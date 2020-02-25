 В Украине создадут госкомитет по угольной промышленности, - Зеленский

Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, Зеленский поддержал идею создания такого комитета.
"Мы поддерживаем ваше предложение создать Госкомитет по угольной промышленности. Обязательно это сделаем. Не переживайте, я же не Хрущов, я вас внимательно слушал", - сказал Зеленский в ответ на выступления участников совещания.
Он также добавил, что попросит министра инфраструктуры в рамках кампании по строительству дорог в 2020 году обратить внимание на дороги к небольшим шахтерским городкам.
угольной промышленности
при которых всем всего на все хватало...
Софія Федина закликала президента зустрітися з нею і Марусею Звіробій і почути їх :
«Пан Зеленський так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію і з Марусею Звіробій також не наважився зустрітися. І тому сьогодні я ще раз звертаюся до президента Зеленського, якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій»
В одной конференции, оно говорит, что не будет смотрящих и тут же создает смотрящий комитет