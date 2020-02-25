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Все про:Египет (679) смерть (6456) Мубарак (71)

 Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак, - СМИ

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает египетская пресса.

Мубарак руководил Египтом в период с 1981 по 2011 гг.

В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего правления Мубарака, на фоне которых он был вынужден уйти в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-президент Египта Мубарак получил три года тюрьмы

После отставки Хосни Мубарак с семьёй находился под домашним арестом. 13 апреля 2011 года Хосни Мубарак был взят под стражу. В ходе судебных процессов он был приговорен к тюремному заключению по обвинениям в коррупции и подавлении протестов 2011 года.

Высший апелляционный суд Египта оставил в силе приговор в отношении бывшего президента по делу о коррупции, в то время как Кассационный суд Египта снял с него все обвинения в причастности к гибели демонстрантов во время событий в январе 2011 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3177697
 
 
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Умер президент РФ В.В. Путин (позывной - Хуйло), - СМИ.

Так краще звучало б.
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Умер президент РФ В.В. Путин (позывной - *****), - СМИ.

Так краще звучало б.
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Повезло египтянам.
А ослик все на 2 морковки смотрит - быть или не быть!
Пора определится или ПРЕЗИДЕНТ или нах пошел!
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Объявить траур, думал, за что еще выпить? повезло, я пошел.
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Якщо ви чуєте слово Єгипет, що у вас найперше постає перед очима? Це тест українець ви чи ні. Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2954
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Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8413как так умер!!??зеленя ведь ещё в египте небыл!!??или таки был!?(с визитом по омански!!??) Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6086 Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2307 Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4316
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Помню еще в далеком советском детстве программа "время" рассказывала о друге советского народа товарище Мубараке. А он все еще жив был, оказывается.
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