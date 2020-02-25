 Гончарук объявил о перезагрузке ГФС: Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ранее добросовестный бизнес страдал от налоговиков, при этом не замечали теневые схемы. Это явление прекращаем раз и навсегда - в органах Государственной фискальной службы Украины не должно остаться ни одного коррумпированного работника, включая высшее руководство.
Подход к работе с бизнесом будет совсем другим - честные предприниматели смогут работать спокойно, а преступники - будут наказаны", - отметил Гончарук, подчеркнув, что эти задачи он поставил новоназначенному главе ГФС Сергею Солодченко.
"Ожидаю быстрых и качественных результатов", - резюмировал премьер.
https://www.youtube.com/watch?v=i8lqiEt4gZ4&fbclid=IwAR2C4GaBr6SuhU-***********************************-Y_-V0nGE
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10874741-kabmin-smenil-rukovodstvo-fiskalnoy-sluzhby-kotoraya-nahoditsya-v-processe-likvidacii.html
ГФС находится в состоянии ЛИКВИДАЦИИ, а этот дебил на самокате ставит им задачи !!!