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Все про:Россия (75021) круглый стол (38)

 "Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ направлены на организацию внешней агрессии, - Лисный

Эксперты, политики и российские оппозиционеры обсудили риски конституционной реформы в России на круглом столе, который прошел 24 февраля в Укринформе.

"Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ не только ухудшат ситуацию с правами человека и коренных народов в этой стране, но также являются свидетельством мобилизационных мероприятий, направленных на организацию внешней агрессии, что является откровенной угрозой как для Украины так и для других стран - соседей России", - отметил эксперт Олег Лисный.

Он подчеркнул, что запланированный в Кремле "транзит власти" по так называемому "казахстанскому сценарию" предусматривает, что Путин не благодаря принятию конституционных изменений не будет избираться в 2024 году на новый срок, а займет должность председателя Государственного совета, что позволит ему контролировать и исполнительную, и законодательную власть, и управлять силовым блоком, при этом и внешнюю и внутреннюю политику РФ, ее курс он будет определять единолично.

Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ направлены на организацию внешней агрессии, - Лисный 01

По словам Дмитрия Левуся, свертывание прав человека и примат национального права над международными соглашениями, что будет закреплено в изменениях в Конституцию, а также свертывание прав коренных народов РФ с уничтожением автономий начались давно. Сейчас происходит закрепление всего этого и жесткая централизация, что означает мобилизацию сил и готовности РФ продолжать агрессию, поэтому Украине и ее союзникам надо быть готовыми к противостоянию.


"Украине же стоит занимать более проактивную позицию и теснить Россию на всех возможных площадках как ПАСЕ, куда недавно вернули РФ, но где при этом создана группа" Балтик + "из стран Балтии, Украины и Грузии в противовес российскому влиянию и принята резолюция, в которой РФ признается стороной Минских соглашений и содержится призыв к Москве прекратить аннексию Крыма. Украина и ее союзники могут также опереться на Постановление 10125, принятое 8-м созывом Верховной Рады, которая обращает внимание международного сообщества на нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", - отметил Дмитрий Левусь, соорганизатор события.


Участники мероприятия сошлись во мнении о том, что изменения, предложенные Путиным, нарушают даже действующее российское законодательство, при этом они являются легализацией политической практики, уже сложившейся в РФ, а нечто вроде казахстанского сценария "транзита власти" позволит ему управлять страной после 2024 года.

Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ направлены на организацию внешней агрессии, - Лисный 02

В круглом столе приняли участие: Леся Василенко, народный депутат, фракция "Голос"; Анна Гопко, народный депутат 8-го созыва; Юрий Кочевенко, Международный центр противодействия российской пропаганде; Дмитрий Громаков, Центр социального инжиниринга РАНД; Олег Саакян, Платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"; блогер Кирилл Сазонов; политологи Петр Охотин и Николай Давидюк, философ Тарас Кононенко. Также присоединились и представители российской оппозиции Олег Шро и Борис Стомахин, политические эмигранты из РФ. Европа была представлена ​​Альвидасом Медалинскасом, ОО "Ворота Донбасса", бывшим депутатом парламента Литвы. Присоединились Эльхан Нуриев, "Антипутинскоеий международный фронт". Организаторами мероприятия выступили Олег Лисный, БФ "Акцент" и Дмитрий Левусь, ОО "Янтарный путь".

Источник: https://censor.net.ua/n3177703
 
 
 Топ комментарии
 
В заголовке имя *уйло с ошибками написано(
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в 2000 окружение карлика его точно так воспринимало, как мы сегодня нашего карликового клоуна, гоняли подсрачниками. потом он все сделал чужими руками, а нгесогласные или уехали, или их закопали.
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Скорей бы уже Уйло Владимирович подохло.
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В заголовке имя *уйло с ошибками написано(
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***** правильно делает. Пацаки - терпилы должны страдать. Я - за!
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в 2000 окружение карлика его точно так воспринимало, как мы сегодня нашего карликового клоуна, гоняли подсрачниками. потом он все сделал чужими руками, а нгесогласные или уехали, или их закопали.
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Не сравнивай несравнимые вещи - пацаков и Украинцев!
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Каких нах украинцев? ))) не смеши! Те, которые в мобилизацию валили наперегонки на засРашку прятаться, или 73% хохлов голосующих за "мир любой ценой" лишь бы не воевать, моя хата с краю? Быдла, что там, что здесь, одинаковый процент-75% ! Небезразличные и смелые люди 5 лет назад еще были, а теперь и они забили болт! За пару лет пархатые оставшееся приберут к рукам, обложат данью и закрутят колючкой как пуйло, никто не пикнет. .
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А что в товей жизни изменится? У нас подростает такое точно, слегка длинней, на 3 см.
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Не може бути щоб зміни в конституцію кацапстану були направлегні на зовнішню агресію - ЗЄ-нєлох в очах х...ла бачив мир.
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...там не все еще ..пропустили право на защиту этнических руцке по всему миру, руцке изык, бывших руцке империи территорий возврат....не помню уже, но что то там еще и о влиянии каноническом РПЦ чуть ли не на весь мир изначально было.. ...нсли это недоразумение на 1\10 части суши суши не удавят, то для начала Эуропе кранты придут, дальше ближний восток и африка...
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Да это и безо всяких "поправок в конституцию" всегда было понятно: цель у них абсолютно средневековая - "восстановление империи", путём захвата чужих территорий. Причём смысла в этом нет никакого: в современном мире сила и авторитет государств определяется не территорией, а совсем другими признаками: развитостью технологий, здравоохранения, образования; уровнем жизни и.т.д.
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Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак, кремлёвский Фюрер пошлёт на похороны своего двойника,так как боится покушения на него
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