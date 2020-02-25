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 Политика Украины
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Все про:власть (2627) местные выборы (1280) децентрализация (495) Корниенко (134)

 Проведем дискуссию о том, как должны называться органы государственной власти на местах, - Корниенко

"Слуга народа" планирует в рамках подготовки законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации провести дискуссию о том, как должны называться органы государственной власти на местах.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как оказалось, есть филологическая тема (в вопросе изменений в Конституцию о децентрализации. - Ред.). Мы проведём отдельный круглый стол, наверное, на следующей неделе. Пригласим филологов, историков, которые знают, как это называлось в Украине. "Префект" - французское слово, "урядник" - вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин", - сказал Корниенко.

"Называть субрегиональные единицы "повіт" (уезд - ИФ), или "округ", или "окрýга", или "район" - это тоже вызывает дискуссии", - добавил он.

Корниенко отметил, что людям важно, как будет называться административно-территориальная единица, в которой они будут проживать и проведение такой дискуссии - абсолютно нормальный процесс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177694
 
 
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называться членами райрады, членами комиссии и т,д
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Вот тут ты молодец, только Членами с большой буквы и без презерватива.
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" как должны называться органы государственной власти на местах."
Источник: https://censor.net.ua/n3177694

Тоже мне, вопрос.
Совсем историю не учили в школе, двоечники.
Называться такие органы должны "Квартал", а вы, значит, получаетесь "квартальные".
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"Префект" - французское слово, "урядник" - вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин", - сказал Корниенко.

"Зелемоец" подойдёт?
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Пригласим филологов, историков, которые знают, как это называлось в Украине. "Префект" - французское слово, "урядник" - вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин", - сказал Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3177694 Проведем дискуссию о том, как должны называться органы государственной власти на местах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8535
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хто не розуміє слово "УРЯДНИК", "УРЯД", ЙДІТЬ НАФУЙ з України Проведем дискуссию о том, как должны называться органы государственной власти на местах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6302
Кацапи не розуміють слово *****, але добре розуміють "українське сало"
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та ну - заняться вообще нечем? все кругом зашибись и осталось теперь только в слова поиграть?
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у селі буде "волость" а в місті "градоначальнік".
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