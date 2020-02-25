 Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет: никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли, - пресс-служба аэропорта "Киев"

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта "Борисполь", по состоянию на 14:00 вторника, представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии, передает Цензор.НЕТ.

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила агентству руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.

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По ее словам, в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте.

"Этот пункт работает штатно, согласно всем процедурам и в соответствии с украинским законодательством. Специалисты санитарно-карантинного пункта прибывают к месту посадки самолета, только если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение", - пояснила Богданенко.

Как сообщалось ранее власти заверили, что пассажирам, прибывающим из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру.