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 Общество, Здоровье
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 Инфекционная больница для лечения, санаторий "Немиров" - для обсервации: на Львовщине выбрали два медучреждения на случай вспышки коронавируса

Во Львовской области определены медицинские учреждения, в которых будут содержать больных в случае вспышки коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщил на брифинге глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Львовская областная инфекционная больница будет основной, в которой будут лечить людей на случай заражения коронавирусом. Санаторий "Немиров" станет местом обсервации, то есть там будут люди, у которых, возможно, был контакт в местах распространения коронавируса", – рассказал Козицкий.

Первый заместитель председателя Львовского облсовета Богдан Гагалюк сообщил, что из бюджета области на меры по недопущению коронавируса выделено 25 млн грн.

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В то же время, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Сасько сообщил, что во на сегодня во Львовской области не зафиксированы подтвержденные случаи заболевания коронавирусом Covid-19.

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что больница обеспечена всеми необходимым средствами и препаратами и может принять до 300 больных коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3177710
 
 
 Топ комментарии
 
У них другая халепа. В Италии вспышка коронавируса, в некоторых регионах введено ЧП.
А там много пребывает украинцев, особенно из Западной Украины.
Люди постоянно перемещаются туда-сюда, в Италию и назад ездят бусики с различным товаром.
Так что Львовщина готовится к опасности из Италии, им этого хватит и без украинцев из Китая.
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Я так понимаю в конче-заспе и феофании все палаты забиты пациентами?!!
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советую всем пока не поздно закупаться гречкой и макаронами...пока нет кипиша..
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Я так понимаю в конче-заспе и феофании все палаты забиты пациентами?!!
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Це для заробітчан с західної України, які будуть втікати з Італії
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конечно, все депутаты-пенсионеры+действующие депутаты+родня все лечатся абсолютно бесплатно, так сказать позаботились О СЕБЕ на долгие годы вперёд.
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Какая разница? Ведь слуги народа обсерваться могут когда угодно и где угодно!
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Львовщина ляжет костьми, споёт два гимна и три молебна, но не дупустит к себе украинцев из Китая!
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У них другая халепа. В Италии вспышка коронавируса, в некоторых регионах введено ЧП.
А там много пребывает украинцев, особенно из Западной Украины.
Люди постоянно перемещаются туда-сюда, в Италию и назад ездят бусики с различным товаром.
Так что Львовщина готовится к опасности из Италии, им этого хватит и без украинцев из Китая.
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Львовщина готовится к итальянским заробитчанам так же, как готовилась к китайским - не пущать. А позиция "этих украинцев не приму, а тех приму" говорит только в минус галичанам - это признак гнилого местечкового эгоизма, а не патриотизма.
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Да при чем тут эгоизм, патриотизм и прочее. Из Западной Украины туда-сюда постоянно ездят люди и транспорт, в этом и опасность.
Медики это понимают. Инкубационный период две недели, а ЧП в Италии ввели только пару дней назад, так что инфицированные уже могут быть даже среди тех водителей, которые посотянно курсируют в Италию и обратно. Медицина готовится превентивно.
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советую всем пока не поздно закупаться гречкой и макаронами...пока нет кипиша..
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тесты попрятали, поэтому проверить нечем и кипиша нет, кипиш начнётся когда произойдёт утечка из моргов, о том что начали многие умирать от соплей и гриппа, а пока тиш и благодать.
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До речі,санаторій Немирів - власність Козака,того самого що скупив тепеканали...колишнього головного податківця Львівщини...вихованця Сергія Медведчука...брата кума Путіна...
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уже Австрія - та Хорватія , по непідвердженим уже і в Закарпатті є - із підозрою........- так що пару днів і зЄміністерша оголосить про....
Цікаво - вона і дальше там залишиться % керувати та "спасати" націю... Інфекційна лікарня для лікування, санаторій "Немирів" - для обсервації: на Львівщині обрали дві медустанови на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 3735
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