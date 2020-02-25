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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аудит (298) Зеленский (4692) шахта (856)

 Зеленский поручил провести полный аудит угольных предприятий: Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

По словам Зеленского, за 15 лет дотации государства составили почти 75 млрд грн. Также за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн.

"Странная формула по которой государство вкладывает деньги, а в итоге получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто есть бенефициарами этой формулы, и прекрасно понимаем ее составляющие. И коррупция, и неэффективное управление и много чего, и импорт... Термин "смотрящие" за шахтами, кстати, должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что именно коррупция на шахтах стала результатом такой ситуации.

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительный органы", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия"

Источник: https://censor.net.ua/n3177696
 
   
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Предлагает их мочить по тихому?))

Начали с Анисимова?
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Взагалі то є світова правктика - якщо підприємство збиткове, то його закривають.
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не всегда. Если оно стратегическое - нет.
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как можно закрыть золотую курицу? на каждую добытую тонну угля 100 баксов дотации от государства, сама шахта делает вид что работает, но какой дурак будет добывать уголь на такой глубине? максимум можно протянуть там два часа и то работая в одних трусах, работают круглосуточно копанки королевской и прочей швали, потом этот уголь свозится на шахты и отмывается бабло с хорошей дотацией, у каждой копанки своя вооруженная охрана, особо любопытных закапывают на месте.
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А термин СМОТРЯЩИЙ за зебилами должен исчезнуть вместе с осликом!
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Вполне закономерно..и исчезновением шахт....исчезнут и смотрящие )))т.к из 35 госшахт останется 7-8.....за ними и Оржель сможет присмотреть..
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О то дивлюсь на цю світлину і не бачу в упор там патріота ,украінця.. Хочь б курва маленький прапорець десь поставив , чи трезуб десь був б .. нема курва ніц !(
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чи трезуб десь був б .. нема курва ніц !(

Та да...
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Я себя ликвидирую и исчезну - сказал смотрящий за шахтами
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Проданы, а также отданы в долгосрочную аренду частным лицам следующие угледобывающие компании Украины (в скобках - добыча угля в 2011 году; доля в общеукраинской добыче): Павлоградуголь (15 414,2 тыс. т.; 24,9 %; 10 шахт; энергетические и коксующие угли; Днепропетровская область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Свердловантрацит (7 324,4 тыс. т.; 11,9 %; 5 шахт, 3 ЦОФ, шахтоуправление; энергетические угли; Луганская область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Красноармейская-Западная №1 (6 900 тыс. т.; 11,2 %; 1 шахта; энергетические и коксующиеся угли; Донецкая область)Ровенькиантрацит (6 559 тыс. т.; 10,6 %; 6 шахт, 3 ЦОФ; энергетические угли; Луганская область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Краснодонуголь (5 647 тыс. т.; 9,1 %; коксующие угли; Луганская область) - Метинвест (Ринат Ахметов)Комсомолец Донбасса (4 257,2 тыс. т.; 6,9 %; энергетические угли; Донецкая область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Добропольеуголь (3 265,3 тыс. т.; 5,3 %; 6 шахт, энергетические и коксующиеся угли; Донецкая область) - ДТЭК (Ринат Ахметов)Макеевуголь (2 900 тыс. т.; 4,7 %; Донецкая область) - крупнейшее неприватизированное и неарендованное угледобывающее предприятие УкраиныШахта имени Засядько (1 288,3 тыс. т.; 2,1 %; Донецкая область) - Организация арендаторов (Ефим Звягильский)
Таким образом, 6 угледобывающих предприятий Украины, приватизированных или переданных в аренду двум компаниям Рината Ахметова: ДТЭК и Метинвест, добыли 42 467,1 тыс. тонн угля, то есть 68,7 % от общеукраинской добычи.
Политический кризис осени 2013-2014 гг. оказал отрицательное влияние на состояние экономики страны.
В 2013 году объём добычи коксующихся углей снизился на 4,4 % - до уровня 23,7 млн т[1].
В сентябре 2014 года на Украине работали только 36 шахт - 12 шахт за пределами Донбасса и 24 из 93 шахт Донбасса (ещё 60 шахт находились в режиме поддержки жизнедеятельности, а 7 были полностью разрушены в ходе боевых действий)[2].
В январе 2015 года правительство Украины приняло решение продать все 35 государственных угольных шахт, которые продолжали вести добычу угля[3].
12 марта 2015 года министр энергетики и угольной промышленности Украины М. Демчишин сообщил, что правител
ьство Украины прекратило дотирование угольной промышленности Украины[4]. Добыча угля Украиной по годам
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смотрящие исчезнут, но создадим комитет смотрящих Термін "смотрящі" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4155
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Ви так вже олігархів перемогли. Сподобалось? Вирішили зробити дубль? Ню-ню!
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А Оржель сам не может руководить? Зеленский отдолжил самокат у Гончарука и решил порулить министерство Оржеля? Или рейтинги падающие увидел?
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Я так подивлюсь,там взагалі можна реально звільнити міністрів МОЗ,МЗС,економіки,енергетики,юстиції,половину депутатів ... Вовка сам з усім справляється !
(Вони тільки зачмирено ушами хлопають.) Чєловєчіщє ! Вождь !
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Придется опять открывать заброшенный карьеры, как в 90 х. Кстати Ринат может проконсультировать по старой памяти.
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