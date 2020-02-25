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 На прошлой неделе наемники РФ выпустили по позициям ОС на Донбассе 740 боеприпасов из запрещенного вооружения, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК по результатам прошлой недели сообщает об увеличении количества обстрелов позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации на прошлой неделе из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка выпустили около 740 боеприпасов, что в 4 раза больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призвал Россию вернуться в состав совместного с Украиной СЦКК на Донбассе

"Украинская сторона СЦКК осуждает грубые нарушения Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе наемники РФ выпустили по позициям ОС на Донбассе 740 боеприпасов из запрещенного вооружения, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177717
 
 
 Топ комментарии
 
головне, що бубочка-окуліст побачив в очах хуйла прагнення до миру.
А то все - провокація, не звертайте уваги, "повстанцьі" розважаються
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головне, що бубочка-окуліст побачив в очах ***** прагнення до миру.
А то все - провокація, не звертайте уваги, "повстанцьі" розважаються
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Ага, вчера в районе разведения у Золотого зафиксировано 360 взрывов. И бубочка даже не вспоминает о обещании вернуть войска на позиции.
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" Місцеві вибори на окупованих рашистами територіях ОРДЛО і бажано Криму відбудуться в жовтні 2020 незалежно від кількості та інтенсивності обстрілів " - Припіздєнт Вовка Сцикун Оманський Коронавірусний.
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Больше 700 снарядов ето сколько вагонов боеприпасов? Хороший же мирный план заключили с ******. По мойму во время Второй мировой перемирий было больше чем сейчас
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Вроде не молодой уже... Военная кафедра...Служил 2 года... А вот...Не понимал и не пойму никогда, ЧТО ЗНАЧИТ: из запрещенного вооружения!?!? И дело - не калибрах \ навесках боеприпаса \ скорости прилета и прочей "аппаратуры", по Воланду. Это - детали! Суть вопроса: значит, помимо запрещенного, есть еще и РАЗРЕШЕННОЕ вооружение, из которого вполне себе МОГУТ шмалять террористы!? Нет, ну логично!?!? ИДИОТИЗМ и ОПУПЕЯ - тотальные!!!
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Почему им позволили выпустить 730 снарядов?
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Забодали вы статисты своими ************,когда вы начнете считать километры и количество освобожденной от врагов украинской земли и городов.
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