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 Происшествия, Общество
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 "Никакого политического давления в этом деле нет", - МВД об обысках у активистов "Украинского Кибер Альянса"

Правоохранители Одесской области проводят следственные действия в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта. В МВД уверяют, что никакого политического давления на в этом деле нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Оперативное сопровождение в производстве осуществляют работники Департамента киберполиции и СБУ в Одесской области под процессуальным руководством одесской местной прокуратуры №2.

"В октябре прошлого года неизвестные совершили несанкционированное вмешательство в информационные системы ООО "Международный Аэропорт" Одесса". Указанное событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

В ходе досудебного расследования были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного преступления. Сейчас у фигурантов продолжаются санкционированные обыски, в ходе которых изымается техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, совершалось это преступление. Все изъятое будет направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": У активистов и сооснователей Украинского киберальянса проходят обыски: в организации заявляют о политическом давлении

В полиции отметили, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь, представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко отверг упреки о политическом давлении в данном деле.

"Никакого политического давления в этом деле нет. Есть заявление Одесского аэропорта, которое было направлено ​​в полицию. Расследуя это уголовное производство в полиции появились обоснованные подозрения считать, что по месту этих обысков могут находиться материалы, а также другая информация, которая имеет значение для раскрытия этого уголовного производства. <...> Мы не говорили, что они подозреваемые или обвиняемые. Чтобы точно расследовать, кто устроил такое вмешательство на объект критической инфраструктуры надо провести эти следственные действия. Они были санкционированы судом - законно, спокойно", - пояснил он.

Отметим, что на сайте полиции не сообщается, у кого именно проводят обыски, однако ранее ОО "Украинский Кибер Альянс" сообщила, что полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и соучредителей организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3177726
 
 
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Вангую: серверы, компы и мобилы сотрудников будут изъяты на экспертизу и... дальше сотрудники смогут увидеть их разве что в продажах на блошиных рынках... проходили...
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