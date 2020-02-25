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Все про:ГФС (3503) Гончарук_Алексей (742) Сергей Солодченко (1)

 Гончарук объявил о перезагрузке ГФС: Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с новым руководителем Государственной фискальной службы Украины Сергеем Солодченко и поставил перед ним первоочередные задачи.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее добросовестный бизнес страдал от налоговиков, при этом не замечали теневые схемы. Это явление прекращаем раз и навсегда - в органах Государственной фискальной службы Украины не должно остаться ни одного коррумпированного работника, включая высшее руководство.

Подход к работе с бизнесом будет совсем другим - честные предприниматели смогут работать спокойно, а преступники - будут наказаны", - отметил Гончарук, подчеркнув, что эти задачи он поставил новоназначенному главе ГФС Сергею Солодченко.

"Ожидаю быстрых и качественных результатов", - резюмировал премьер.

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Гончарук объявил о перезагрузке ГФС: Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177714
 
 
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Так, шо, беню с пинчуками и ахметками таки посодють?
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за что их садить? они же успешные бизнесмены, не то что Порох.
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Теневые схемы они не видят, потому что им заносят тоже, вот как эти коррупционеры начнут борьбу сами с собой, посмотрим.
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Сократ- Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал.
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"Гончарук объявил о перезагрузке ГФС: Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях" - Насирова восстановили в должности, сейчас дела в ГФС пойдут.
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Перезавантаження ДФС в кращих традиціях ЗЄшобли: почали з повернення Насосірова на колишню посаду.
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Лібералізуйте податкове законодавство..і потреба в цих паразитах значно зменшиться..
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Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко !!!
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10874741-kabmin-smenil-rukovodstvo-fiskalnoy-sluzhby-kotoraya-nahoditsya-v-processe-likvidacii.html

ГФС находится в состоянии ЛИКВИДАЦИИ, а этот дебил на самокате ставит им задачи !!!
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