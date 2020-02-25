 Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за

Об этом он сообщил на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный и надежный, вроде энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.
Зеленский обратился к главе холдинга Максиму Тимченко, готов ли ДТЭК принять участие в приватизации. На что Тимченко ответил, что сейчас не готов сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.
"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. - Ред.) ... у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - заявил Зеленский.
"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил президент.
Далее Зеленский отметил, что ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.
А оно продолжается - их имеют и еще долго будут иметь.
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Украина в смартфоне......
Это полный беспредел ЗЕленой банды! Выносить надо за такое!!!
та ти, падло, геть не розумієш, що таке законодавство?
юрист ****, ти хоча б уявлення маєш, що таке АМКУ, комі він підпорядкований, кому звітує, які має функції й для чого ними наділений?
це що за "я поговорю и они будут за"?
інвестори, ау. чому досі не в черзі інвестувати в таку чудову країну, де малороське падло особисто віддає вказівки будь-якій з державних інституцій?
а нема інвесторів, бо почувши таку дичину вони єдине, що можуть зробити - покрутити пальцем біля скроні.
Бгггга))) И это конечно же 100% не коррупция! Правда, зелебобики? Это же он ради простых шахтеров так из трусов выпрыгивает)))
-Ринат Леонидович,пожалуйста, приватизируй гос. шахты. А антимонопольный комитет я беру на себя. Занавес!
Похоже, что Зеленкин изо всех сил старается доказать,что вообще не читал Конституцию и ему на неё насрать.
Он решил за всеми шахтами "смотреть лично!"
Другим "глав-гадам" из сериала "Слуга Народа", Немчуку (Пинчуку) или братьям Суркисам?
Под угрозой их раскулачивания?
А то казна то пустая, запоребрик после "шмены шаштава" ОГВЗ больше покупать не будет рьяно, а чернозмы давно своим обещаны?
Эй, глав-гады, олигархи записывайтесь в очередь, оставьте ваши рабочие и домашние телефоны, "бубочке" деньги нужны, таможня западная слабо башляет, послала "бубочку" нафиг, сказав: "А ты кто такой? Мы давно тут сидим, да и кормиться то нам больше нечем".
Источник: https://censor.net.ua/n3177715
В СССР такое называлось "праздничный набор".
Это когда осетрину копченую, дорогую, никому из-за дороговизны, ненужную давали в "наборе" к колбасе-сервилату ("финский, хороший"(С)), который как раз к праздникам был всем очень нужен.
За "бубочку"?
Да туда им тогда и дорога.
Закон -да ну нафиг, нам это слово не знакомо, вспоминаем только тогда когда надо на вентилятор г..цо набросать против конкурентов.
Опять страной правит несколько семей олигархов, выставивших перед собой марионетку бубочку
Опять на ахметовском канале вещает шлюха шустер, где вонючий и лживый вой реваншистов подают как мнение.
Опять по всем каналам шастают проплаченные олигархами эксперты и рассказывают, что благодаря реваншу олигархов мы вернули себе субъектность.
Опять силовики становятся на службу олиагрхов и начинают кошмарить оппозицию, тем самым прикручивают демократию, которую удалось отвоевать на майдане в 2014.
Мы опять никуда не интегрируемся. И если раньше при Порошенко олиграхат был придавлен западом, то сейчас Украина снова под властью бандитов, которые её грабили 28 лет.
Для этого в 2019-м олигархат объединился и скинул Порошенко, с помощью раскрученного на их каналах клоуна и его партии из массовок телешоу их каналов.
Как когда-то народный мер Донецка Паша Губарев, Зеленский умело сыграл роль антиолиагрхического народного лидера, захватил все ключевые посты и теперь делает всё, что его просят несколько олигархических семей.
Ахметов, Пинчук, Коломойский и Фирташ вас снова сделали вместе
Хавай.Те.
Дебилы зеленые,голосовавшие за говно-вы просто-долб@***ы!
- Йя лишу правительство зарплаты если долги перед шахтёрами...
осел зе ты довбойоб!