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 Общество, За рубежом
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 Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что шесть из 39 украинцев, оставшихся в Ухани и провинции Хубей после первой эвакуации, изъявили желание эвакуироваться в Украину.

Об этом сказал в комментарии начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это прежде всего те, кто не смогл попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение", - сказал Коваленко.

Он уточнил, что граждан не допустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухани, и посольство оказывает им помощь, в том числе финансовую, организационную, содействовало в их поселении. По его словам, состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока возможное наличие у них коронавируса не подтвердилось.

"На данный момент посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае проводят постоянный мониторинг по консульским округам, на которые разделена полностью вся КНР на предмет как раз желания граждан Украины оставить территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177699
 
 
 Топ комментарии
 
а я хочю эвакуироваться на две недели в Испанию ,когда будит бесплатный самолет ?
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отправить за каждым по чартеру,плюс отдельно за собачкой.мы все очень за вас переживаем и собираем по 100тысяч компенсации.
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Мультимиллионер Зеля зажмотит им предоставить возможность пожить в одном из своих коттеджей на время карантина?
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Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД

Этот факт идёт в разрез с аксиомой, что умных всегда меньше. Здесь умных больше.
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Когда туда ехали, думали, что я куплю им обратный билет за свои?
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а остальные 33 посмотрели украинские новости по ящику и уже не хотят.....
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С таким объемом справиться и УкрПочта Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 3686
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Легко, только спросите разрешение у тернополя и львова. С большой буквы не пишу.
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Воно вам тре хлопці?? Або каміннями забьють по дорозі на карантин або спалять любі друзі
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что будет вторая серия Новосанжарского сериала ? Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 67
Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 2342
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а я хочю эвакуироваться на две недели в Испанию ,когда будит бесплатный самолет ?
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отправить за каждым по чартеру,плюс отдельно за собачкой.мы все очень за вас переживаем и собираем по 100тысяч компенсации.
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вспомнился советский анекдот... КГБ звонит Хрущеву... Никита Сергеевич ваш сын плохо себя ведет в Мавзолее , просит завернуть ему Ленина с собой ...Хрущев- вот паразит когда напьется всякую дрянь домой тащит...
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30 миллионов украинцев хотят эвакуироваться в Китай.
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В Італію і назад можна вдвічі дешевше злітати - не гаяти час.
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Стрёмно! Здесь могут и камнями закидать
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Нужно также как и с любителями сдаваться в плен, каждому по 100 000, по квартире и апартаменты в Феофании. Все сразу полетят на неньку.
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Правильно казати провінціі ******,а якщо казати реалістично то краще х...й забей на повернення,де тебе зустрінуть погранці з термометрами і на тому всі профілактичні і лукувальні заходи кінчаються...Так вирішили тридцять три українці з тридцяти дев"яти і це свідчить що не всі ще втратили здоровий глузд...
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У гастербайтеров контракты закончились, теперь хотят за наш счет лететь домой. А где они были неделю назад когда полупустой самолет летел в Украину?
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и правильно сделали, чуть-что, в китае им окажут помощь, а у нас- камнями забьют
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тобто кожен заробітчанин в Китаї має право на безкоштовний авіапереліт за рахунок держави ? Жирненько живемо.
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Через две недели еще шестеро украинцев в Ухани решат вернуться домой?
Снова снарядим за ними Боинг? Или может, поищем, какая страна будет
забирать своих, и пристроим туда, как это сделали эквадорцы, израпильтяне и кто там еще был в нашем самолете? Долг платежом красен.
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