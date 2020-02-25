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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Ахметов (1882) приватизация (940) шахта (856) энергетика (1133) уголь (779) Антимонопольный комитет (359) ДТЭК (105)

 Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за

Президент Владимир Зеленский назвал прекрасной идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами.

Об этом он сообщил на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный и надежный, вроде энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

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Зеленский обратился к главе холдинга Максиму Тимченко, готов ли ДТЭК принять участие в приватизации. На что Тимченко ответил, что сейчас не готов сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.

"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. - Ред.) ... у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - заявил Зеленский.

"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил президент.

Далее Зеленский отметил, что ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.

Источник: https://censor.net.ua/n3177715
 
   
 Топ комментарии
 
Сытник, арестуй его за коррупцию. Ему надо в СИЗО посидеть.
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Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если Антимонопольный комитет будет против, я с ними поговорю, и они будут за.

Демократия, хули.. Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если Антимонопольный комитет будет против, я с ними поговорю, и они будут за - Цензор.НЕТ 1630
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не согласен, "поимели" значит что действие закончилось.
А оно продолжается - их имеют и еще долго будут иметь.
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почему 73%? и остальных тоже.. и ты не исключение.. и так 30 лет всех имеют Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 6451
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Народ!!! Не ужели никто не видит\слышит, шо воно - вгашене, не по деЦЦки!?!? У него ж мычание в 2 раза удлиннилось!!!
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зеля обьясни шахтерам,куда они пойдут когда ахметка позакрывает нерентабельные шахты?они придут к тебе,а не к ахметову!
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а схерали ахметке их закрывать? Он будет продавать государству уголь по цене золота. Вон Зе сегодня заявил что запретит импорт угля, шоб покупали только украинский.
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нерентабельные шахты ахметка содержать не будет
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это они нерентабельные если уголь по обычной цене продавать. Если сделать наценку в 300% и запретить покупать у конкурентов, то станут рентабельными.
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ну что ж,значит платить будем больше,а кушать меньше
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Ахметов будет с шахт получать прибыль, а содержать их будем всей страной дотациями.
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Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 804
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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он не идет на второй срок.. опрос ничтожен Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 2235
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он может предумать. "я вам ничо не обесчал!"
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Ахметов должен сидеть двадцатку в тюрьме за то что финансировал блокпосты террористов в 2014 году, а не Центрэнерго и виллы во Франции покупать.
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Шмаркля обіцяв збити бабла з олігархів. Реальність - виконує їх вказівки і розбазарює державне майно.
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Снова бедному Ахметову будут гос.предприятия по одной гривне за штуку продавать?
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"Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за" - с Каломойским уже говорил, тот даже одного киоска не покрасил, хотя обещал покрасить два.
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Вот так ЗЕ и управляет страной - если антимонопольный против, он поговорит и решит все.

