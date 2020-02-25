 Координационный центр трансформации угольной промышленности возглавит Шмыгаль, - Зеленский

Президент предложил правительству создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Правительство должно создать Координационный центр трансформации угольной промышленности Украины во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Обязательно включить в состав представителей угольных предприятий, местной власти и глав ОГА. Проблемы дальнейшего развития отрасли должны быть решены системно и систематически", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге, пишет РБК-Украина.

По его словам, трансформация угольных регионов должна быть справедливой.

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"Ее (нацпрограммы. - Ред.) главный принцип - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу с достойной оплатой. Только сначала рабочие места, а потом будем говорить обо всем другом", - добавил он.

Отметим, ранее Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова).