 Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая

В этом сама министр заверила во время включения в эфире телеканала "Наш".
Скалецкая подчеркнула, что эффективность работы определяется не стенами, а способностью принимать решения независимо от места пребывания.
"Сидение в кресле в кабинете не означает, что решения не могут приниматься по-другому. Они принимаются мной в коммуникации со всей командой, с заместителями, которые являются специалистами, которые есть на месте. Каждый курирует свое направление", - сказала министр.
Так же происходит и в тех случаях, когда министр находится в командировке за границей или на территории Украины. "Никто раньше не следил, сколько времени я провожу в стенах Министерства, а сколько вне его. Но министерство работало и будет работать", - добавила Скалецкая.
Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с пятницы, 21 марта, находится вместе с гражданами, эвакуированными из Китая, на обсервации в санатории "Новые Санжары". Накануне она заявила, что не видит оснований продлевать срок обсервации более, чем на 14 дней.
Во-вторых, смотри глубже. Что умеет делать эта, прости Господи, "министерка"? Ничего. Только пиариться. Ну, так она сейчас работает по специальности. Пиарит зелю.
Тупо, но иначе они не умеет.
Тогда там и оставайся.
не удивлюсь, что в её отсутствие - работа МОЗ будет эффективнее)
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"За час роботи і служби цей чоловік провів безліч складних операцій, рятуючи життя людей, давайте ми всі разом постараємося допомогти врятувати його життя", - пише авторка публікації.
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Робота с технологией 5G и тепловизором начали применять для предотвращения распространения коронавируса в городе Сучжоу китайской провинции Цзянсу.
Устройство способно измерять температуру тела сразу у нескольких десятков человек, отметили разработчики.
Подвижный робот, с помощью интеллектуальных технологий распознавания лиц и измерения температуры тела способен одновременно отслеживать 32 цели во время «патрулирования» по улицам, сообщили разработчики новинки.
Робот с интегрированными технологиями 5G, облачных вычислений и визуального интеллекта был совместно создан Сучжоуским институтом инновационных исследований при Нанкинском университете, сучжоуским отделением телекоммуникационной компании «Чайна Телеком» и сучжоуской компанией робототехники Smart Origin Robotics.
«Кроме проверки температуры тела, робот также может выявить, носит ли человек медицинскую маску. Если нет, то он даст устное предупреждение», - сообщил исследователь из названного института Чэнь Цзе.
По словам разработчиков, этого робота можно задействовать для профилактики инфекции в местах массового скопления людей, таких как вестибюли административных служб и станции общественного транспорта
https://m.youtube.com/watch?v=l_M0iRFlymk
Кто хочет, оставьте коммент
Нехай сидить чи там,чи вдома там,особисте життя налаштовує (хоч і развєдьонка,та молода.інтєрєсна),пенсію їй виплачувати,а міністерство хай працює.
У інфікованих НЕ БУВАЄ температури.
Тільки у хворих. А заразу розносять в першу чергу інфіковані.