно испить до капли. Наслаждайтесь!
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трупы будут на улицах валяться как 1933, а рейтинг у Зе будет 40 -50%...
овцы блин...
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какие 40-50 ? будет как у ***** 146% багдаша на сейшылах не даст сказдеть, пока зеля разводит лохов, правая рука на острове обустраивает квартиры, ждёт шапито 95 полным составом.
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Зє!льона плєсєнь прівично врьот - гончарук рцал, шо власть во всєоружії готова встрєтіть коронавірус
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ну правильно! ВСТРЕТИТЬ. Развернуться и тикаааааать! Им-то ЕСТЬ -куда!
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ну самокаты-то, хоть, погранцам, надеюсь - ВЫДАЛИ!?
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А гончарук пи...т что двести больниц готовы к приему больных короновирусом.
Браво! Бис!
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мало взяли, он сказал 2000 больниц готовы Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 9700
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да? Вибачаюсь, недобачив одне маленьке "Зерро"
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Їм треба зайти на сайт «Квартал 95».
Там все це є.
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Так Сергей Васильевич до вас еще с градусником не доехал , вот в Тиссе мастеркласс закончит ,заберет учебное пособие и сразу к вам,без паники
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Сегодня у нас шоу ""Эффективные шахты" Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев" - Цензор.НЕТ 5045
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второй дєнь Маслєніци "заігриш" - радовацца і на санках катацца
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Не позортеся!
У інфікованих НЕ БУВАЄ температури.
Тільки у хворих. А заразу розносять в першу чергу інфіковані.
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в Австрии уже 2-е подтвержденных.. (в Китае не были)
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народ, эта пистец! боюсь представить как эти контрацептивы у власти будут бороться с распространением коронавируса, когда тот, не дай бох, сюда попадет, если уже не попал
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