 Инфекционная больница для лечения, санаторий "Немиров" - для обсервации: на Львовщине выбрали два медучреждения на случай вспышки коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщил на брифинге глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Львовская областная инфекционная больница будет основной, в которой будут лечить людей на случай заражения коронавирусом. Санаторий "Немиров" станет местом обсервации, то есть там будут люди, у которых, возможно, был контакт в местах распространения коронавируса", – рассказал Козицкий.
Первый заместитель председателя Львовского облсовета Богдан Гагалюк сообщил, что из бюджета области на меры по недопущению коронавируса выделено 25 млн грн.
В то же время, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Сасько сообщил, что во на сегодня во Львовской области не зафиксированы подтвержденные случаи заболевания коронавирусом Covid-19.
Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что больница обеспечена всеми необходимым средствами и препаратами и может принять до 300 больных коронавирусом.
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"За час роботи і служби цей чоловік провів безліч складних операцій, рятуючи життя людей, давайте ми всі разом постараємося допомогти врятувати його життя", - пише авторка публікації.
Номер карти його дружини Пасько Наталії для збору грошей в гривнях в ПАТ Приватбанку: 5168 7573 8678 7958 . Рахунок у євро: 5168 7573 8997 6855
А там много пребывает украинцев, особенно из Западной Украины.
Люди постоянно перемещаются туда-сюда, в Италию и назад ездят бусики с различным товаром.
Так что Львовщина готовится к опасности из Италии, им этого хватит и без украинцев из Китая.
Медики это понимают. Инкубационный период две недели, а ЧП в Италии ввели только пару дней назад, так что инфицированные уже могут быть даже среди тех водителей, которые посотянно курсируют в Италию и обратно. Медицина готовится превентивно.
Цікаво - вона і дальше там залишиться % керувати та "спасати" націю...