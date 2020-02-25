 Зеленский поручил провести полный аудит угольных предприятий: Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими"

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.
По словам Зеленского, за 15 лет дотации государства составили почти 75 млрд грн. Также за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн.
"Странная формула по которой государство вкладывает деньги, а в итоге получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто есть бенефициарами этой формулы, и прекрасно понимаем ее составляющие. И коррупция, и неэффективное управление и много чего, и импорт... Термин "смотрящие" за шахтами, кстати, должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что именно коррупция на шахтах стала результатом такой ситуации.
"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительный органы", - добавил президент.
Начали с Анисимова?
Та да...
Таким образом, 6 угледобывающих предприятий Украины, приватизированных или переданных в аренду двум компаниям Рината Ахметова: ДТЭК и Метинвест, добыли 42 467,1 тыс. тонн угля, то есть 68,7 % от общеукраинской добычи.
Политический кризис осени 2013-2014 гг. оказал отрицательное влияние на состояние экономики страны.
В 2013 году объём добычи коксующихся углей снизился на 4,4 % - до уровня 23,7 млн т[1].
В сентябре 2014 года на Украине работали только 36 шахт - 12 шахт за пределами Донбасса и 24 из 93 шахт Донбасса (ещё 60 шахт находились в режиме поддержки жизнедеятельности, а 7 были полностью разрушены в ходе боевых действий)[2].
В январе 2015 года правительство Украины приняло решение продать все 35 государственных угольных шахт, которые продолжали вести добычу угля[3].
12 марта 2015 года министр энергетики и угольной промышленности Украины М. Демчишин сообщил, что правител
ьство Украины прекратило дотирование угольной промышленности Украины[4]. Добыча угля Украиной по годам
(Вони тільки зачмирено ушами хлопають.) Чєловєчіщє ! Вождь !