Украина в смартфоне......
Это полный беспредел ЗЕленой банды! Выносить надо за такое!!!
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Эта истота бухое, или под дозой. Ну что, зебилы, будем признаваться в своей тупости?
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ммммм... маленькое }{YЙЛ0 повторяет историю с "ЮКОС"
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Так это он предложил купить не Ахметову, а всем нам так как потом мы будем платить по 5 грн. за киловатт, а Зеленое говно будет мне рассказывать, звените такая рыночная цена...
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А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ АМКУ К ПРЕЗИДЕНТУ ВООБЩЕ? ********** НА КАМЕРУ ЗАЯВИЛ ЧТО СОВЕРШИТ ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ! ЧТО ЗА СЮР ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?
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чем дольше идиот у власти, тем больше капеца стране.
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"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил Источник: https://censor.net.ua/n3177715
та ти, падло, геть не розумієш, що таке законодавство?
юрист ****, ти хоча б уявлення маєш, що таке АМКУ, комі він підпорядкований, кому звітує, які має функції й для чого ними наділений?
це що за "я поговорю и они будут за"?
інвестори, ау. чому досі не в черзі інвестувати в таку чудову країну, де малороське падло особисто віддає вказівки будь-якій з державних інституцій?
а нема інвесторів, бо почувши таку дичину вони єдине, що можуть зробити - покрутити пальцем біля скроні.
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Смешно. Но мудрый нарид любит дешевых популистов, поэтому и такая дурь ему зайдет...
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минуя уровень "царя", Зеля сразу включил уровень "Бога".. если человек идиот, то это надолго
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Странно, а почему сивый мародёр не покупал убыточные шахты, а только открывал магазины "Рошен"?
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Ще рік- і Україну не врятує навіть Порошенко.
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"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил Зедент.
Бгггга))) И это конечно же 100% не коррупция! Правда, зелебобики? Это же он ради простых шахтеров так из трусов выпрыгивает)))
-Ринат Леонидович,пожалуйста, приватизируй гос. шахты. А антимонопольный комитет я беру на себя. Занавес!
Похоже, что Зеленкин изо всех сил старается доказать,что вообще не читал Конституцию и ему на неё насрать.
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А-а-а-а-а теперь я понял к чему его заява Термин "смотрящие" за шахтами, кстати, должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", .(с)
Он решил за всеми шахтами "смотреть лично!"
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Стесняюсь спросить, а еще чего убычного, государственного "бубочка" продать никому из олигархов не желает?
Другим "глав-гадам" из сериала "Слуга Народа", Немчуку (Пинчуку) или братьям Суркисам?
Под угрозой их раскулачивания?
А то казна то пустая, запоребрик после "шмены шаштава" ОГВЗ больше покупать не будет рьяно, а чернозмы давно своим обещаны?
Эй, глав-гады, олигархи записывайтесь в очередь, оставьте ваши рабочие и домашние телефоны, "бубочке" деньги нужны, таможня западная слабо башляет, послала "бубочку" нафиг, сказав: "А ты кто такой? Мы давно тут сидим, да и кормиться то нам больше нечем".
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"идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами."
Источник: https://censor.net.ua/n3177715

В СССР такое называлось "праздничный набор".
Это когда осетрину копченую, дорогую, никому из-за дороговизны, ненужную давали в "наборе" к колбасе-сервилату ("финский, хороший"(С)), который как раз к праздникам был всем очень нужен.
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Ахметов его сделает это он уже проходил банкротет и на ку.. их за борт..
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За кого голосовали шахтеры?
За "бубочку"?
Да туда им тогда и дорога.
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как то по ослиному, сам себе на хвост наступил и кричит ИАЗеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за - Цензор.НЕТ 8483
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Да коррупция как и олигархи побеждена. АМКУ - обслуживает интересы тех самых олигархов.
Закон -да ну нафиг, нам это слово не знакомо, вспоминаем только тогда когда надо на вентилятор г..цо набросать против конкурентов.
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У лютому Держбюджет знов не буде виконаний
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поговорит с Бубочкой и если он будет против,то после разговора будет за
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73 процентное стадо отбросило нас в 2012 год
Опять страной правит несколько семей олигархов, выставивших перед собой марионетку бубочку
Опять на ахметовском канале вещает шлюха шустер, где вонючий и лживый вой реваншистов подают как мнение.

Опять по всем каналам шастают проплаченные олигархами эксперты и рассказывают, что благодаря реваншу олигархов мы вернули себе субъектность.
Опять силовики становятся на службу олиагрхов и начинают кошмарить оппозицию, тем самым прикручивают демократию, которую удалось отвоевать на майдане в 2014.
Мы опять никуда не интегрируемся. И если раньше при Порошенко олиграхат был придавлен западом, то сейчас Украина снова под властью бандитов, которые её грабили 28 лет.
Для этого в 2019-м олигархат объединился и скинул Порошенко, с помощью раскрученного на их каналах клоуна и его партии из массовок телешоу их каналов.
Как когда-то народный мер Донецка Паша Губарев, Зеленский умело сыграл роль антиолиагрхического народного лидера, захватил все ключевые посты и теперь делает всё, что его просят несколько олигархических семей.
Ахметов, Пинчук, Коломойский и Фирташ вас снова сделали вместе
Хавай.Те.
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Говно Зеленое-ты долб@*** и корупционер!
Дебилы зеленые,голосовавшие за говно-вы просто-долб@***ы!
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Зеленскай изо всех сил старается доказать,что вапще не читал Конституцию и ему на неё насрать.
- Йя лишу правительство зарплаты если долги перед шахтёрами...
осел зе ты довбойоб!
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предложил рашистскому кошельку, купить остатки украинского энергетического пирога.
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"АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за" - да за такое срок давать надо...
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