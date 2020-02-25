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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4692) импорт (447) уголь (779) электроэнергия (356) Алексей Оржель (57)

 Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия"

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", – сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.

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"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – подчеркнул Зеленский, резюмировав, что импорту нет места в украинской угольной отрасли.

Источник: https://censor.net.ua/n3177693
 
   
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Бубочка разбушевался! «Поручіл» він!!! ))))) ха-ха-ха!!!! Їм насрати на твої «поручєнія»!
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Не скажи - Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия" - Цензор.НЕТ 2276 вислюк кричит о сокращении импорта из ЕС... а не из рашки, откуда Беня качает э/э и уголь..
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Ага, Беге уголёк с госшахт на половину цены отпускает, шахтерня сосет ЗЕленый леденец, им из моего кармана разницу оплачивает, и красивые речи толкает. Впрочем ЗеДятлам нравится. Да, ЗеДятлы?
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так о том и речь - что под вопли и крики "наши шахтеры" (речь о Бене кроломойше) - сокращать закупки из ЕС и наращивать покупки "нашего угля" - из ордло и э/э из рашки..
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опять же, под лозунгом "наш уголь" - можно построить такие схемы, что "наш уголь" - будет дороже раз в 5 чем Роттердаме с доставкой на Марс... Как это было при януковоще...
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Вообще этим кабмин должен заниматься и об этом думать, точнее его глава давать такие поручения
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Вот и пойми эту молодежь, одни говорят промышленность не нужна, шахты не нужны и многое другое, перечислять не буду, а тут такое заявление. Шо мне смертному думать?
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Сомневаюсь, они и на это не способны. Ото шо есть в голове, то и выдают.
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Леха,это обычный зелёный словесный понос.На самом деле будет так,как решат Коломойский и Ахметов.
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Это понятно всем, но когда это прекратится?
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интерестно как это поможет в борьбе за уменьшении комуналки? как говорится - или трусы наденьте или крестик снимите
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А зебил считает донецкий уголь тоже нашим. То есть зебил собирается подписывать документ с "лднр" о поставке угля? Малорос собирается финансировать новоросов Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии: "Сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия" - Цензор.НЕТ 4832
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Странный ты,сам придумал,а потом в это же и поверил
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чего так? побил все горшки с Беней? а как же Никопольский заводик жить будет?
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свежую партию дури подвезли? опять его накрывает...
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Да ладно, не прошло и года, вот только толку особого не будет, основной импорт угля идет как раз на дефицитные марки, с про переход ТЭС на украинский уголь что-то уже давно глухо все. Металлургия тоже составами с рашки везет.
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