 На прошлой неделе наемники РФ выпустили по позициям ОС на Донбассе 740 боеприпасов из запрещенного вооружения, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации на прошлой неделе из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка выпустили около 740 боеприпасов, что в 4 раза больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

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"Украинская сторона СЦКК осуждает грубые нарушения Минских договоренностей", - сказано в сообщении.