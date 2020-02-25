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 Политика Украины, Общество
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Все про:аудит (298) Зеленский (4692) шахта (856)

 Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

По словам Зеленского, за 15 лет дотации государства составили почти 75 млрд грн. Также за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн.

"Странная формула по которой государство вкладывает деньги, а в итоге получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто есть бенефициарами этой формулы, и прекрасно понимаем ее составляющие. И коррупция, и неэффективное управление и много чего, и импорт... Термин "смотрящие" за шахтами, кстати, должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что именно коррупция на шахтах стала результатом такой ситуации.

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительный органы", - добавил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177696
 
 
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Взагалі то є світова правктика - якщо підприємство збиткове, то його закривають.
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не всегда. Если оно стратегическое - нет.
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А термин СМОТРЯЩИЙ за зебилами должен исчезнуть вместе с осликом!
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Вполне закономерно..и исчезновением шахт....исчезнут и смотрящие )))т.к из 35 госшахт останется 7-8.....за ними и Оржель сможет присмотреть..
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О то дивлюсь на цю світлину і не бачу в упор там патріота ,украінця.. Хочь б курва маленький прапорець десь поставив , чи трезуб десь був б .. нема курва ніц !(
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Я себя ликвидирую и исчезну - сказал смотрящий за шахтами
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